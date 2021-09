Uusi huijaus kiusaa nettikirppisten käyttäjiä – "Kortti niistetään niin tyhjäksi kuin pystytään", varoittaa asiantuntija

Verkon vertaiskauppasivustoilla leviää uusi huijaus, jonka tarkoituksena on kalastella käyttäjien luottokorttitietoja.

Huijarit etsivät esimerkiksi Tori.fi-palvelussa julkaistuja puhelinnumeroita. Puhelinnumeron omistajat saavat suomenkielisen viestin, jossa heitä pyydetään siirtymään Postin tai Postnordin sivuilta näyttäville tietojenkalastelusivuille.

Kuvatun kaltaisia huijausyrityksiä alkoi tulla Liikenne- ja viestintävirasto Tracifomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoon alkuvuodesta 2021. Nyt ilmoituksia tulee viikoittain ja tiedossa on myös luottokorttitietonsa menettäneitä suomalaisia.

Yle on saanut kalasteluviesteistä useita juttuvinkkejä viime päivien aikana. Ryhdyimme huijarin kanssa juttusille selvittääksemme, miten huijaukset toimivat.

Yksi Ylen tietoon tulleista huijausyrityksistä alkaa WhatsApp-viestillä. Vanhoja lehtiä Tori.fi-palvelussa myynyt ilmoittaja saa suomalaisesta puhelinliittymästä tiedustelun.

Viesti vaikuttaa päällisin puolin suomenkieliseltä. Sanamuodot antavat kuitenkin vaikutelman konekäännöksestä tai vähintään ei-natiivista kirjoittajasta.