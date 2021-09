Nivalassa on piikitetty liian lämpimässä säilytettyä koronarokotetta

Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu liian korkeassa lämpötilassa säilytettyä koronarokotetta.

Niitä on annettu Nivalan neuvolassa syyskuun puolivälistä (14–21.9.) viikko eteenpäin. Annokset olivat Pfizer-Biontechin ja Modernan koronarokotteita, tiedottaa Kallion peruspalvelukuntayhtymä.

Väärin säilytetyn rokotteen tehoa ei voida taata, joten rokotteita saaneille tarjotaan uutta piikkiä.

Terveysviranomaiset ovat yhteydessä asiasta kirjeitse.

Nivalassa on toistaiseksi hakeuduttu koronarokotuksiin laiskasti. Vain noin 61 prosenttia yli 12-vuotiasta nivalalaisista on saanut ensimmäinen koronapiikin. Kaksi koronapiikki on ottanut vain puolet rokotusikäisistä.

Koko maassa yhdellä piikillä on tähän mennessä rokotettu lähes 74 prosenttia ja kahdella piikillä 60 prosenttia suomalaisista rokotusikäisistä.

Aikuisista 20–24-vuotiaat ovat selvästi vähiten rokotettu ryhmä Nivalassa.