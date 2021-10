Bisnesmatkustaminen ei koskaan palaa ennalleen, sanovat suuryritykset – etänä hoidetaan nyt jopa huoltoja, laitetestejä ja asennuksia

Yrityksissä on opittu koronapandemian aikana, että videokokouksilla voidaan hoitaa jopa myyntiä ja sopimusneuvotteluja. Arkistokuva Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Yrityksissä on opittu koronapandemian aikana, että videokokouksilla voidaan hoitaa jopa myyntiä ja sopimusneuvotteluja. Arkistokuva Helsinki-Vantaan lentokentältä. Kuva: Jani Saikko / Yle

Ryhmä Wärtsilän insinöörejä seuraa rahtialuksen kulkua Länsi-Afrikan rannikolla. Alusta työntää eteenpäin neljä Wärtsilän moottoria.

Wärtsilän Vaasassa sijaitsevan etävalvomon näytöillä vilkkuu numerosarjoja, palkkeja ja muita graafeja. Ne kertovat reaaliaikaisesti huipputarkkaa dataa laivan koneiden toiminnasta.

Käynnissä on etävalvontasessio, jossa Wärtsilän insinöörit analysoivat dataa tekoälyn avustuksella ja antavat laivan miehistölle huoltosuosituksia.

– Olemme koronan aikana entisestään laajentaneet etävalvontaa ja etätukipalveluita laivoissa eli me pystymme valvomaan ja tukemaan asiakkaita etänä ilman, että meidän tarvitsee lähettää aina oma huoltoinsinööri tukemaan asiakasta, kertoo Wärtsilän Suomen-toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Yhtiössä arvioidaan, että pandemian jälkeen työ- ja liikematkoja tehdään noin 20 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa.

Wärtsilän Vaasan-etävalvomosta käsin on hoidettu pandemian aikana etäyhteyksillä lukuisia huoltoja, testejä ja valvontoja. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Voimaloita ja moottoreita valmistava Wärtsilä on esimerkki yhtiöistä, joissa on korona-aikana alettu hyödyntää etäratkaisuja laajasti. Palaverien lisäksi etänä on hoidettu esimerkiksi moottorien testauksia, huoltoja ja valvontoja.

Teknisiä etäratkaisuja on hyödynnetty myös esimerkiksi Nesteellä. Yhtiössä tehdään etänä mittauksia ja teknistä suunnittelua virtuaalisovelluksella, jolla pääsee kulkemaan ja tarkastelemaan tuotantolinjoja yhtiön tuotantolaitoksissa.

Kaivoslaitteita valmistavassa Metso Outotecissä taas on tehty etänä virtuaalista tuotantolaitosten suunnittelua. Kenttähuolloissa on käytetty apuna AR- ja VR-tekniikoita eli niin sanottuja lisätyn todellisuuden laitteita.

Työmatkoja korvaavat videokokoukset ja muut etäjärjestelyt on opittu korona-aikana suomalaisissa yrityksissä niin hyvin, että paluuta entiseen ei ole.

Pörssiyhtiöt: työmatkat vähenevät huomattavasti

Suomalaiset pörssiyhtiöt aikovat Ylen kyselyn perusteella lentää jatkossa selvästi vähemmän liikematkoja kuin ennen pandemiaa.

Yle kysyi liikematkustamisesta Helsingin pörssin 30:lta suurimmalta yritykseltä, joista 25 vastasi kyselyyn. Lähes kaikki vastaajat kertovat, että ne tekevät liikematkoja pandemian jälkeen aiempaa vähemmän.

Miltei puolet vastaajista arvioi, että liikematkat ja matkakulut laskevat pandemian jälkeen 20–40 prosenttia.

Vaikka yrityksissä on korona-aikana ryhdytty käyttämään etäratkaisuja myös tuotannossa ja teknisissä työvaiheissa, ylivoimaisesti merkittäin työkalu työmatkojen korvaamisessa on silti tavallinen videopalaveri.

Enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista yhtiöistä kertoo, että ne aikovat korvata runsaasti liikematkoja videokokouksilla.

Videopalavereilla aiotaan hoitaa jatkossa erityisesti yhtiöiden sisäisiä rutiinikokouksia.

Näin on tarkoitus tehdä esimerkiksi energiayhtiö Fortumissa, jossa liikematkojen uskotaan vähenevän jopa 30 prosentilla.

– Jos on rutiinipalavereita ja vaikka projektin tarkastuspalaveri, että missä mennään, niin ne ovat hyviä esimerkkejä, jotka toimivat todella hyvin etäpalavereina, sanoo Fortumin henkilöstöjohtaja Eveliina Dahl.

Päästöt vähenevät, aikaa ja rahaa säästyy, henkilöstö välttyy raskailta työmatkoilta

Tarpeettomia matkoja välttämällä saadaan ensinnäkin pienennettyä matkakuluja, pörssiyhtiöt sanovat.

Lisäksi voidaan vähentää henkilöstöä kuormittavia työmatkoja ja säästää aikaa.

– Jos matkustaa kaksi kertaa viikossa Eurooppaan, se tarkoittaa, että pitää herätä aikaisin aamulla ja viikkorytmi tulee haastavaksi. Tämä ja yleisesti ajankäytön tehokkuus on matkojen välttämisessä tärkeää, Fortumin Dahl toteaa.

Kemikaalivalmistaja Kemirasta todetaan samaa.

– Panostamme erityisen paljon henkilöstön hyvinvointiin, ja tämä pätee myös matkustamiseen nyt ja jatkossa. Jatkuva matkustaminen on rankkaa ja kuormittaa, Kemira kommentoi.

Monessa yrityksessä liikematkojen vähentämiseen kirittää sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen.

Esimerkiksi finanssijätti Nordealle lentojen välttäminen on yksi keinoista, joilla yhtiö pyrkii päästötavoitteeseensa: vuoteen 2023 mennessä 30 prosenttia vähemmän konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä verrattuna vuoteen 2019.

Sama tilanne on ohjelmistoyhtiö Tietoevryssä. Energiankulutuksen päästöjä on tarkoitus vähentää 80 prosentilla vuosien 2020–23 välillä.

– Jatkossa säännölliset rutiinitapaamiset hoidetaan virtuaalisesti ja kasvokkain kokouksia järjestetään vain erityistapauksissa. Asiakastapaamiset palautunevat pandemiaa edeltäneelle tasolle, Tietoevry kommentoi.

"Välillä on hyvä tavata"

Yrityksistä painotetaan, että kasvokkaiset kohtaamiset ovat yhä korvaamattomia esimerkiksi asiakastapaamisissa ja työpaikan me-hengen ylläpitämisessä.

Esimerkiksi vakuutuskonserni Sampo painottaa, että kokoustaminen kasvokkain on tarpeellista pandemian jälkeenkin.

– Erityisesti silloin, kun tutustutaan uusiin kollegoihin tai tavataan keskeisiä sidosryhmiä, Sampo-konsernin viestintäpäällikkö Maria Silander toteaa.

Teleoperaattori Teliassa kasvokkaiset tapaamiset nähdään tärkeinä yhteisöllisyyden lisäämisessä. Matkojen arvioidaan vähenevän Telialla 20–40 prosenttia.

– Välillä on hyvä tavata. Luova yhteistyö ja yhteisöllisyyttä lisäävät kokoontumiset ovat varmasti välittömästi koronan jälkeen työmatkojen pääsyy.

Liikematkustaminen vähenee kaikkialla

Bisnesmatkustamisen hiipuminen on globaali ilmiö.

Talousmedia Bloombergin kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) lukuisat suuryritykset, kuten Deutsche Bank, Pfizer ja Michelin, aikovat vähentää lentomatkoja kovalla kädellä ja lisätä videokokouksia runsaasti.

Yli neljä viidestä Bloombergin kyselyyn vastanneesta yrityksestä aikoo käyttää matkustamiseen pandemian jälkeen aiempaa vähemmän rahaa.

Näin Ylen kysely tehtiin Yle kysyi 30:lta markkina-arvoltaan (elo–syyskuun vaihteen markkina-arvo) suurimmalta Helsingin pörssin yhtiöltä pandemian jälkeisestä työmatkustamisesta ja kokouskäytännöistä verkkokyselyllä.

Kyselyn ulkopuolelle rajattiin muutamia yhtiöitä, joiden liiketoiminta keskittyy olennaisesti vain Suomeen.

Kysely tehtiin syyskuun kolmannella ja neljännellä viikolla.

Yhtiöiltä kysyttiin arvioita siitä, kuinka paljon niiden henkilöstö lentää työmatkoja verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa. Lisäksi kysyttiin arvioita matkakulujen kehityksestä.

Työmatkojen ohella yhtiöiltä kysyttiin, aikovatko ne korvata työmatkoja videopalavereilla ja muilla etäjärjestelyillä.

Kyselyyn vastasi 25 yhtiötä 30:sta.

