Yli 55-vuotiaiden haaveasunto on kerrostalossa – Pirkko Tuomi vaihtoi maalaisidyllin Tampereen ydinkeskustaan

Pirkko Tuomen uudessa kodissa on tilaa vanhoille tavaroille. Paljosta piti silti luopua, kun vanha torppa pihapiireineen vaihtui kerrostaloasuntoon. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Eläkeikäisiä omakotiasujia on Suomessa paljon. Vuonna 2018 noin puolet 65–74-vuotiaista asui omakotitalossa. Moni kuitenkin haaveilee helpommasta asumisesta.

Puolitoista vuotta sitten, aprillipäivänä, Pirkko Tuomi jäi eläkkeelle. Omaa yritystään Sastamalassa pyörittänyt fysioterapeutti pakkasi viimeiset tavaransa ja lähti Tampereelle. Uusi kerrostalokoti oli jo valmiina, sillä aiemmin eläkkeelle jäänyt aviomies oli lähtenyt edeltä muutamaa kuukautta aiemmin.

– Päätös oli tehty jo vuosia sitten. Oli selvää, ettei omakotitalo maaseudulla ole lopullinen paikka. Olimme ajatelleet, että kun työelämästä siirrytään pois, muutetaan kaupunkiin.

Uudeksi asumispaikaksi valikoitu opiskeluajoilta tuttu Tampere, jossa pariskunnalla on myös ystäviä ja sukulaisia.

– Halusimme keskelle kaupunkia. Meille oli tärkeää, että palvelut ovat helposti saatavilla.

Tuomi ja hänen miehensä eivät ole elämänmuutosajatuksineen yksin. Kun omakotiliitto kysyi suomalaisilta, miten he haluaisivat asua 5–10 vuoden kuluttua, yli 55-vuotiaat vastaajat kertoivat mieluisimmaksi asumismuodokseen kerrostalon. Nuoremmissa ikäryhmissä omakotitaloa pidettiin parhaana vaihtoehtona. Kysely tehtiin alkuvuodesta 2020.

Maalla elämä oli työntäyteistä

Pirkko Tuomen ja hänen puolisonsa entinen koti oli maaseudulla, 15 kilometrin päässä Sastamalan keskustasta. Lähes hehtaarin tontilla oli etäisyyttä ja avaruutta.

– Elämä oli erittäin työntäyteistä. Oli hedelmäpuita, kasvimaata, kukkia ja vaikka mitä. Asuinrakennus oli 1800- ja 1900-luvun taitteen torppa, jota rakensimme 17 vuotta, Tuomi kertoo.

Elämä maaseudulla oli Pirkko Tuomen mielestä mukavaa erityisesti silloin, kun lapset olivat pieniä. Valokuvat muistuttavat noista ajoista. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Vaikka paikka oli rakas ja siellä vietetty aika hyvää, iän karttuessa pariskunta kaipasi toisenlaista elämää jatkuvan puuhailun ja huolehtimisen sijaan.

– Kyllähän omakotiasumisessa on paljon työtä ja huolia. Aina pitää olla varautunut siihen, että jotain voi sattua. Kun fyysinen jaksaminen alkaa vähetä, on kiva, että energiaa jää johonkin muuhun.

Vastuuta talosta ei voi ulkoistaa

Eläkeikäisiä omakotiasujia on Suomessa paljon. Vuonna 2018 omakotitalossa asui yli puolet 65–69-vuotiaista ja vain aavistuksen alle puolet 70–74-vuotiaista. Vaikka omakotitalossa asuminen vähenee iän noustessa, se on yleistä vielä yli 84-vuotiaillakin.

Suomen Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen tunnustaa olevansa omakotiasumisen puolestapuhuja. Hänen mielestään kaikilla on valmiudet asua omakotitalossa.

– Mutta kunkin täytyy miettiä omalta kohdaltaan, mikä elämässä on tärkeintä ja mihin aikaansa haluaa käyttää.

Keränen muistuttaa, että huolto- ja pihatyöt voi ostaa palveluina. Isoin asia hänen mukaansa onkin vastuu. Omakotitalossa vastuu talon huolenpidosta on kokonaan omistajalla, asunto-osakeyhtiössä sen voi ulkoistaa taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

– Toki omakotitalon pitämiseen usein liittyy se, että tehdään itse ainakin pienempiä huoltotoimenpiteitä. Pitää olla tietynlaista aktiivisuutta. Mutta vähintään pitää tietää, mitä talossa täytyy milloinkin tehdä, että voi tilata ammattilaiset apuun. Vastuuta ei voi ulkoistaa.

Pirkko Tuomi ja hänen miehensä kunnostivat vanhaa torppaa lähes parikymmentä vuotta. Erityisesti mies rakensi jatkuvasti, nyt hän on innostunut pyöräilystä. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Keskusta-asuminen houkuttaa eläköityviä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ikääntyneiden asumistoiveita kartoittaneessa raportissa käy ilmi, että ikäihmisten muutoissa voidaan havaita kaksi aaltoa. Ensimmäisessä aallossa eläköityvät, noin 60–65-vuotiaat, muuttavat taajamien keskustoihin palveluiden lähelle. Toisessa aallossa taas selvästi vanhemmat ihmiset muuttavat pakon sanelemana palvelutaloon.

Vaikka eläkeikäisillä olisi selvästi muuttohaluja, vuonna 2017 ilmestyneen raportin mukaan vanhemmat ihmiset eivät lopulta muuta yhtä herkästi kuin nuoret.

Yhtenä syynä siihen voi olla muuttamisen hankaluus. Pirkko Tuomen mukaan muutto vanhasta talosta ja isosta pihapiiristä oli iso urakka. Henkisestikin oli hyvä, että siihen sai käyttää muutaman kuukauden.

– Uudet asukkaat sanoivat, että voimme jättää kaiken, mitä emme halua mukaan. Mutta kyllä tavaraa silti lähti autokuormittain kierrätyskeskukseen, jonkin verran sukulaisille ja mökille Lappiin. Talon tavaroiden lisäksi oli esimerkiksi pihakalusteita ja valtavasti rakentamiseen liittyvää tavaraa.

Uuden kodin ikkunasta näkyy Sorsapuisto, Tampere-talo ja Torni-hotelli. Talon toiselta puolelta kulkee ratikka. Sopeutuminen on käynyt helposti.

– Muutto on suuri helpotus. Mies sanoo monena aamuna, että on ihanaa herätä, kun ei tarvitse ajatella, että tuokin pitäisi korjata. Tästä on helppo lähteä elokuviin tai vaikka työväenopistoon espanjan tunnille.

– Tampereella on ihania puistoja ja kosken varressa voi tehdä kävelylenkkejä. Tästä on helppo lähteä mihin vaan, sanoo Pirkko Tuomi. Nykyinen kotitalo näkyy taustalla. Kuva: Elina Nieminen / Yle

Vaikka Tuomi sanoo ikävöineensä tänä kesänä usein omaa pihaa ja sen satoa, väljyyttä ja rakkaita naapureita, missään vaiheessa muutto ei ole kaduttanut.

– Ei entisessäkään kodissa ollut koskaan vastenmielistä asua. Mutta erilaiset asumismuodot sopivat eri elämänvaiheissa.

