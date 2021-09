"Ihmiset ovat ihan sekaisin", sanoo Briteissä asuva Mari Powney – pula polttoaineista ajoi saarivaltion hamstrauskaaokseen

Normaalisti minuutissa taittuvaan matkaan on kulunut puolisen tuntia. Polttoaineen merkkivalo alkaa näyttää punaista, joten Mari Powney päättää myös tankata, kun on jo muutenkin joutunut jonottamaan.

Powney toteaa, että Brittein saarten "bensakaaos" tuli puskista, vaikka mahdollisista brexitin jälkeisistä toimitusvaikeuksista onkin ollut puhetta.

– Yks kaks ruvettiin touhottamaan, että bensaa ei ole, ja hallitus sanoi, että tankatkaa ihan normaalisti, tämä ei ole ongelma. Ja sitten, älkää tankatko muuta kuin sen verran mitä tarvitsette. Tehkää, mutta älkää tehkö. Vähän sama kuin korona: menkää töihin, älkää menkö, ihmettelee Powney.

Pelko polttoainepulasta on saanut ihmiset hamstraamaan polttoainetta jo useiden päivien ajan. Pumppuja on suljettu, ja niilläkin asemilla, joilla on yhä myytävää, voimassa on ostorajoituksia.

Salosta, Varsinais-Suomesta kotoisin oleva Mari Powney asuu noin 5 000 asukkaan Hartley Wintneyssa, Hampshiressa. Lontooseen on noin 70 kilometrin matka.

Muutenkin ruuhkaisella Lontoon seudulla on meneillään melkoinen kaaos. Kapeilla teillä kiemurtelevat jonot bensa-asemille, ja kun ohi ei pääse, kaikki jonottavat.

– Ihmiset ovat ihan sekaisin. Yrittävät tankata autonsa täyteen, ja pääsääntöisesti he ovat niitä, jotka eivät sitä bensaa hirveästi tarvitse. Ne joilla on autot täynnä bensaa, niin todennäköisesti heillä on takaluukut täynnä vessapaperia.

Powney ihmettelee, miten voimakas hamstraamiskulttuuri paikallisilla on. Kun vähänkään saadaan vihiä, että jokin on loppumassa, ostetaan kuin olisi maailmanloppu tulossa.

Hoitohenkilökunta saa kiilata jonon ohi tankille

Bensakaaoksen helpottamiseksi moni liikenneasema on asettanut ostorajan. Tankata saa 30 punnalla. Suuremmat asemat saattavat saada tankkeihin tavaraa jo illalla, mutta asiakkaille tankit avataan vasta aamulla.

Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuoltoalan työntekijät pääsevät tankeille muita ennen, että he pääsevät aamulla töihin. Myös armeija on valmiudessa ajamaan säiliöautoja, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lappu on luukulla monilla polttoainepumpuilla Iso-Britanniassa Kuva: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Tilanne vaihtelee Mari Powney'n mukaan jonkin verran ympäri maata. Lontoon kupeessa, missä ruuhkat ovat suurempia, ihmiset panikoivat enemmän.

Viikonloppuna Powney vieraili rannikolla, missä jonot eivät olleet yhtä huomattavia. Suurimmassa osassa asemia näkyi kuitenkin kylttejä, että polttoaine on loppu.

– Bensaa on, mutta ei ole kuskeja ajamaan sitä. Facebook on ihmeellinen maailma. Siellä heti kerrotaan, että "hei tälle huoltoasemalle me näimme bensa-auton menevän. Ehkä tunnin päästä saa tankata". Puskaradio on vahva. Ihmiset menevät ihan hulluna sinne, minne tankkiautot ovat tulleet.

Mari Powney on nähnyt kirjoituksia hakureissuista, joilla on kierrelty jopa viidellä asemalla ja jääty tyhjin käsin – tai tässä tapauksessa tankein.

– Joku laittoi, että palaa punainen valo, eikä voi lähteä metsästämään bensaa mistään, kun ei välttämättä pääse tankille asti. Ihmiset soittelevat huoltoasemille, että onko teillä ja voinko tulla. Sitten on niitä auttavia, jotka tuovat kanisterilla toisilleen bensaa. Aika naurettava tilanne, Powney huokaa.

Suomessa ei ole pelkoa vastaavasta tilanteesta

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen tyrmää heti mahdollisuuden, että vastaavaan tilanteeseen päädyttäisiin Suomessa.

– Ei ole sellaista tilannetta, että meiltä lähtisi yhtäkkiä 20 000 rahtaria pois maasta, kun maan hallitus olisi ilmoittanut, että teitä ei enää haluta tänne.

Salonen kummastelee, ettei huoltovarmuutta Britannian kansalaisille ole varmistettu. Hän kehuu miten hyvin Suomessa asiat toimivat.

– Meillä on useita öljy-yhtiöitä, jotka huolehtivat siitä, että on tarpeeksi myytävää ainetta. Ei Britanniassakaan öljylähteitä ole, mutta meillä on osattu asia varmistaa ehkä muita maita paremmin. Talviolosuhteemme ovat sellaiset, että aineita kuluu enemmän.

Ydinkysymys Briteissä on Jari Salosen mukaan pula kuljettajista, ei tavaran riittävyydestä. Polttoainepumput ovat kuivuneet yksin saarivaltiossa.

Suomessa ei siis ole tarvetta lähteä autonpyörät vinkuen hamstraamaan. Tankkijonot syntyvät täällä yleensä muusta syystä.

– Tällä hetkellä on vaikeaa nähdä, että tällainen tilanne meille Suomeen olisi syntymässä. Ei ole syytä lähteä hamstraamaan. Ne kerrat, kun olen kuullut sellaisesta, taustalla on ollut järkyttävän kova alennuskampanja. Muuta syytä jonottamiselle en ole nähnyt, toteaa Salonen.

Suomeen joulukinkulle, jos Britanniassa ei saada jouluruokaa

Miksei asioita ole mietitty? Tämä ajatus on käynyt Mari Powneyn mielessä monesti brexitin jälkeen.

– Pitää itseäkin välillä vähän rauhoittaa. Lähdetään soitellen sotaan ja ihmetellään, kun ongelmia tulee.

Powney miettii asioita jo muutaman kuukauden päähän. Onko jouluna mitään, kun ei ole bensaa eikä kuljettajia? Millä saadaan kinkut ja muut jouluruoat kauppojen hyllyille?

– Yhdestä kun päästään, niin toinen tilanne tulee päälle. Kai tähänkin turtuu. Kunhan ruokaa saisi jonkin verran.

Ruokakaupoilla on ollut vaikeuksia saada perustuotteita hyllyille. Aamuisin kauppareissuilla voi käydä tuuri, mutta iltaisin hyllyt näyttävät surullisen tyhjiltä.

Hamstraaminen ja polttoainekaaos eivät saa helpolla Powneya palaamaan Suomeen.

Polttoaineen puutteesta Mari Powney toteaa, että jos ei sitä ole, jää hän kotiin. Töitä taloushallinnon parissa työskentelevä voi tehdä kotonakin.

Plussat ja miinukset menevät aika tasan Iso-Britannian ja Suomen välillä.

– Ei tilanne vielä ole niin paha, että pakkaisin kassejani ihan heti. Voin tehdä töitä kotona. Jaksan aina sanoa, että kaikki on täällä suurempaa ja ihmeellisempää, hyvässä ja pahassa. Suomessa ruuhka on kolme autoa, täällä 300. Katsotaan jos tämä menee tästä vielä hullummaksi, niin ehkä sitten pakkaan kamat. Jouluksi ainakin kotiin, että saa jouluruokaa.

