Tällainen on älylatu, jolla voi hiihtää ilman lunta ja josta toivotaan helpotusta ilmastonmuutokseen – katso suora lähetys ladulta kello 10

Vuokattiin on ilmestynyt uusi tekolatu, joka mahdollistaa hiihtämisen jopa keskellä kesää. Ladusta kaavaillaan niin urheilijoiden harjoitusalustaa kuin kuluttajahittiä.

Vuokatissa otetaan seuraavia askelia ympärivuotisena maastohiihtäjien keskuksena, jatkossa tarkoitus on mahdollistaa hiihtäminen ulkona läpi vuoden. Hiihtoputkestaan ja aikaisin syksyllä avattavasta ensilumenladusta tunnettu Vuokatti on tuonut keskelle vihreää nurmea ja syysmaisemaa pätkän latua.

Kaukaa katsottuna se näyttää erehdyttävästi aidosta lumesta lanatulta. Tarkempi tarkastelu paljastaa, että latu ei ole lunta ensinkään.

Kyseessä on viime viikolla asennettu, 150 metriä pitkäpiikkimattomainen älylatu. Ladun on kehittänyt muovimäkituotteiden valmistaja C.E. Lindgren ja se on nimeltään Summer Ski -alusta.

Uusi teknologia mahdollistaa hiihtämisen plussakelillä ja oikeastaan missä maastonkohdassa tahansa. Latu on osa elokuussa käynnistynyttä Jyväskylän yliopiston hanketta, jossa kehitetään uusia innovaatioita maastohiihtoon.

– Näkisin, että tällä voisi olla kysyntää himoharrastajille, joita olen nähnyt vähän erikoisemmissa paikoissa hiihtämässä. Heille tällainen stadiontyyppinen ratkaisu voisi olla kiinnostava, sanoo C.E. Lindgrenin muovimäkituotteiden liiketoimintapäällikkö Hannu Willström.

Willström näkisi ladun vetävän käyttäjiä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa hiihtoharrastajia on jo valmiiksi.

– En usko, että ihmiset hakeutuisivat kokeilemaan, jos tämä rakennettaisiin syrjäkylään.

Tulevaisuuden hittituote?

Tällä hetkellä 150 metriä pitkä latu on vain testikäytössä, eikä kuka tahansa pääse latua testaamaan.

Hankkeen projektipäällikkö Anni Hakkarainen kertoo, että esimerkiksi huippuhiihtäjiä ei kutsuta älyladulle vielä tässä vaiheessa, kun hiihtäjillä on edessä keskittymistä vaativa olympiavuosi.

– Ladusta varmasti tulee jatkossa kuntoilijatuote. Tässä on nähtävissä potentiaalia matkailijoille ja turisteille, Hakkarainen sanoo.

Vuokatissa tutkitaan tällä hetkellä älyladulla ja oikealla ladulla hiihtämisen eroja.

– Mittaamme kitkaa ja voimantuottoa muoviladulla ja tutkimme, miten muovilatu vaikuttaa hiihtotekniikkaan. Meitä kiinnostaa, miltä hiihtäminen tuntuu, sanoo tutkimushanketta vetävä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian professori Vesa Linnamo.

Samat testit tehdään vertailun vuoksi myös talvella. Jos älylatu osoittautuu toimivaksi, sen ajatellaan houkuttelevan Vuokattiin hiihtäjiä ympäri vuoden.

– Ei tarvitsisi pukea kolmikerrospukua päälle, vaan voisi tehdä kesällä hyvän hiihtoharjoituksen, Linnamo summaa.

