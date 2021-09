Koripalloilija Petteri Koponen kiittää äitiään uran tärkeimmästä opetuksesta: "Lahjakkuudesta ei ole hyötyä, jos ei osaa tai halua tehdä duunia"

Petteri Koponen pelasi 13 vuotta Euroopan ammattilaisjoukkueissa. Elokuussa hän kertoi palaavansa Suomeen. Samalla hän kertoi, että tämä on todennäköisesti hänen viimeinen vuotensa pelaajana.

Petteri Koponen on pelannut reilun vuosikymmenen ammattilaisena Italiassa, Venäjällä, Espanjassa ja Saksassa. Elokuussa hän kertoi paluusta Suomeen ja kiinnityksestä Helsinki Seagulls -joukkueeseen.

Puoli seitsemän -ohjelman vieraana ollut Koponen sai terveisiä juniorivuosiensa ensimmäiseltä valmentajalta, Tapani Salomaalta joka opasti nelivuotiasta Koposta jalkapallon maailmaan. Salomaalle jäi lahjakkuuttakin enemmän mieleen Koposen poikkeuksellisen vahva voittamisen halu.

– Aina puhutaan lahjakkuudesta, mutta mä näin vain sen hirveän asenteen, mikä hänellä oli. Hänestä olisi varmasti tullut huippu, vaikka hän ei olisi urheillut, Salomaa muistelee ohjelmassa.

Koponen myötää olevansa kilpailuhenkinen.. Se on ulottunut kaikkeen muuhunkin kuin urheiluun.

– Olen ollut aika vaikea välillä. Kimbleä pelattiin lapsena, niin nappulat lensivät. Aina oli se voittamisen palo sisällä.

Lahjakkuuden ja voittamisen halun lisäksi on uralla yhdeksi Suomen menestyneimmistä koripalloilijoista tarvittu jotain muutakin. Siitä Koponen antaa suurimman kiitoksen omalle äidilleen.

– Äiti oli yksinhuoltaja. Meillä ei aina ollut tarpeeksi rahaa, vaikka äiti painoi kahta duunia. Äitiän opetti minulle pienestä pitäen, että jos haluaa saavuttaa jotain, pitää tehdä paljon töitä. Me kävimme yhdessä siivoamassa toimistoja ja Malmin palloiluhallia.

Kovan työnteon oppi kantoi Koposta myös menestykseen ja kansainväliseen uraan koripalloilijana.

– Lahjakkuutta on paljon, mutta jos et osaa tai halua tehdä työtä, ei sinulla ole mitään mahdollisuutta. Huippu-urheilun maailma on niin kova.

Katso tästä Petteri Koposen koko haastattelu, jossa hän kertoo mitä aikoo tehdä urheilu-uransa jälkeen:

Lisää aiheesta:

Ilouutinen Korisliigalle ja Susijengille – Petteri Koponen palaa Suomeen 13 vuoden tauon jälkeen: "Todennäköisesti viimeinen pelivuoteni"

Petteri Koposella on mahdollisuus saada 1,6 miljoonaa dollaria ilman peliäkään NBA:ssa – aikoo selvittää, koskeeko vanha sopimuspykälä häntä