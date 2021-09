Tietotekniikka on monen kodin salakavala sähkönsyöjä – Vertailimme kuinka paljon erilaiset kodin laitteet kuluttavat sähköä

Rahan säästämisen ohella sähkönkulutuksen vähentäminen on myös ilmastoteko. Säästämisen suunnittelussa ovat avuksi sähkölaitteiden tehontarpeen ja kulutuksen mittaaminen sekä valmiit laskelmat.

Sähkön hinnan noustessa on hyvä palauttaa mieleen muutamia keinoja, joilla kuluttaja voi halutessaan pienentää käyttämänsä energian määrää. Kulutuksen vähentämisestä hyötyy ainakin kahta kautta: Sähköenergialaskun ohessa supistuu myös sähkön siirtolaskun kilowattituntikohtaisesti määräytyvä osuus.

Lisäksi kulutuksen pienentämisellä on yleisesti ottaen ilmaston lämpenemistä hillitsevä vaikutus.

Jos ja kun sähköä haluaa tosissaan säästää, on hyvä ensimmäinen askel laitekohtaisen kulutuksen mittaaminen. Pistotulppaliitäntäisten yksivaiheisten laitteiden osalta mittaukset voi tehdä helposti muun muassa monissa rauta- ja myös päivittäistavarakaupoissa myytävillä teho- ja energiamittareilla. Kulutuskojeen pistotulppa pannaan mittariin ja mittari pistorasiaan, minkä jälkeen mittari kertoo sen läpi kulkevan sähkötehon ja tallentaa kulutetun kilowattituntimäärän.

Säästöjä kohti pistotulppa pistotulpalta

Kuten säästämisessä yleensäkin, usein monista pienistä puroista muotoutuu isompi virta. Laajimmin kotitalouksissa tämä on pätenyt ennen kaikkea kylmälaitteisiin. Jatkuvasti päällä ollessaan jääkaapit ja pakastimet ovat merkittävä energiankuluttaja, minkä takia laitteiden energiatehokkuuden parantamisen ja luokittelun eteen on tehty töitä jo pitkään.

Uudempia tulijoita ovat erilaiset tietotekniset laitteet. Siinä missä suuret palvelinkeskukset voivat tarvita sähkönsyötölleen jopa kantaverkkotason muuntoaseman, ovat kotien modeemien, näyttöjen, keskusyksiköiden ja tulostimien yhteenlaskettu tehonkulutus myös huomion arvoinen.

Esimerkiksi, jos laajakaistamodeemi ottaa 8 watin tehon joka vuorokausi ympäri vuoden, tarkoittaa tämä (8760h x0,008kW = 70 kWh) seitsemänkymmenen kilowattitunnin sähkönkulutusta.

Monet tietotekniset laiteet ovat kotien uusia salakavalia sähkönsyöppöjä. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Yksi, mutta ei täysin ongelmaton keino tietotekniikan ja viihde-elektroniikan sähkökulutuksen vähentämiseen on laitteiden irrottaminen verkosta silloin, kun ne eivät ole käytössä. Työtä voi helpottaa hankkimalla laitteille pistotulpan ja -rasian väliin laitettavan erillisen kytkimen.

Huomattavaa on, että virran katkaiseminen laitteiden omilla kytkimillä ei usein lopeta sähkönkulutusta kokonaan, sillä myös valmiustilan ylläpitäminen ja verkkolaitteen tyhjäkäynti vie virtaa. Toisaalta laitteen virran ja verkkoyhteyden katkaiseminen voi olla haitallista, jos järjestelmä päivittää automaattisesti ohjelmistojaan.

Turhaa kuormitusta pois käsin tai kellokytkimellä

Osalle laitteista hyvä vaihtoehto voi olla kellokytkimen laittaminen kojeen pistotulpan ja pistorasian väliin. Sillä modeemin virransyötön voi ajastaa katkeamaan niiksi vuorokauden tunneiksi, jolloin kokee ettei tarvitse nettiyhteyttä. Tosin pienitehoisten laitteiden kanssa on hyvä muistaa, että myös kellokytkin itsessään kuluttaa virtaa.

Mittarin avulla omaa sähkökulutustaan koskevia tutkimuksia on kätevää laajentaa myös moniin muihin päivittäin käytettäviin laitteisiin.

Esimerkiksi hiustenkuivaaja on tyypillinen ulkonäöstä huolehtimisen väline, jonka käytöllä ennen pakkaseen menoa on suihkun jälkeen toki myös kylmettymistä hillitsevä vaikutus.

Vaikka etenkin matkamalliset hiustenkuivaajat ovat pienikokoisia, on niiden tehontarve usein yllättävän suuri. Kuivaajan sähkökulutuksesta kertoo muun muassa se, että laitteiden pistotulpat ovat yleensä varustetut paksuilla koskettimilla, eivätkä ne ole esimerkiksi monen kihartimen tapaan sirompia europistotulppia.

Puoliammattilaismallinen hiustenkuivaaja nappasi sähköverkosta lähes 1 500 watin tehon. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Tosin isotehoisen kuivaaja käyttö ei välttämättä tule pienitehoisempaa kalliimmaksi, sillä näyttävätkin hiukset saa sillä ojennukseen nopeasti.

Siinä missä lämmön tuottaminen vaatii runsaasti tehoa, ei muutoin henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen tarvitse olla energiaintensiivistä.

Esimerkiksi perinteinen pyöröteräinen partakone ottaa verkosta vain muutaman watin. Tosin laitetta kuormitettaessa tehontarve voi kasvaa.

Runon mukaan pikkukaupungin tunnistaa siitä, että katuvalot himmenevät kun joku käynnistää partakoneen. Tämä kone otti tyhjäkäynnillä verkosta tehoa kolme wattia. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Mittausten ohessa toinen tapa sähkönkulutuksen arvioinnissa ovat laskelmin tehtävät päätelmät.

Esimerkiksi energiansäästöä edistävä Motiva yhteistyökumppaneineen (siirryt toiseen palveluun) on tuottanut tätä varten erilaisia nettisivustoja. Lisäksi on tarjolla laitekohtaisia arvioita, jotka havainnoistavat hyvin kulutuksen suuruusluokkaa keskimääräisessä käytössä.

Toisaalta, laskelmista saatavat tulokset ovat usein karkeita.

Esimerkiksi, vaikka pienen kerrostaloasunnon sähkökiukaan teho on yleisesti kuusi kilowattia, ottaa laite kyseisen tehon vain silloin kun termostaatti antaa vastuksille luvan lämmetä. Toisin sanoen hyvin eristetyssä pienessä sähkösaunassa laite ei välttämättä koko ajan päällä ollessaankaan ota ohjauselektroniikkansa tai kytkinkellonsa tarvitsemaa tehoa enemmän. Energiankulutukseen vaikuttaa toki myös se, kuinka kuumaksi löylyhuoneen lämmittää.

Sähkölämmitteisessä talossa asuva voi toisaalta ajatella pätevästi niinkin, että kylmänä vuodenaikana sisätiloissa olevien laitteiden tuottama hukkalämpö on suoraa säästöä lämmityskustannuksista.

Kuluttajan energiakustannusten vertailua puolestaan vaikeuttaa sähkösopimusten erilaisuus. Sähköä voi ostaa esimerkiksi kiinteähintaisella määräaikaisella, vakiohintaisella tai toimitusvelvolliseen hintaan perustuvalla sopimuksella. Kiinteähintaisessa kilowattitunnin hinta pysyy sopimusjakson ajan samana.

Jos laitteen pistotulpan irrottaminen tuntuu vaivalloiselta, voi sähkön säästämistä helpottaa erillisellä kytkimellä tai ajastimella. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Vakiohintaisessa kuluttaja maksaa kulutuksestaan riippumatta sähköstään joka kuukausi saman kokonaishinnan – kunhan kulutus jää sovitun enimmäismäärän sisään tai alapuolelle. Toimitusvelvollinen hinta on se, jolla sähköä usein myydään toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla.

Energiaviraston mukaan 5000 kWh vuodessa sähköä käyttävän sähköstä maksama keskihinta on vuonna 2021 ollut 18,74snt/kWh. Siinä energian myynti on 8,03, siirto 7,92 ja sähkövero 2,7937 senttiä. Luvuissa on myös mukana arvonlisävero.

