Puhdistusrobotit käyvät pian pöpöjen kimppuun UV-valolla kolmessa sairaalassa – niillä on lupa tappaa koronan lisäksi sairaalabakteerit

Esimerkiksi eristyshuoneiden puhdistaminen tehostuu desinfiointirobottien avulla. Turussa sairaalahenkilöstö on jo päässyt tutustumaan uuteen työtoveriinsa, ja vastaavia laitteita on tulossa myös Espooseen ja Vaasaan Euroopan Unionin lahjoittamina.

TURKU Uveksi ristitty desinfiointirobotti huristelee hillitysti Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osaston käytävillä.

Se on Suomen ensimmäinen UV-säteilyä käyttävä desinfiointirobotti. Vaasan keskussairaalassa sekä Jorvin sairaalassa Espoossa samanlaisten laitteiden koekäyttö alkaa myöhemmin.

Henkilökunta on innoissaan. Laitoshuollon työnjohtaja Hannele Mattila pitelee tablettia, jonka näytöltä Uven liikkeitä ohjataan.

Laitoshuollon työnjohtaja Hannele Mattila opettelee käyttämään desinfiointirobottia. Uve on aika verkkainen liikkeissään. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hygieniayksikön hallinnollinen osastonhoitaja Tiina Kurvinen on iloinen Euroopan Unionin lahjoituksesta.

– Potilashuoneissa on runsaasti pintoja, joita kosketellaan paljon. Potilassänkykin on jo varsin haastava puhdistettava. Joka paikkaan ei edes puhdistusliinan kanssa kovin hyvin pääse, kertoo Kurvinen.

Tanskalaistuote sai vauhtia koronasta

UV-valoa desinfiointiin käyttävää robottia on kehitetty Tanskassa jo noin kuuden vuoden ajan. Koronan vastainen taistelu vauhditti laitteen kehitystyötä Euroopan Unionin edistämänä, ja se lahjoittaa 200 desinfiointirobottia eri puolille Eurooppaa.

Sairaalabakteerien torjunnassa robotilla on kuitenkin tärkeä tehtävä koronapandemian jälkeenkin, painottaa laitetta maahan tuovan FINE Medical osakeyhtiön toimitusjohtaja Mika Kujala.

– Se puhdistaa tilat tutkimusten mukaan 99,99-prosenttisesti viruksista ja taudinaiheuttajista. UVC-valo tuotetaan keinotekoisesti loisteputkilla. Valossa on tietty aallonpituus. Se rikkoo bakteerin DNA-rakenteen ja sitä kautta on tehokas ja tappava bakteerille, kertoo Kujala.

Desinfiointirobotti tarvitsee 10 minuuttia potilashuoneen puhdistamiseen. Lasin takaa sen toimintaa voi tarkkailla turvallisesti. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Laite maksaa 80 000 euroa. Mika Kujalan mukaan laite maksaa itsensä nopeasti takaisin. Tosin tällä kertaa sairaalassa ollaan tyytyväisiä, että robotti saatiin lahjoituksena Euroopan Unionilta.

Turvallinen käyttö tärkeää

TYKSin teho-osaston käytävällä on paljon henkilökuntaa tutustumassa robottiin. Turvallinen käyttöönotto on tärkeää, sillä UV-valo on haitallista ihmisille ja eläimille, eli puhdistustyön aikana huoneessa ei saa olla.

Robottia käytetään teho-osastolla esimerkiksi eristyshuoneiden loppusiivouksen yhteydessä. Se puhdistaa potilashuoneen noin kymmenessä minuutissa kauko-ohjatusti.

– Jos valolle altistuu, tunne on samanalainen kuin kirkkaassa auringonvalossa. Silmät alkavat kirvellä, kertoo toimitusjohtaja Mika Kujala.

Osastonhoitaja Tiina Kurvinen vakuuttaa, että mekaanisesta puhdistuksesta ei tingitä jatkossakaan. Laitoshuoltajat saavat Uvesta vain apulaisen. Puhdistus lisää potilasturvallisuutta, mutta on hyvä asia myös henkilökunnan näkökulmasta.

– Pintojen ja huoneilman puhtaus ovat todella merkittävässä roolissa, kun meillä on joka päivä sairaalassa eristyspotilaita. On tärkeää, että voimme luottaa siihen, että pinnat ovat puhtaat, kun potilas siirtyy pois ja uusi potilas otetaan sisään.

