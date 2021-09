Selvitys: WHO:n työntekijöiden epäillään syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön Kongon ebolaoperaation aikana

WHO:n tutkintapaneeli on kirjannut 83 sen työntekijöihin mahdollisesti liittyvää hyväksikäyttötapausta vuosilta 2018–2020, kun järjestö toimi Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolaepidemian aikana. Hyväksikäyttösyytteistä tiedettiin, mutta niihin ei kyetty puuttumaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n selvityksen mukaan 21 järjestön työntekijää on mahdollisesti syyllistynyt seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuosina 2018–2020 Kongon demokraattisessa tasavallassa, kun WHO on yrittänyt hillitä maan ebola-epidemiaa.

Yhteensä järjestö on selvittänyt 83 hyväksikäytöstä syytetyn henkilöllisyyden. Näistä 21 tapauksessa järjestön tutkintapaneeli sai varmuuden siitä, että hyväksikäytöstä syytetyt olivat WHO:n työntekijöitä ebolaoperaation aikana.

Tutkintapaneeli haastatteli kymmeniä naisia, joille muun muassa oltiin tarjottu töitä seksiä vastaan, tai jotka oli raiskattu.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettyjen joukossa on niin WHO:n Kongosta palkkaamia henkilöitä kuin sen kansainvälisiä työntekijöitä.

Terveysjärjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus määräsi viime lokakuussa paneelin tutkimaan väitteitä, joiden mukaan lukuisat terveysjärjestön työntekijät olivat ahdistelleet seksuaalisesti naisia ebola-epidemian torjunnan yhteydessä vuonna 2018.

Ghebreyesus pyysi tapausta anteeksi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

– Ensimmäiseksi haluan sanoa uhreille ja selviytyjille... Olen pahoillani, Ghebreyesus sanoo.

– Pääprioriteettini on se, ettei tekijöille suoda anteeksi, vaan heidät saatetaan vastuuseen.

Uutistoimisto AP:n diplomaattilähteiden mukaan neljä ihmistä on irtisanottu tapauksen johdosta ja kaksi on lomautettu. Tiedot perustuvat WHO:n Genevessä tiistaina järjestettyyn suljettuun diplomaattitapaamiseen.

WHO:n johtaja Tedros Ghebreyesus pahoitteli hyväksikäyttötapauksia tiistaina. Kuva: Fabrice Coffrini / EPA

AP: Syytöksistä tiedettiin

WHO:n asiantuntijoiden paneeli julkaisi löydöksensä tänään, kuukausia sen jälkeen, kun uutistoimisto AP oli raportoinut lukuisista hyväksikäyttöväitteistä.

AP:n toukokuussa julkaistujen löydösten mukaan WHO:n Kongon ebolaoperaatioista vastaavassa johdossa oltiin vuonna 2019 tietoisia hyväksikäyttöväitteistä.

Uutistoimisto AP:n tutkimusten mukaan WHO:n Kongon ebolatoimia valvovalle Michel Yaolle raportoitiin useista hyväksikäyttöepäilyistä. Yao ylennettiin sittemmin WHO:n ebolatoimien johtajaksi Guineaan.

Toisessa tapauksessa WHO:n lääkäri Jean-Paul Ngadu ja kaksi muuta WHO:n toimihenkilöä kirjoittivat AP:n mukaan sopimuksen, jossa epäillysti Ngadun raskaaksi saattamalle nuorelle naiselle luvattiin ostaa maata. Ngadun mukaan hänet painostettiin sopimuksen allekirjoittamiseen WHO:n maineen suojelemiseksi.

YK:n kokouksista AP:lle vuodettujen tietojen mukaan WHO:n terveyskriisiohjelman johtaja Michael Ryan on myöntänyt, että Kongon hyväksikäyttöepäilyt ovat todennäköisesti vasta jäävuoren huippu.

WHO:n oma tutkintaryhmä sanoo raportissaan, että WHO:n johdossa tiedettiin syytöksistä kuusi viikkoa aiemmin –toukokuun alussa 2019 – kuin se väitti saaneensa tietää niistä.

Tutkintaryhmä tulee raportissaan lopputulokseen, jonka mukaan "yksilöiden välinpitämättömyys on voinut johtaa ammatillisiin väärinkäytöksiin". Lisäksi asiantuntijaryhmä havaitsi "selkeitä rakenteellisia epäonnistumisia ja puutteellista valmiutta hallita seksuaalisten hyväksikäyttötapausten riskiä".

AP:n julkaistua tutkintansa tulokset WHO nimitti työntekijän valvomaan seksuaalisen hyväksikäytön estämistä. Valvojalla ei kuitenkaan ole valtuutusta irtisanoa niitä, joiden on todettu syyllistyneen hyväksikäyttöön.