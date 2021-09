Kuljettajapula uhkaa jo brittien joulukauppaa – Katso Ylen videoraportti lontoolaiselta huoltamolta

Britanniassa kuljettajapulasta johtuvat tavaroiden toimitusvaikeudet kärjistyvät päivä päivältä.

Huoltoasemilla on syntynyt tappeluita, kun ihmiset ovat jonottaneet polttoainetta tuntikausia. Osassa maata jopa 90 prosenttia huoltoasemista on ollut tyhjinä hamstraamisen ja toimitusvaikeuksien takia.

Liikenneministeri Grant Shapps sanoo, että pieniä merkkejä tilanteen paranemisesta on nähtävillä. Samaan aikaan hän on vedonnut autoilijoihin, jotta nämä eivät yrittäisi täyttää tyhjiä vesipulloja bensiinillä.

– Mitä nopeammin palaamme normaaliin ostokäyttäytymiseen, sitä nopeammin asiat selviävät. Vetoan yleisöön, että niin tehtäisiin. Ja erityisesti: ei vesipulloja bensa-asemille. Se on vaarallista, eikä auta asiaa, Shapps totesi.

Armeijan hälyttämistä apuun harkitaan – pelko polttoainepulasta ajoi britit hamstraamaan bensaa

Autoilijat kertovat tilanteista bensatankeilla

Ylen Lontoon-toimittaja Pasi Myöhänen tapasi autoilijoita huoltoasemalla, jossa pumput olivat tyhjänä yhtä polttoainelaatua lukuunottamatta..

– He sanovat, että bensiini on loppunut, heillä on vain dieseliä. Yritän saada polttoainetta, jotta pääsen työvuoroni jälkeen kotiin, sanoi lontoolainen Jodie Loveland Ylen haastattelussa.

– Kaksi naista tappeli täällä. Vallalla on täysi kaaos ja paniikki, kertoi havainnoistaan Peter Piazza.

Autoilijoita jonottamasas Tescon huoltoasemalle Lontoossa. Kuva: Neil Hall / EPA

Maan tiedotusvälineissä on kerrottu lukuisista tapauksista, joissa autoilija on joutunut käymään useilla huoltoasemilla ennen kuin on löytänyt asema, jolla on vielä myytävää jäljellä.

Lue tästä Britanniassa asuvan suomalaisen ajatuksia tilanteesta

Kuriiriyhtiöt ovat ilmoittaneet, etteivät tee enää pitkiä kuljetusmatkoja, koska polttoainetta on niin vaikea löytää. Eräät koulut, jotka eivät ole julkisen liikenteen reittien varrella ovat ilmoittaneet varautuvansa jälleen etäopetukseen, koska opettajat eivät pääse omilla autoillaan töihin. Alasarjojen jalkapallo-otteluita on peruttu, koska pelaajat ja kenttävirkailijat eivät ole päässeet paikalle.

"Joulu uhattuna"

Britannian vähittäiskaupan yhdistys British Retail Consortium vetoaa maan hallitukseen, että se laajentaisi ulkomaisille kuljetusalan työntekijöille suunnattua viisumiohjelmaa.

Yhdistyksen puheenjohtajan Andrew Opien mukaan joulukauppa on vaarassa kuljettajapulan takia.

– Joulu on paljon muutakin kuin vain ruokaa. Jotta miljoonat kotitaloudet eivät joutuisi pettymään joulun pyhinä, vetoamme hallitukseen, jotta se laajentaisi [viisumi]ohjelmaa.

Suljettu bensa-asema Lontoossa. Kuva: Facundo Arrizabalaga / EPA

Hallitus on päättänyt myöntää 5 000 viisumia ulkomailta tuleville rekka- ja pakettiautonkuljettajille. Tarvetta olisi jopa sadalle tuhannelle.

Kuljettajapula johtuu Britannian EU-erosta. Ennen sitä kuljetuksia hoitivat lähinnä ulkomaalaiset, jotka nyt ovat poistuneet maasta. Koronaepidemia pahesi tilannetta.

Hallitus on asettanut joukon armeijan palveluksessa olevia autonkuljettajia valmiuteen, jotta he voisivat auttaa kuljetuksissa. Heitä ei kuitenkaan ole niin paljon, että ongelma ratkeaisi.

Britanniassa käydään myös keskustelua, että avainalojen työntekijöille, kuten terveydenhoitohenkilöstölle ja opettajille tulisi antaa etusija bensajonoissa.