R. Kelly katosi jo ennen rikostuomioita Spotify-listoilta – kysyimme suomalaisilta radiokanavilta, voidaanko tuomittujen artistien musiikkia soittaa

Yhdysvaltalainen laulaja R. Kelly todettiin oikeudessa syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin. Häntä voi odottaa jopa elinkautinen vankeustuomio.

Muun muassa I Believe I Can Fly -hitistä tutun artistin tuomio herättää kysymyksen siitä, miten hänen musiikkiinsa pitäisi jatkossa suhtautua. Spotify poisti (siirryt toiseen palveluun)R. Kellyn kuratoimiltaan soittolistoilta jo vuonna 2018, vaikka hänen kappaleensa löytyvät yhä suoratoistopalvelusta.

Kysyimme kotimaisilta radiokanavilta, soiko R. Kellyn musiikki jatkossa niiden soittolistoilla, ja miten rikoksista tuomittujen artistien musiikkiin suhtaudutaan yleisesti.

Soittokierroksen perusteella Suomessa ei tällä hetkellä juurikaan soiteta R. Kellyn musiikkia, mutta syy ei ole etiikka vaan se, että R&B-tähden suurimmat hitit ovat vuosien takaa.

Jari Sillanpää lakkasi soimasta

Useilla kanavilla vastattiin, että tuomio ei ainakaan edesauta artistin musiikin soittamista jatkossakaan. Näin kertoi muun muassa Nelonen Median Jussi Mäntysaari.

Hän on ollut yhtiössä musiikkipäällikkönä kolme vuotta. Sinä aikana on lopetettu Jari Sillanpään soittaminen Aito Iskelmä -kanavalla. Näin tapahtui sen jälkeen, kun Sillanpää sai tuomion sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

– Mietimme musiikkivalinnoissamme kuulijoita, ja koimme ettei tuollaisen keissin jälkeen ole kestävää altistaa kuulijoita hänen musiikilleen. Tarkoitus on, että ihmiset viihtyvät kanavalla, Mäntysaari linjaa.

Mäntysaaren mukaan poistot ratkaistaan tapaus kerrallaan ja yleisellä tasolla raskauttavimpien, poistoon johtavien tapausten listalla ovat lapsiin kohdistuvat rikokset, henki- ja seksuaalirikokset. Kysymykset eivät ole helpoimmasta päästä.

– Musiikkipäällikön työ ei ole toimia tuomioistuimena. Jokaiseen netissä leviävään syytökseen ei voi reagoida. Toisaalta on miettittävä kuulijaa, eli jos jonkun artistin soittaminen loppuisi, se ei olisi rangaistus, vaan kuulijoiden tahdon kunnioittamista.

Nelonen Mediaan kuuluvat muun muassa radiokanavat Suomipop, Radio Rock, Loop ja Helmiradio.

Toisella kaupallisella yhtiöllä Bauer Medialla on useita radiokanavia kuten Radio Nova, Iskelmä, Energy NRJ, Basso ja Ysäri. Ohjelmajohtaja Osku Nurmi kertoo, että heillä ei ole radiokanavillaan linjapäätöksiä soittolistojen ja artistien kyseenalaisen julkisuuden varalta.

– R. Kellyn suhteen asia ei aiheuta toimenpiteitä, koska hänen musiikkinsa ei ole kanavillamme soinut muutenkaan tänä vuonna. Yleisesti ottaen haluamme välttää sellaisen musiikin soittamista, mikä loukkaisi tai ärsyttäisi kanaviemme kuuntelijoita. Toimimme tämän periaatteen mukaisesti. Yksittäiset ratkaisut ovat sisäisiä päätöksiämme.

Tämän enempää hän ei halua asiaa avata omien radiokanaviensa kohdalta.

Spotify poisti R Kellyn soittolistoiltaan jo vuonna 2018. Kuva: Juuli Aschan, YleX

Homofobia, rasismi ja naisviha vaikuttavat

Siirrytään siis julkiselle puolelle. YleX keskittyy uuteen musiikkiin, eikä se siksi ole moneen vuoteen soittanut R Kellyä. Musiikkipäällikkö Tapio Hakanen kuitenkin uskoo, että tuomioiden jälkeen artistia ei enää kanavalla kuultaisi. Ylelläkin asiat ratkaistaan tapaus kerrallaan.

– Ylen tärkein arvo on ihmisten ja ihmisarvon kunnioittaminen. Jos artisti tekee jotain, joka rikkoo tätä vastaan räikeästi, voimme olla soittamatta. Asiat eivät ole yksiselitteisiä. Rikoksia on monen tasoisia. Se, miten artisti itse reagoi ja miten yleisö reagoi, vaikuttavat kokoanaisuuteen. Jos rikokset ovat rankkoja, todistettuja ja rikkovat ylen arvoja vastaan, asia on selkeä.

YleX:llä on aiemmin lopetettu muun muassa Nikke Ankaran ja rap-artisti DaBabyn yhden kappaleen soittaminen.

– Nikke Ankaran seksuaalirikostuomion jälkeen totesimme, että meiltä löytyy vastaavia yhtä hyviä artisteja. DaBaby puolestaan heitti keikallaan kyseenalaisia, homofobisia kommentteja, joihin liittyi disinformaatiota. Jos ihmisten mieleen tulee artistin kappaleesta homofobia, avoin rasismi tai naisviha, ne voivat vaikuttaa meillä radiosoittoon.

Ylen Radio Suomen ja Yle Puheen kanavien musiikista vastaa musiikkipäällikkö Johan Lindroos. R Kellyä ei ole soitettu näilläkään kanavilla vuosiin. Jos artistia nyt haluttaisiin kuulla, asiaa pitäisi Lindroosin mukaan miettiä erikseen.

– Jokainen radiosoitto on aina journalistista harkinta. Me mietimme asiaa siltä kannalta, että emme halua aiheuttaa pahaa mieltä kenellekään. Varsinaisia kieltolistoja meillä ei ole. Olemme puhuneet siitä, että teot ja taide pitää jollain tasolla erottaa toisistaan. Ne ovat eri asioita.

Media ei voi ryhtyä tuomioistuimeksi

YleX:n Tapio Hakanen kertoo pohtineensa median roolia paljon. Hänen oma kantansa on, että on tärkeätä, että ihmiset saavat rikoksesta tuomion tuomioistuimessa. Medialla pitää olla vahvat perusteet ratkaisuilleen, eikä se voi ryhtyä tuomioistuimeksi.

– Ihmiset voivat tehdä virheitä, kasvaa ja oppia. Meillä on artisteja, jotka ovat olleet nuoruudessaan nuorisorikollisia. Kasvuympäristö on voinut olla heillä vaikea. Ei tuntuisi oikeudenmukaiselta, että heidät laitetaan mediassa pannaan.

Oikeusprosessien pituus on Hakasen mukaan haasteellinen asia. Missä kohtaa media voi reagoida, kun periaate on kuitenkin se, että ihminen on syytön, kunnes syylliseksi todetaan?

– Nämä ovat vaikeita keissejä. Kyse on mielleyhtymistä. Jos epäillään esimerkiksi lasten hyväksikäytöstä, emme halua sellaista mielleyhtymää. Silloin voimme reagoida senhetkiseen tilanteeseen, vaikka emme tekisi lopullista päätöstä.

Hakanen ei näe soittamatta jättämispäätöksiä sensuurina tai cancel-kulttuurina. Sen sijaan arvot ovat nousseet musiikkikanavilla uudella tavalla keskiöön.

– Ihmisten kunnioittaminen on aiempaa tärkeämpää. Vielä 10–20 vuotta sitten on katsottu läpi sormien. Moni asia, joka silloin vielä oli mahdollista, ei ole enää. Ei se ole cancel-kulttuuria tai sensuuria, vaan ala tekee arvopohjaisia valintoja.

