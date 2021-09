Poliisi aloittaa yt-neuvottelut – henkilöstö vähenee 200–250 henkilötyövuodella, syynä määrärahojen leikkaukset

Poliisi aloittaa yt-neuvottelut. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen arvioi tiedotteessa, että ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200–250 henkilötyövuodella.

Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja todennäköisesti vähennetään. Syynä yt-neuvotteluihin ovat poliisin tiedotteen mukaan vähenevä rahoitus.

Ylen maanantaina tavoittama poliisiylijohtaja Kolehmainen ei halunnut kommentoida asiaa tiedotetta enempää.

Valtion talousarvioesityksessä poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna poliisin toimintaan on käytetty arviolta 838 miljoonaa euroa. Sitä seuraavien vuosien rahoituskehys on edelleen laskeva.

– Poliisin suurin kustannuserä eli henkilöstömäärä on sopeutettava pysyvän määrärahan määrittämälle tasolle, jotta poliisiksi koulutettavien määrä voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi, poliisiylijohtaja Kolehmainen sanoo tiedotteessa.

Kolehmaisen mukaan työssä aiotaan priorisoida kiireellisiä hälytyspalveluita sekä rikosten ja häiriöiden estämistä ja torjuntaa. Hän arvelee, että muun muassa liikennevalvonnasta joudutaan jatkossa tinkimään.

Ensi vuodelle kohdennettu lisärahoitus muun muassa harva-alueiden näkyvyyteen ja ihmiskaupan torjuntaan toteutetaan sovittuun tapaan.

Ei varsinainen yllätys

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) viittasi poliisien yt-neuvotteluiden ja irtisanomisten mahdollisuuteen eduskunnan kyselytunnilla jo 16. syyskuuta.

– Tällä hetkellä poliisi tekee sopeuttamissuunnitelmia. Niitä käydään myöhemmin läpi ja toivotaan, että sieltä ei tarvitse irtisanoa paljon henkilöstöä. Sanon paljon, koska on riski siihen, että tämä raha ei riitä, koska sitä menee moneen muuhun. Haluan olla tässä avoin ja rehellinen, Ohisalo sanoi tuolloin eduskunnassa.