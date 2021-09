Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksirikoksiin – Jopa elinkautinen vankeustuomio voi olla edessä

Yhdysvaltalainen laulaja R. Kelly, oikealta nimeltään Robert Sylvester Kelly on todettu syylliseksi lukuisiin seksirikoksiin. Kellyä voi odottaa jopa elinkautinen vankeustuomio. Lopullinen tuomio annetaan toukokuun 4. päivä 2022.

Syytteiden mukaan R. Kelly ehti käyttää naisia ja alaikäisiä tyttöjä hyväkseen yli 25 vuotta.

– Toivomme, että tämän päivän tuomio tuo edes jotain lohtua uhreille, syyttäjä Jacquelyn Kasulis sanoi toimittajille oikeudenkäynnin päätyttyä.

– Olemme pettyneet tuomioon, sanoi puolestaan Kellyn asianajaja Deveraux Cannick.

Cannickin mukaan Kellyn leirissä harkitaan tuomiosta valittamista.

Lukuisia eri uhreja

Kuusi viikkoa kestäneessä oikeudenkäynnissä käytiin läpi yhteensä yhdeksän eri syytekohtaa. Maanantaina, yhdeksän tunnin pohtimisen jälkeen valamiehistö totesi Kellyn syylliseksi näihin kaikkiin. Kahdeksan syytekohdista oli seksikaupan vastaisen lain rikkomuksia ja yksi niin sanotun RICO-lain rikkomus, joka piti itsessään sisällään 14 yksittäistä tapausta, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

RICO liitetään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuhun jatkuvaan rikolliseen toimintaan. Kellyn tapauksessa kyse on ollut hänen ja hänen sisäpiirinsä yli kaksikymmentä vuotta kestänyt toiminta, jossa Kellyn poptähden asemaa hyväksikäyttäen on houkuteltu nuoria naisia ja tyttöjä seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi ja pornografian tuotantoon.

Kellyn lähipiiristä kahta muutakin ihmistä vastaan on nostettu erilliset syytteet. Näiden tapauksien käsittely odottaa vuoroaan Chicagossa.

Timesin mukaan 14 yksittäistä tapausta sisältänyt syytekohta voi tuoda maksimissaan 20 vuoden vankeustuomion ja kahdeksan seksikaupan vastaisen lain rikkomista voivat kukin tuoda 10 vuotta vankeutta. Kelly saattaa viettää loppuelämänsä vankilassa.

Meni naimisiin 15-vuotiaan kanssa

Kelly on ollut otsikoissa härskin toimintansa vuoksi lähes yhtä kauan kuin musiikillisten saavutustensakin. Hän meni salaa naimisiin vuonna 1994 laulaja Aaliyahin kanssa, joka oli hääpäivänä vain 15-vuotias, Kelly 28.. Avioliitto mitätöitiin muutamia kuukausia myöhemmin morsiamen nuoren iän vuoksi. Aaliyah kuoli lento-onnettomuudessa 2000-luvun alussa.

Vuonna 1997 Kelly haastettiin oikeuteen seksuaalisesta väkivallasta, mutta asian kerrottiin sovitun myöhemmin 250 000 dollarin korvauksen myötä. Tämän jälkeen Kelly on noussut tasaisin väliajoin otsikoihin esimerkiksi epäillystä seksistä alaikäisen kanssa (2002) sekä oikeudenkäynnistä lapsipornon hallussapidosta (2003–2008).

Kelly oli naimisissa vuodet 1996–2009. Hänellä on avioliitosta kolme lasta.

Tammikuussa 2019 julkaistiin Surviving R. Kelly -dokumentti. Kuusiosaisessa dokumenttisarjassa useat naiset syyttivät Kellyä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on ollut telkien takana viimeiset kaksi vuotta. Elokuussa 2019 oikeus ei päästänyt häntä vapaalle takuita vastaan pakoriskin vuoksi.

Tämän vuoden heinäkuussa R. Kellyä vastaan esitettiin uusia seksuaalirikossyytöksiä. Useiden medioiden mukaan Kellyn väitettiin käyttäneen vuosia sitten seksuaalisesti hyväkseen 17-vuotiasta poikaa.

R. Kelly nousi suuren yleisön tietouteen loppuvuodesta 1996, jolloin hänen hittinsä I Believe I Can Fly julkaistiin. Koripalloilijasuuruus Michael Jordanin tähdittämässä Space Jam -elokuvassa soinut laulu nousi listakakkoseksi Yhdysvalloissa ja ykköseksi Isossa-Britanniassa. R. Kelly on myös kirjoittanut Michael Jacksonin hitin You Are Not Alone.

