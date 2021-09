Talvirenkaista joutuu nyt pulittamaan tavallista enemmän – jos viivyttelee renkaanvaihtoa, voi joutua maksamaan vieläkin lisää

Rengasliikkeillä on ollut hankala syksy talvirenkaiden suhteen. Joensuulaisessa JV-Renkaassa on jouduttu nostamaan renkaiden hintaa syksyllä jo useamman kerran, kertoo yrittäjä Ville Lainpelto.

Autoilija joutuu maksamaan talvirenkaista tänä syksynä tavallista enemmän, sillä maailman markkinatilanne on hilannut renkaiden hinnat poikkeuksellisen korkealle.

Rengasyrittäjät arvioivat, että autoilija voi joutua maksamaan talvirenkaista jopa 5–10 prosenttia enemmän kuin viime syksynä. Euroissa se tarkoittaa rengaspaketin hinnasta riippuen noin 20–70 euron korotusta.

Nousu on kova siksikin, että talvirenkaiden hinta on tähän asti pysynyt vuodesta 2010 saakka käytännössä samana.

Tilanne on ollut rengasliikkeille hankala: hintoja on ollut vaikea ennakoida ja renkaiden saatavuudessakin on ollut ongelmia.

– Materiaalien ja kuljetusten hinnat hilaavat renkaidenkin hintaa ylöspäin. Me olemme joutuneet jälkeenpäin maksamaan sovituista hinnoista vielä lisää, kertoo kuopiolaisen Savon Rengaskaupan Teijo Hyttinen.

Nyt varastossa olevien renkaiden hinnat ovat tiedossa, mutta jos tässä vaiheessa syksyä joutuu vielä tilaamaan renkaita, niiden hinta voi olla arvoitus. Todennäköisesti hinnat jatkavat edelleen kasvua.

Jos siis venyttää talvirenkaiden vaihtoa pitkälle loppuvuoteen, maksettavaksi voi tulla nykyistäkin suurempi lasku.

Uusi talvirengaspaketti voi olla kymmeniä euroja kalliimpi kuin viime talvena. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Rahdin hinta pilvissä

Hinnannousu johtuu muun muassa merikonttikuljetusten hinnan kasvusta koronapandemian aikana. Pandemia on nostanut merirahdin kysynnän huippuunsa. Merikontteja ja rahtialuksia ei kuitenkaan ole riittävästi siellä, missä niitä pitäisi olla eli pääasiassa Aasian ja muun maailman välillä.

– Rahtikonttien hinnat ovat nousseet pilviin, toteaa Autonrengasliiton puheenjohtaja ja Rengasnuoran toimitusjohtaja Jarmo Nuora.

Myös renkaiden raaka-aineista joutuu pulittamaan nyt paljon. Esimerkiksi raakakumin ja teräksen hinnat ovat korkealla.

– Rengasvalmistajat ovat olleet pakotettuja nostamaan hintoja aika lailla raaka-ainekustannusten verran, sanoo Goodyearin myyntipäällikkö Ville Nikkilä.

"Jotain rengasta löytyy aina"

Hintojen lisäksi tilanne vaikuttaa renkaiden saatavuuteen. Toimitusajat ovat viivästyneet, ja joistain rengasmalleista voi tulla pulaa.

Kaikki tarvitsevat saavat ainakin jonkinlaiset autonrenkaat alleen, mutta autoilija saattaa joutua tyytymään ei-niin-mieleiseen malliin.

– Ei ole näköpiirissä, että renkaat loppuisivat. Jotain rengasta löytyy aina, Rengasnuoran toimitusjohtaja Jarmo Nuora toteaa.

Nyt rengasvalmistajat ja -myyjät odottavat jännityksellä, mihin asettuvat puolestaan kesärenkaiden hinnat. Näyttää siltä, että hinnannousu jatkuu myös kesärengaskaudelle.

