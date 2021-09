Kuopiosta tuli parissa viikossa koronatartuntojen pesäke, mutta sairaalassa se ei näy – infektioylilääkäri: Riskiryhmillä syytä varovaisuuteen

Kuopiossa rokotekattavuus on suurin, kun verrataan Suomen kymmenen suurimman kaupungin tilannetta.

Kuopiossa rokotekattavuus on suurin, kun verrataan Suomen kymmenen suurimman kaupungin tilannetta. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kuluneiden kahden viikon aikana Kuopiossa on todettu yli 300 koronatartuntaa. Terveysviranomaiset suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti, sillä rokotekattavuus kaupungissa on jo yli 76 prosenttia.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on noussut koronatartuntatilastojen kärkeen. Pohjois-Savossa tartuntoja on ollut noin 160 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana eli ilmaantuvuusluku on ollut maan suurin.

Suuri osa tapauksista on todettu Kuopiossa. Kuluneiden kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu kaupungissa 329. Se on noin viidennes kaikista pandemian ajan tartunnoista Kuopiossa.

Suurin osa tartunnoista liittyy korkeakoulujen aloitustapahtumiin, joissa opiskelijat ovat olleet koolla isolla porukalla. Nyt oppilaitokset ovat suosittaneet opiskelijajärjestöille, että suurempia opiskelijatapahtumia ei järjestettäisi.

Sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä ei kuitenkaan ole kasvanut suhteessa tartuntojen määrien kasvuun (siirryt toiseen palveluun). Ainoastaan yksittäisiä potilaita on ollut sairaalahoidossa. Se johtuu siitä, että virus on levinnyt nimenomaan nuorten keskuudessa, kertoo infektioylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

– Heillä taudinkuva on pääsääntöisesti lievä eikä uhkana ole, että sairaalatoiminta kuormittuisi liikaa.

"Virusta on kaikkialla"

Ilmaantuvuusluvun kasvuun ei sairaanhoitopiireissä tai alueellisissa koronanyrkeissä reagoida samaan tapaan kuin pandemian varhaisemmassa vaiheessa, koska rokotekattavuus on noussut.

Kuopiolaisista yli 92 000 on jo saanut rokotteet eli rokotekattavauus on reilut 76 prosenttia. Rokotekattavuus on maan 10 suurimman kaupungin korkein.

Infektioylilääkäri Irma Koivulaon kyllä huolissaan riskiryhmäläisistä, joiden Koivulan mukaan on edelleen syytä huolehtia kasvomaskin käyttämisestä. Myös väkijoukkoja on infektioylilääkärin mukaan syytä välttää.

– Deltamuunnos leviää, sille emme voi mitään. Virusta on kaikkialla. Me kaikki tulemme sen kohtaamaan. On parasta kohdata se rokotettuna, toteaa Koivula.

Koivula muistuttaa, että mitä enemmän virusta on liikkeellä, sitä suurempi mahdollisuus se on saada. Tartuntahuippuja on nähty eri maakunnissa syksyn mittaan.

– Voimme ajatella, että Pohjois-Savossa olemme onnistuneet siirtämään tätä epidemian huippua, kunnes valtaosa riskiryhmiin kuuluvista on saatu rokotettua kahteen kertaan.

Infektioylilääkäri Irma Koivula kehottaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvia edelleen varovaisuuteen. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Harrastustoimintaa ei syytä rajoittaa

Koivula ei kannata minkään terveydelle tärkeän toiminnan rajoittamista tällä hetkellä.

– On arvioitava rajoittamisesta koituvat hyödyt ja haitat. Jos aletaan tässä rokotustilanteessa rajoittamaan liikuntaa, kulttuuria ja harrastustoimintaa, haitat ovat hyötyjä suuremmat.

Maanantaina koolla ollut alueellinen koronanyrkki ei antanut uusia suosituksia Pohjois-Savoon, vaan totesi epidemian keskittyvän edelleen Kuopioon. Tilanne on viimeisen parin päivän aikana ollut jo rauhoittumaan päin.

– Edelleen altistuneen kannattaa jäädä omaehtoiseen karanteeniin eikä odottaa viranomaisen määräystä. Me jatkamme ihmisten testaamista sekä tartuntojen jäljittämistä erityisesti korkean riskin altistuneiden joukosta.

Veera Hakkarainen ja Santra Parviainen pohtivat, miten koronatilanne vaikuttaa perheiden liikkumiseen eri paikoissa. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Osa asukkaista huolissaan tilanteesta

Osa maakunnan asukkaista on huolissaan koronatartuntojen määrän kasvusta.

– Olen äitiyslomalla. Tietysti sitä miettii tarkemmin, lähteekö kaikkiin vauvatapahtumiin, kun muutkin pöpöt nyt liikkuvat, että ei pieni sairastu tässä iässä, sanoo maaninkalainen Veera Hakkarainen.

Mahdollisiin uusiin rajoitustoimenpiteisiin suhtaudutaan varauksella, kun rokotettujen määrä on entistä suurempi.

– Sitä voi katsoa tilanteen mukaan, ei nyt heti ehkä saman tien tarvitse lähteä rajoittamaan. Tilanteen mukaan voi minusta reagoida, toteaa siilinjärveläinen Santra Parviainen.

– Minä uskon, että ajan mittaan homma laantuu näillä rokotuksilla. Se on varmaankin ainut tie millä siitä päästään eroon, pohtii kuopiolainen Esko Laakko.

Esko Laakko luottaa, että korona-arki helpottuu, kun rokotekattavuus nousee. Kuva: Antti Karhunen / Yle

