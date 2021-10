Jos Anne Seppälää ei olisi, Fazerin toimitusjohtajan päivärytmi sekoaisi täysin – sihteerialan kuolemaa povataan joka vuosi, mikä ärsyttää uuden ajan assistentteja

Työmarkkinoilla on paljon työttömiä sihteereitä, joiden osaaminen ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Ammattijärjestön mukaan ala on murroksessa, ja työ vaatii monipuolisempaa osaamista ja korkeampaa koulutusta.

Jos haluaa päästä käsiksi Fazer makeisten toimitusjohtajan kalenteriin, ei kannata soittaa Fazer makeisten toimitusjohtajalle, vaan johdon assistentti Anne Seppälälle.

Sillä Seppälä on toimitusjohtajan kalenteri.

Hän on myös järjestelmien kouluttaja, yhteydenpitäjä ja tapaamisten järjestelijä konsernin sisällä ja ulkona, kokouspaikkojen ja matkojen varaaja ja tarvittaessa vaikka makeisnäytteiden kuljettaja.

– Jos Annea ei olisi, en tiedä mitä sitten tapahtuisi. Anne suunnittelee ajankäyttöni ja on aina aika monta askelta minua edellä. Tietää ennalta, mitä saatan unohtaa, kuvailee Fazer Makeisten toimitusjohtaja Markus Hellström.

– Veikkaan, että kalenterisi olisi aikamoinen sekasotku aika äkkiä, Seppälä sanoo.

Hellström ja Seppälä ovat työskennelleet tiiminä vuoden, ja siinä ajassa heistä on hitsautunut tiivis työpari. Jos Hellström sopii suullisesti tapaamisen, Seppälä sovittaa sille paikan täydestä kalenterista.

Kun Hellström laittaa kesken kokouksen viestiä, Seppälä ymmärtää puolesta sanasta, mistä on kyse.

– Meidän työskentely on sillä lailla sujuvaa, että toinen tietää mitä toinen aikoo sanoa tai mikä mietityttää, Hellström sanoo.

– Pyrin kyllä kaiken mahdollisen ennalta varoittamaan ja kertomaan. Ja kun Markuksella on jotain kysyttävää, se olen yleensä minä jolle hän ensimmäisenä soittaa tai laittaa viestiä, Seppälä täydentää.

Kun Seppälä aloitti Hellströmin assistenttina, Hellström pahoitteli usein olevansa epäkohtelias. Videolla kaksikko kertoo, miksi.

Sihteereistä on jatkuvasti ylitarjontaa työmarkkinoilla

Vaikka Seppälän työpanos on toimitusjohtajalle korvaamaton, hän työskentelee alalla, josta usein puhutaan yhtenä katoavista.

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamassa ammattibarometrissa (siirryt toiseen palveluun)sihteeriammatit ovat jo vuosia keikkuneet kärkipäässä ammateissa, joissa työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Sihteereistä on jatkuvasti ylitarjontaa työmarkkinoilla.

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava ammattibarometri on työllisyysnäkymäkatsaus, jossa on mukana noin 200 ammattia.

Assistenttien ammattijärjestö Skilla ry:ssä ammattibarometrin tulosta tuskaillaan vuosittain. Heidän näkökulmastaan työllisyystilanne näyttää nimittäin päinvastaiselta.

– Joka ikinen vuosi ammattibarometri huutaa alan ylitarjontaa, mutta meidän jäsentilastoissa työttömiä ei taas ole juuri lainkaan, vaan tekijät revitään suurin piirtein koulun penkiltä töihin. Se ristiriita on valtava, sanoo järjestön toiminnanjohtaja Elina Havu.

Skilla ry edustaa noin 2000 korkeakoulutettua, jotka työskentelevät hallinnon tukitehtävissä esimerkiksi johdon assistentteina.

Barometrin poimima fakta on kuitenkin se, että työttömiä sihteereitä on paljon. Esimerkiksi yhtä yleissihteerin paikkaa kohden on tänä vuonna ollut yli kahdeksan työtöntä kuukausittain.

Mikä ristiriitaa selittää?

Ammattibarometri tuskin saa kiinni koko alaa, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala.

Barometrin tarkastelemat ammattinimikkeet ovat yleissihteeri, johdon sihteeri ja terveydenhuollon toimistosihteeri. Tämän päivän sihteeri on kuitenkin entistä useammin manageri, koordinaattori, markkinointiasiantuntija tai johtajan oikea käsi.

– En usko, että näiden barometrin nimikkeiden pohjalta pystytään koko kuvaa alasta luomaan, juuri siksi että uusia nimikkeitä sihteerityölle on tullut hyvin paljon, Tuomaala sanoo.

Sihteerien osaaminen voi olla vanhentunutta

Tuomaala lukee barometrin tausta-analyysistä kaksi muutakin asiaa: työttömät sihteerit ovat sekä keskimääräistä työtöntä koulutetumpia että iäkkäämpiä.

Kun keskimäärin neljäsosa kaikista työttömistä on yli 55-vuotiaita, sihteereistä heitä on noin puolet.

Korkeakoulutettuja on kaikista työttömistä noin viidesosa, mutta sihteereistä niin ikään puolet.

Työttömäksi jääneet sihteerit ovat siis koulutettua väkeä, mutta heidän koulutuksensa ja osaamisensa ei välttämättä vastaa nykyajan tarpeita, Tuomaala arvioi.

– Tässä työttömien joukossa on todennäköisesti paljon sellaisia, joiden opinnot on suoritettu hyvinkin kauan sitten. Valmistuneet työllistyvät helpommin, koska heillä on tuoreet valmiudet tehtävään.

Anne Seppälä on uransa aikana hakenut lisäosaamista tradenomipuolen kursseilla. Lisäksi hänen työuransa aikana digitalisaatio on tuonut uusia järjestelmiä opeteltavaksi. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Rutiinitehtävien määrä vähenee

Ammattiliitto Jytyn ay-aktiivi, hallintosihteerinä Helsingin kaupungilla työskentelevä Kaarina Salminen vahvistaa Tuomaalan arvion. Yleissihteerin ja johdon assistentin tehtävät ovat jo lähtökohtaisesti hyvin erilaiset, hän sanoo.

Hänen mukaansa digitalisaatio on vienyt entistä enemmän "tavallisen" sihteerin tehtäviä, mutta ovet monipuolisempaan työnkuvaan aukeavat harvoin ilman lisäkoulutusta.

Jyty edustaa julkisen puolen toimisto- ja hallintosihteereitä, osastosihteereitä ja johdon assistentteja, joista valtaosalla on esimerkiksi merkonomikoulutus tai muu toisen asteen tutkinto.

– Täytyisi lukea esimerkiksi tradenomiksi, jotta säilyttäisi omaa osaamistaan ja olisi työmarkkinoilla käytettävissä uusiin tehtäviin. Opistotason koulutuksella näkymät työmarkkinoilla ovat huonot, Salmela sanoo.

"Jos tarvitset näppärää tyttöä, hae näppärää tyttöä"

Skilla ry:n Elina Havu puhuu assistenttialan murroksesta ja olisi valmis heittämään koko vanhentuneen sihteeri-nimikkeen romukoppaan.

Uuden ajan assistentti on organisoinnin, viestinnän ja tietotekniikan moniosaaja, jolla on myös substanssiosaamista.

– Meillä on jäsenistössä paljon esimerkiksi lakitoimistoissa tai politiikassa toimivia assistentteja. Nykyisin myös opinnoissa kannustetaan siihen, että jo opintojen aikana mietittäisiin, mikä on oma erityinen kiinnostuksen kohde.

Havun mukaan erilaisten nimikkeiden lisäksi sekä työnkuva että alalle tulevien koulutuspohja ovat laajentuneet entisestä. Esimerkiksi Skillan jäseniksi on viime vuosina liittynyt perinteisten tradenomien ja entisen Helsingin sihteeriopiston käyneiden lisäksi esimerkiksi yhteiskunta- ja kauppatieteilijöitä.

Kauppalehdessä julkaistiin 80-luvulla mainos, joka nosti esiin sihteerien erikoisosaamista. Ammattijärjestöä turhauttaa, ettei assistenttityötä edelleenkään aina nähdä vaativana asiantuntijatehtävänä. Kuva: Elina Havu / Skilla ry.

Assistentti on apuna teknologiamurroksessa

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun johtamisen lehtori Eija Kärnä jakaa näkemyksen alan isosta murroksesta.

Kun Haaga-Heliassa vuonna 2019 selvitettiin (siirryt toiseen palveluun)assistenttityön muutosta 70 tietotyöläisen haastatteluilla, vastauksissa korostuivat teknologiaosaaminen, viestintätaidot sekä ongelmanratkaisutaidot. Myös työn itseohjautuvuuden katsottiin lisääntyneen.

Eija Kärnän mukaan assistenttityön kaltaiset tukitoiminnot ovat oleellisessa osassa työn teknologisessa murroksessa.

– Jos näistä tukipalveluista karsitaan liikaa, vaarana on, että yrityksen eri toiminnot ylittävä yhteistyö ja tiedonhallinta sekä esimerkiksi uusien teknologioiden hallittu hyödyntäminen voivat kärsiä, Kärnä sanoo.

Haaga-Helia koulutti ennen tradenomeja Johdon assistentti ja kielet -koulutusohjelmassa, joka vuoden 2020 alussa muutti nimensä muotoon Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet.

Videolla Markus Hellström ja Anne Seppälä pohtivat, mitä tapahtuisi, jos assistentin työpanos yhtäkkiä katoaisi.

Tehtävän ydin ei ole muuttunut

Anne Seppälä on valmistunut Helsingin sihteeriopistosta 80-luvulla ja työskennellyt alalla siitä asti. Hän kokee, että tehtävän ydin ei ole vuosien saatossa muuttunut: kokonaisuuksien hallinta ja organisointi ovat keskeisiä taitoja ennen ja nyt.

– Minun työni vapauttaa ihan suunnattomasti johtajan kapasiteettia siihen hänen varsinaiseen tehtäväänsä ja siksi väittäisin, että organisaatioiden johdossa assistentteja edelleen tarvitaan. Minusta tällaisia paikkoja ei kuitenkaan haeta suoraan koulun penkiltä, vaan ne vaativat kokemusta, Seppälä sanoo.

Hän kokee asiantuntemuksensa olevan juuri kokemuksessa ja sen tuomassa hiljaisessa tiedossa. Sen eteenpäin välittäminen on helpommin sanottu kuin tehty.

– Olen miettinyt, että varmaan täytyy ainakin vuoden ajan kirjata ylös kaikkia asioita, jotka tulevat eteen ja joita pitää sitten mahdolliselle seuraajalle perehdyttää.

