Hämeenlinnan poliisiampumisessa oli paikalla myös Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöitä – epäiltyä esitetään vangittavaksi

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät joutuivat virkatehtävissään keskelle vakavaa vaaratilannetta Hämeenlinnan Kettumäen alueella myöhään perjantai-iltana. Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla julkaistun tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan rutiininomainen työtehtävä kehittyi tilanteeksi, jossa käytettiin ampuma-aseita.

Poliisipartio meni myöhään perjantai-iltana tehtävän vuoksi kerrostaloon. Sen pihalla ampuma-asetta käyttivät sekä poliisi että poliisin tehtävään liittynyt mies. Tilanteessa loukkaantunut poliisi on päässyt sairaalasta.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät ovat toimineet tilanteessa ammatillisesti ja turvallisuusohjeiden mukaan, kerrotaan tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan kyseessä on vakavin työntekijöiden kokema läheltä-piti-tilanne Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen historiassa. Hämeenlinnan kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Mira Miettinen kertoo Ylelle, että tapaus on yksikön historiassa myös ensi kerta, kun ampuma-asetta on käytetty niin, että siitä on ollut suoranaista uhkaa työntekijöille.

– Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työtehtävissä ollaan todella epämääräisissä tilanteissa ja hyvin vajailla tiedoilla mennään kohteisiin. Työturvallisuusriskit on tunnistettu, mutta harvoin ne äityvät sellaiseen tilanteeseen, että oikeasti ollaan vaarassa.

Kriisiapua heti yöllä

Työntekijöiden kriisiapu käynnistyi heti yöllä ja heille tarjotaan välitön ja tarvittaessa pitempikestoinen kriisiapu. Kriisiapua antavat valtakunnallisen aputoimeksiannon saanut Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys sekä SPR:n psykologien valmiusryhmä.

Hämeenlinnan kaupunki toteaa, että kaikki keinot tehtävissään väkivaltaa kohtaavien työntekijöiden suojaamiseksi ovat tarpeen. Viikonlopun tapahtumakulku tullaan selvittämään tarkasti, jotta työntekijöiden työturvallisuus voidaan taata kaikissa tilanteissa. Miettisen mukaan myös työturvallisuusohjeet käydään läpi ja niihin tullaan todennäköisesti tekemään täsmennyksiä.

Keskusrikospoliisi esittää murhan yrityksestä epäiltyä miestä vangittavaksi. Kanta-Hämeen käräjäoikeus käsittelee asiaa tiistaina aamupäivällä.

Kriisiapua tarvitsevat henkilöt voivat ottaa yhteyttä puhelinnumeroihin 040 487 7671 tai 050 479 3377, jonka kautta kriisiapua koordinoivat Suomen Punaisen Ristin koulutetut henkisen tuen vapaaehtoiset. Puhelinlinja on avoinna maanantaina 27.9. klo 16–20 ja tiistaina sekä keskiviikkona 28.–29.9. klo 9–20.