Trooppisen myrskyn nostamien tulvien alle jäänyt kymmeniätuhansia koteja Thaimaassa – ainakin kuusi kuollut

Dianmu-myrsky on iskenyt pahiten Thaimaan keski- ja pohjoisosiin. Nyt pääkaupunki Bangkokissa varaudutaan vedenpinnan nousuun hiekkasäkein.

Trooppisen Dianmu-myrskyn mukanaan tuomissa tulvissa on kuollut Thaimaassa ainakin kuusi ihmistä ja niiden alle on jäänyt noin 70 000 kotia. Lisäksi kaksi on kadonnut, Thaimaan onnettomuuksien esto- ja lievennysvirasto (DDPM) kertoo.

Myrsky on iskenyt pahiten maan keski- ja pohjoisosiin. Yhteensä tulvia on noussut 30 maakunnan alueella.

Tiistaina viranomaiset ovat ryhtyneet varotoimiin pääkaupunki Bangkokissa ja sen ympäristössä.

Pohjoisesta Bangkokin läpi virtaavan Chao Phraya -joen vedenpinta nousee tasaista tahtia, kun sen yläjuoksulla olevilta padoilta päästetään vettä. Viranomaiset seuraavat joen vedenpintaa pääkaupungissa ja ovat varautuneet tulvariskiin vesipumpuin ja hiekkasäkein. Säkkejä on kasattu esimerkiksi kanaalin varrella sijaitsevien pankkien ja liikkeiden edustalle matkailijoiden suosimalla Thonglorin ostosalueella.

– Varoitamme ihmisiä, mikäli mitään merkkejä vedenpinnan noususta ja hyökytulvista ilmenee, Bangkokin kuvernööri Aswin Kwanmuang sanoi tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Varotoimiin osallistuneet sotilaat pystyttivät tiistaina tulvaesteitä ja hiekkasäkkejä suojelemaan myös Bangkokista noin 60 kilometrin päässä sijaitsevan historiallisen Ayutthayan kaupungin arkeologisia kohteita ja asuinalueita.

Maakunnissa evakuointioperaatioita viikonloppuna

Viikonloppuna eri puolilla tulvivia maakuntia on suoritettu pelastus- ja evakuointioperaatioita. Esimerkiksi Chaiuaphumin maakunnassa ihmisiä evakuoitiin tulvien tieltä kattojen kautta.

Sosiaalisessa mediassa huomiota on herättänyt tulvan keskelle jääneille tarvikkeita moottorikäyttöisellä varjoliitimellä kuljettava Vichai Tiyasan. Tiyasan on toimittanut tiimeineen esimerkiksi ruokaa tulvien valtaamassa Sukhothain maakunnassa.

– Tulvat ovat peittäneet suurimman osan Sukhothain maakunnsasta. Tilanne on pahempi kuin edellisinä vuosina, Tiyasan kertoo Reutersille puhelimitse.

Tulvat ovat Thaimaassa verrattain yleisiä. Vuonna 2011 maahan iski tuhoisin tulva puoleen vuosisataan – esimerkiksi viidesosa Bangkokista peittyi veden alle ja tulvissa kuoli satoja ihmisiä. Luonnonkatastrofi myös vaurioitti teollisuutta, ja sen aiheuttama kriisi maassa kesti monta kuukautta.