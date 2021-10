Uimahallit ja konserttisalit saavat taas pakata paikat täyteen ihmisiä – helsinkiläinen Paula Klemola: "Varmaan pieni varovaisuus silti jää"

Pääkaupunkiseudun koronarajoituksia puretaan laajasti tästä päivästä alkaen. Myös kuntien hallinnoimat liikuntatilat voivat jo tänään perjantaina ottaa tuvan täyteen asiakkaita ja konserttejakin voidaan jälleen soittaa täysille saleille.

Liikuntatilat ja konserttisalit ovat olleet auki, mutta niiden asiakasmääriä on rajoitettu aluehallintoviraston ja kuntien toimesta. Sisään on saanut ottaa vain puolet suurimmasta asiakasmäärästä.

THL kertoi eilen, että se on uudistanut maskinkäyttösuositustaan. Se muuttuu tilannekohtaiseksi, ja maskin käytössä korostetaan ihmisen omaa harkintaa.

Helsingin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre iloitsee, että rajoitusten purkaminen osuu juuri sopivaan aikaan. Hänen mukaansa loka-marraskuu on esimerkiksi uimahalleissa ja ohjatussa ryhmäliikunnassa vuoden vilkkainta aikaa.

Liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre kertoo, että lokakuussa alkaa myös uusia kaupungin järjestämiä, pääosin ulkona järjestettäviä lyhytkursseja, ja jo aiemmin alkaneille liikuntakursseille voidaan ottaa lisää asiakkaita. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Huurteen mukaan lokakuussa alkaa myös uusia kaupungin järjestämiä, pääosin ulkona pidettäviä lyhytkursseja, ja jo aiemmin alkaneille liikuntakursseille voidaan ottaa lisää asiakkaita.

Urheiluseurojen järjestämälle harrastustoiminnalle ei ole suurinta henkilömäärää määritelty aiemminkaan. Urheiluseurojen toimintaan on siis voinut osallistua ilman henkilömäärärajoituksia kunhan harrastustoiminta on järjestetty turvallisesti.

– Hyppy vapauteen toteutuu nyt myös näissä kaikille avoimissa tiloissa ja avoimessa ryhmäliikunnassa, Huurre summaa.

"Turhia lähikontakteja syytä välttää"

Asiakasmäärää koskevat rajoitukset poistuvat kuun alusta paitsi uimahalleista myös esimerkiksi kuntosaleilta ja monitoimihalleista.

Helsingin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre toteaa, että vaikka esimerkiksi liikuntapaikkojen kaapit ovat jatkossa kaikki käytössä, pitää turhia lähikontakteja välttää vastakin.

–Harrastustoimintaan ei pidä osallistua flunssaisena, hän neuvoo.

Tottuneesti altaaseen hyppäävä helsinkiläinen Vesa Vatanen myhäilee tyytyväisenä rajoitusten poistuessa uimahalleista. Pirkkolan uimahalli on ollut hänelle tärkeä paikka lapsuudesta saakka.

Vesa Vataselle liikuntatiloja koskevat rajoitukset ovat olleet korona-aikana kovimpia iskuja. Etätyöskentely on ollut hänelle arkipäivää jo ennen korona-aikaa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

– Jotkut juhlivat taannoista ravintolarajoitusten höllentämistä, mutta minulle nämä liikuntapaikat ovat todella tärkeitä.

Vataselle liikuntatilojen rajoitukset ovat olleet korona-ajan kovimpia iskuja. Etätyöskentely on ollut hänelle arkipäivää jo ennen pandemiaa.

– Liikunta, etenkin uinti, on hyvää vastapainoa työlle.

Laajojen rajoitusten aika näyttäisi jääneen taakse

Rajoitukset poistuvat nyt lokakuun alusta myös yleisötilaisuuksista kuten konserteista ja elokuvateattereista.

Tästä päivästä lukien millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia.

Koko maassa on kuitenkin edelleen laajasti eri asiakas- ja yleisötiloissa suoraan tartuntatautilain nojalla voimassa yleiset hygieniavaatimukset. Asiakkaille ja osallistujille on esimerkiksi tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestettävä sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen.

Rajoitusten purkamista ja aikataulua perustellaan rokotekattavuudella sekä sillä, että pääkaupunkiseudun epidemiatilanne on edennyt selkeästi parempaan suuntaan.

Esimerkiksi koronapotilaiden sairaalahoidon tarve pääkaupunkiseudulla näyttää vakiintuneen suhteellisen matalalle tasolle. Sairaaloissa tilanne näyttäisi olevan hallinnassa, joten tavoitteena on pitää yhteiskunta avoimena. Aluehallintoviraston määräämiä laajempia rajoituksia ei tässä vaiheessa nähdä välttämättöminä.

Koronarajoitusten poistuessa konserttejakin voidaan jälleen soittaa täysille saleille. Kuva Helsingin musiikkitalosta ennen korona-aikaa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Helsinkiläinen Paula Klemola uskoo, että tietynlainen varauksellisuus ihmisten käyttäytymiseen ainakin joksikin aikaa jää, vaikka rajoituksia puretaan.

– Varmaan pieni varovaisuus silti jää. Uskon, että tulee oltua tarkempi esimerkiksi käsien pesussa. Lähikontaktien välttäminen tuntuu aika luontevalta, Klemola sanoo.

Hänestä on kuitenkin tärkeää, että yhteiskuntaa vihdoin päästään avaamaan.

Etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä

Eilen torstaina kerrottiin myös, että ravintolarajoituksia kevennetään.

Kiihtymisvaiheen maakunnista poistetaan kaikki rajoitukset. Taudin kannalta synkemmillä leviämisvaiheen alueilla ravintoloiden aukioloaikoja pidennetään tunnilla ja tanssi- ja karaokekielto poistuvat kokonaan.

Leviämisvaiheen rajoitukset koskevat Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntia sekä Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista.

Voit lukea tarkemmin uusista ravintolarajoituksista tästä jutusta.

Laaja etätyösuositus päättyy koko maassa lokakuun puolivälissä (siirryt toiseen palveluun). Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että valtiovarainministeriö arvioivat rokotuskattavuuden olevan siihen mennessä lähellä valtioneuvoston asettamaa 80 prosentin tasoa yli 12-vuotiaiden osalta.

Ministeriöt katsovat, että näin ollen olisi mahdollista yhdistää etätyö ja työpaikoille palaaminen.

Paluu työpaikoille voidaan aloittaa jo aiemmin, jos se on riskien arvioinnin ja alueellisen epidemiatilanteen perusteella mahdollista.

Jos sairaalat ja teho-osastot alkavat yllättäen kuormittua, voidaan joutua uudelleen esimerkiksi paikallisesti rajaamaan tapahtumien kävijämäärää.

Laajojen rajoitusten aika näyttäisi nyt siis kuitenkin jääneen taakse.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 2. syyskuuta kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Ravintolarajoituksissa yllätyskäänne, viimeisetkin laulu- ja tanssikiellot poistuvat, tunti lisää aukioloon

Ruotsalaisnuoret iloitsivat koronarajoitusten purkamisesta – "Juhlitaan kuin huomista ei olisikaan"

Tapahtuma-ala toivoo koronapassille pitkää ikää, vaikka koronatilanne kohentuu – muutoin Suomeen ei saada kansainvälisiä tapahtumia