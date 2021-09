Kaksi kaupunkia aikoo muuttaa koko paikallisliikenteensä sähköiseksi ensimmäisenä Suomessa – oikeusprosessi ratkaisee, kumpi ehtii ensin

Sähköbussien on tarkoitus kaartaa Kotkan kaduille vuonna 2023. Myös Imatralla kaikki nykyiset linja-autot ovat vaihtumassa sähköisiin, mutta muutoksen aikataulu on oikeusprosessin takia auki.

Kotka voi olla ensimmäinen kaupunki Suomessa, jossa kaikki paikallisbussit vaihdetaan sähköbusseihin.

Nykyään kaupungin kaduilla kulkee 25 linja-autoa, joihin tankataan dieseliä. Fossiilisista polttoaineista aiotaan kuitenkin luopua vuonna 2023, jolloin Kotkan paikallisbussiliikenteestä vastaava Pohjolan Liikenne saa tilaamansa sähköbussit Hollannista.

– Liikenteen päästöt pitää saada alas ja julkinen liikenne on siinä yksi tekijä. Joukkoliikenteen päästöt vähenevät näillä toimilla reilusti alle puoleen nykyisestä, Kotkan kaupungin vs. joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen kertoo.

Päästöistä ei päästä kokonaan eroon, sillä fossiilisia polttoaineita tankataan jatkossakin kaupungissa kulkeviin kaukoliikenteen busseihin, ja jonkin aikaa myös palvelulinjoilla liikennöiviin linja-autoihin. Palvelulinjoillakin tullaan siirtymään ensi vuonna uusiutuvan dieselin käyttöön.

Kotkan vs. joukkoliikennepäällikkö toimii myös kaupungin kestävän kehityksen asiantuntijana. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Kun julkisen liikenteen ohella otetaan huomioon muu liikenne, sähköbussien myötä liikenteen päästöt vähenevät Kotkassa kaikkiaan parin prosentin verran.

– Se kuulostaa pieneltä. Se on kuitenkin merkittävä asia, kun otetaan huomioon, että nimenomaan liikenteen päästöt ovat se tosi haastava asia, josta vähennyksiä pitää etsiä, Esa Partanen sanoo.

Sähköbussien saavuttua Pohjolan Liikenne ottaa Kotkan nykyiset bussit käyttöön pääkaupunkiseudun liikenteessä. Muutama bussi jää Kotkaan vara-autoiksi.

Isoissa kaupungeissa muutos käy hitaammin

Kotkan lisäksi paikallisbussit aiotaan vaihtaa sähköisiin myös Imatralla. Muutoksen aikataulu on kuitenkin vielä avoinna, koska bussikilpailutuksesta on tehty valitus, joka on vireillä markkinaoikeudessa.

Jos päätös tulisi pian ja valitus hylättäisiin, sähköbussit voisivat ehtiä Imatralle jo ensi vuoden aikana. Bussit pannaan tilaukseen, jos markkinaoikeus antaa kaupungille luvan sopimuksen tekemiseen kilpailutuksen voittaneen V-S Bussipalvelut Oy:n kanssa. Yhtiön mukaan sähköbussien saamisessa voi kuitenkin kestää helposti vuosikin.

Toistaiseksi onkin avoinna, sähköistyykö paikallisliikenne ensin Kotkassa vai Imatralla.

Bussien ja liikennöitsijöiden määrä vaikuttaa siihen, miten nopeasti sähköbussien käyttöön pystytään eri kaupungeissa siirtymään. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Muualla Suomessa koko paikallisbussiliikenteen sähköistäminen ei ole vielä yhtä pitkällä. Sähköbusseja on jo tällä hetkellä käytössä eri puolilla Suomea, mutta suurissa kaupungeissa kaikkien bussien vaihtaminen sähköisiin vie enemmän aikaa bussien ja liikennöitsijöiden määrästä johtuen.

– Tilanne on Kotkassa erilainen kuin vaikkapa HSL:n alueella, jossa on 1 600 bussia. Siellä uusiutuminen kilpailutusten kautta kestää aika paljon kauemmin, teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen sanoo.

Sähköbussit valtaavat alaa

Paikallisliikenteen sähköistämistä kohti ollaan kuitenkin menossa eri puolilla Suomea. VTT:n Marko Paakkisen mukaan sähköbussit ovat saavuttaneet dieselbussit elinkaarikustannuksissa, joten harva liikennöitsijä uskaltaa enää tarjota esimerkiksi seitsemän vuoden kilpailutuksissa dieselbusseja.

– Dieselbussien kustannusnousuista ei ole tietoa. Se on epävarmempaa kuin sähköbussien kohdalla. Se on isoin syy, miksi sähköbussit ovat alkaneet yleistyä niin paljon, Paakkinen sanoo.

Lisäksi fossiilisten polttoaineiden vähentämistä kunnissa ohjaa EU-direktiivi, jonka mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä vähintään 41 prosentin Suomen linja-autoista täytyy kulkea sähköllä tai ekologisilla polttoaineilla kuten kaasulla, biopolttoaineilla tai vedyllä. Tästä määrästä puolet on oltava sähköbusseja.

Kotkassa julkisen liikenteen päästöt vähenevät sähköbussien myötä alle puoleen. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Marko Paakkinen uskoo, että juuri sähköbussit tulevat jatkossa hallitsemaan paikallisbussimarkkinoita.

– Se on tällä hetkellä selkeästi kustannustehokkain vaihtoehto. Esimerkiksi biokaasubussien ylläpitokustannukset tuppaavat olemaan korkeampia kuin vaikkapa dieselbusseilla, Paakkinen sanoo.

Suomen lakiesityksessä isoille kaupunkiseuduille on asetettu myös suuremmat tavoitteet ekologisten ajoneuvojen lisäämisessä.

Kotkassa paikallisbussien matkustajamäärät ovat pudonneet korona-aikana kymmenillä prosenteilla. Kaupungin tavoitteena on saada matkustajamäärät ennalleen mahdollisimman pian. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Sähköbusseihin siirtyminen vaikuttaa päästöjen ohella muihinkin asioihin. VTT:n Marko Paakkisen mukaan muutoksella on iso vaikutus on myös melun vähenemiseen.

– Bussit ovat kaupungeissa aika iso melun lähde, Paakkinen sanoo.

Myös sähköbussien sisällä on hiljaisempaa kuin polttomoottorilla käyvissä busseissa. Marko Paakkisen mukaan tämä saattaa näkyä siinä, että matkustusmukavuuden noustessa joukkoliikennettä voidaan alkaa pikkuhiljaa käyttää nykyistä enemmän.

– Sähköbusseista on saatu hyvää palautetta matkustajilta. Niillä on mukava matkustaa.

