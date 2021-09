Daniel Craig tekee uransa tunteikkaimman Bondin – “Luojan kiitos, se ei ole minun ongelmani”, hän toteaa seuraajastaan Ylelle

Daniel Craig jättää komeat jäähyväiset uudessa Bond-elokuvassa No Time to Die. Elokuvan roolitus on aiempaa moninaisempi. Cary Joji Fukunaga paljastuu perinteiseksi Bond-ohjaajaksi.

Uuden Bond-elokuvan julkistusta on odotettu hartaasti. Yhdysvaltalaisen Cary Joji Fukunagan, 44, ohjaama No Time to Die on ollut valmiina jo puolitoista vuotta, mutta elokuva on odottanut hyllyllä koronarajoitusten päättymistä.

Kiinnostus uuteen Bond-elokuvaan on ollut kova. Suomessa lippuja on ostettu ennakkoon siihen tahtiin, että No Time to Diesta tulee todennäköisesti tämän vuoden katsotuin elokuva. James Bond on globaali instituutio, jota on seurattu valkokankailla jo 60 vuotta. Ja instituutio on vain vahvistanut asemiaan 15 viime vuoden aikana. Siitä saa kiittää Daniel Craigia, 53, joka on onnistunut tekemään ristiriitaisesta hahmostaan yhä kiinnostavamman.

Bondista on tullut Craigin kaudella suositumpi kuin koskaan. Uuden elokuvan budjetti on arviolta hieman yli 250 miljoona euroa, ja elokuvan tuottaja, MGM-studiot, odottaa siltä merkittäviä tuottoja.

Craigin näyttelemät Bond-elokuvat ovat keränneet talouslehti Forbesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan tähän mennessä yhteensä noin 2,7 miljardia euroa pääsylipputuloina maailmanlaajuisesti.

Ei siis ihme, että Craigin viimeiseksi jäävä Bond-elokuva herättää tunteita myös tuotantoyhtiössä.

Daniel Craig No Time to Die -elokuvan kuninkaallisessa ensi-illassa Lontoossa tiistaina 28.9.2021. Kuva: Tristan Fewings / Getty Images

Jäähyväiset tippa silmässä

Nyt ensi-iltaan saapuvan Bondin teko alkoi hankalissa merkeissä. Alkuperäinen ohjaaja, brittiläinen Danny Boyle (Trainspotting, Slummien miljonääri), siirrettiin tuotannosta sivuun, ja uudeksi ohjaajaksi löydettiin käsikirjoittaja, elokuvaaja ja elokuvaohjaaja Fukunaga.

Hän oli yllätysnimi jo siksi, että Bond-elokuvien ohjaajat ovat aiemmin olleet aina brittejä. Fukunaga on nousevan polven elokuvantekijä, joka on ansioitunut tv-draamassa. Hänen tunnetuin työnsä on True Detective-tv-sarjan ensimmäisen tuotantokausi. Fukunaga sekä ohjasi että tuotti sen.

Hänet tunnetaan tinkimättömästä visuaalisuudestaan. On yllättävää, että No Time to Die on lopulta todella perinteinen Bond-elokuva.

– Fukunaga on erittäin visuaalinen ohjaaja, joka rakastaa kaikenlaisia vempaimia. Niitä on nyt aiempaa enemmän. Fukunaga sai todella monimutkaisen tarinan kauniisti pakettiin, Craig sanoo Ylen haastattelussa.

Kun viimeiset kuvaukset olivat ohi legendaarisilla Pinewoodin studioilla Englannissa, tähti liikuttui kyyneliin.

– Koko tuotantotiimi, toimiston väki ja näyttelijät tulivat jättämään minulle jäähyväiset. Se oli todella tunteikas hetki, kun ympärillä oli ihmisiä, joiden kanssa olin tehnyt vuosia töitä, Craig toteaa.

Seuraajastaan hänellä ei ole tietoa.

– Luojan kiitos, se ei ole minun ongelmani, Craig toteaa.

Ranskalaisnäyttelijä Léa Seydoux tekee hienon paluun Bond-elokuvaan. Kuva elokuvasta. Kuva: Nicole Dove / DANJAQ, LLC AND MGM

Bond on vaarallinen tappaja

Fukunaga on pukeutunut haastattelussa paksuun, kananmunankeltaiseen neuletakkiin. Hän antaa itsestään rauhallisen ja harkitun vaikutelman. Rauhallisuudesta on varmasti ollut apua, sillä elokuvantekijät taistelivat jatkuvasti aikaa vastaan.

No Time to Diessa on näyttäviä takaa-ajokohtauksia, kuten lajityypin perinteeseen kuuluu.

– No Time to Dien teko oli todella vaikea projekti. Meillä oli niin vähän aikaa yrittää tehdä huippuhienoa jälkeä. Uskon, että onnistuimme, mutta se otti koville, Fukunaga sanoo.

Fukunaga on järjestyksessä neljäs ohjaaja, joka tekee työtä Bond-elokuvassa Craigin kanssa. Aiemmat ovat Sam Mendes, Marc Forster ja Martin Campbell.

– James Bond on muuttunut paljon. Hänellä on enemmän kokemusta. Toisaalta häntä on myös vahingoitettu ja petetty, Fukunaga sanoo.

Elokuvassa Bond viettää eläkepäiviään Jamaikalla, kunnes vanha tuttu CIA:sta rikkoo hiljaisuuden. Edessä on siepatun tutkijan pelastusoperaatio, joka johtaa vaarallisen mysteeririkollisen jäljille.

Fukunaga totesi hiljan elokuva-alan vaikutusvaltaisessa Hollywood Reporter -lehdessä, että alkuaikojen elokuvien Bond on raiskaaja (siirryt toiseen palveluun). Sellainen hahmo ei enää vetele.

Bondin täytyy Fukunagan mukaan olla kuitenkin uskollinen Flemingin luomalle hahmolle, vaikka maailma muuttuu ympärillä.

– Bondin DNA:n mukaan hän on vaarallinen ja vahingoitettu henkilö, joka kokee olevansa ulkopuolinen. Hän on tappaja. Bond kyseenalaistaa auktoriteetteja, ja hänellä on vahva, moraalinen kompassi. Bondin oikeudenmukaisuuden taju voi mennä valtion edun edelle, Fukunaga listaa.

Craigin seuraajasta Fukunagalla ei ole hajuakaan.

– Se ei ole minun ongelma, ja olen onnellinen siitä.

Lashana Lynch on Britannian salaisen palvelun uusi agentti Nomi. Kuva elokuvasta. Kuva: Nicole Dove / DANJAQ, LLC AND MGM

Musta nainen salaisena agenttina

No Time to Die esittelee uuden, kiinnostavan hahmon. Nomi on Britannian salaisen palvelun tuore agentti, joka kantaa Bond-instituutiossa moninaisuuden lippua. Häntä näyttelee musta nainen, 33-vuotias englantilainen Lashana Lynch.

– Olen jamaikalaistaustaisesta, lontoolaisesta työläisperheestä. Kukaan ei olisi uskonut, että jonain päivänä molempia asioita voi juhlia tällä tavalla. Olen kiitollinen sekä näyttelijänä, lontoolaisena että mustana naisena siitä, että voin esittää tällaista hahmoa näin tyylikkäässä yhteydessä, Lynch sanoo.

Hän nousi Bond-elokuvaan Lontoon teatterimaailmasta. Lynch oli mukana Royal Court -teatterin ylistetyssä näytelmässä ear for eye, joka käsitteli mustien kokemaa rasismia. Näytelmän tuotti Barbara Broccoli, joka tunnetaan parhaiten Bond-elokuvien pitkäaikaisena tuottajana.

Nomi on itsevarma henkilö, joka uskoo olevansa parempi kuin muut Britannian salaisen palvelun agentit.

– Nomi on sitä mieltä, että hänellä on kaikki mahdolliset taidot Bondiin verrattuna. Nomi tuntee viimeiset keksinnöt ja vempaimet. Hän on nykyajan agentti ja itsevarmempi kuin Bond, Lynch sanoo.

Rami Malek pääsee tekemään pahiksen roolin uudessa Bond-elokuvassa No Time to Die. Kuva elokuvasta. Kuva: Nicole Dove / DANJAQ, LLC AND MGM

Pahiksen aksenttiin kiinnitettiin huomiota

Bondin vastavoimana elokuvassa esiintyy tällä kertaa Rami Malekin näyttelemä hahmo Safin. Bond-pahis on todennäköisesti monen näyttelijän unelma.

– Pahis pitää itseään usein tarinan sankarina. Joten näyttelijä saa esittää sekä pahista että sankaria. Ja Bondissa saa tehdä pahiksena melkein mitä tahansa, Malek sanoo.

Etenkin kylmän sodan aikana Bond-pahisten aksentista saattoi päätellä, mikä valtio tai mahti koettiin milloinkin länsimaiden uhkana. Nyt tekijät ovat miettineet tarkkaan, ettei sama toistu.

– Opettelin hahmoani varten aksentin, joka sekoitus monen eri maan kielistä. Emme tuomitse näin jotain tiettyä valtiota vihamieliseksi, kuten takavuosien Bondeissa, Malek sanoo.

Malekin hahmo jää tavanomaiseksi Bond-pahikseksi, mutta elokuvan vaikuttavimman sivuroolin tekee ranskalainen Léa Seydoux. Hän palaa elokuvaan psykologi Madeleine Swannina, jolle Bond menetti jo kerran sydämensä. Paluu rooliin oli Seydoux’n mukaan helppo.

– En valmistautunut paluuseen juuri mitenkään. Tuotannossa oli niin paljon tuttuja ihmisiä entuudestaan, Seydoux sanoo.

Fukunagalle No Time to Die jäänee viimeiseksi ja ainoaksi Bond-elokuvaksi.

Ohjaaja kertoo Ylelle, ettei hänellä ole aikomusta jatkaa tuotteen parissa.

– En näe itseäni juuri nyt hyppäämässä seuraavan Bondin ohjaajaksi.

Hän kertoo viimeistelevänsä parhaillaan minisarjaa, joka sijoittuu toiseen maailmansotaan.

Masters of the Air pitäisi olla valmiina jouluun mennessä, ja sen jälkeen Fukunaga aikoo lähteä Meksikoon surffaamaan.

Siellä odottaa ohjaajan suomalainen ystävä Kalle Carranza. Hän on puoliksi meksikolainen lainelautailija, joka tunnetaan hyvin alan piireissä.

No Time to Die, ensi-ilta 30.9.