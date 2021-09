Laadukkailta näyttävät autonrenkaat voivat olla hengenvaaralliset – renkaiden ikää ei valvo kukaan

Autonrenkaat eivät kestä ikuisuuksia. Heti, kun renkaat otetaan käyttöön, niissä alkaa kemiallinen prosessi. Se kovettaa pikku hiljaa renkaan kumiseosta, mikä taas lyhentää niiden turvallista käyttöikää.

– Muun muassa auringonvalo, happi ja otsoni vanhentavat kumia. Kumi kovettuu, ja sen myötä ominaisuudet muuttuvat, kertoo tutkijatohtori Minna Poikelispää Tampereen yliopistosta.

Lopulta kumi kovettuu niin paljon, että rengas ei enää kulu käytössä. Näin käy helposti talvirenkaalle, joka yleensä kestää ajoa kesärengasta pitempään.

Autonrenkaat kestävät vuosia ajokelpoisen näköisinä. Kuva: Johanna Lindholm/Yle

Pitkäaikaisen rengaskauppiaan ja Autonrengasliiton puheenjohtajan Jarmo Nuoran mukaan kymmenen vuotta vanha talvirengas saattaa näyttää käyttökelpoiselta, mutta Nuoran mielestä se on hengenvaarallinen.

– Sellainen rengas on armotta liukas. Kun lämpötila menee pakkaselle, tuntuu kuin renkaiden päällä olisi muovipussit, sanoo Nuora.

Nuora kertoo, miten talvirenkaissa pidon menetyksen huomaa helposti tien päällä.

– Kun ajaessa alkaa tuntua, että renkaiden pito lipsuu, silloin rengas on jollain tavalla vanha tai muuten elinkaarensa päässä.

Uusi rengas onkin vuosia vanha

Rengasvalmistajat suosittelevat, että kymmenen vuotta vanhoja renkaita ei tulisi enää käyttää. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rengas voisi olla kymmenen vuotta käytössä.

Uutena ostettu rengas ei nimittäin välttämättä ole kovin uusi. Rengasmyyjillä on usein isot varastot ja niinpä saattaa kulua useampi vuosi siihen, että tehtaalla valmistettu rengas on päätynyt auton alle.

– Rengasalan yleisen suosituksen mukaan uusina renkaina voidaan myydä enintään viisi vuotta aiemmin valmistetut renkaat. Vakiintuneen hyvän tavan mukaan asiakkaalle kerrotaan, jos ostettavat renkaat ovat yli kolme vuotta vanhat, kertoo Suomessa autonrengasvalmistajia edustava, johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro Teknisen kaupan liitosta.

Renkaat kannattaa säilyttää suojassa auringonvalolta. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Ala-Hiiron mukaan oikealla varastoinnilla rengas säilyy pitkään uudenveroisena ja vanheneminen alkaa vasta siinä vaiheessa, kun rengas otetaan käyttöön. Oikea säilytystapa on pitää renkaat puhtaina ja kuivina, säilyttää ne viileässä ja suojassa auringonvalolta.

Vaarallisen vanhaa

Tutkijatohtori Minna Poikelispään mukaan on mahdotonta sanoa tarkkaa vuosimäärää, miten kauan autonrengas kestää. Se riippuu paljon käyttö- ja säilytysolosuhteista: onko rengas esimerkiksi ollut säilössä pimeässä tai auringonvalossa.

Poikelispää kuitenkin luottaa rengasvalmistajien arvioon siitä, että kymmenen vuoden jälkeen renkaan valmistusajankohdasta rengasta ei pitäisi enää käyttää.

Kumin kovettumisen huomaa hyvin esimerkiksi kotona olevasta vanhasta kuminauhasta. Vuosia vanha kuminauha muuttuu hauraaksi ja katkeaa helposti.

– Siinäkin on kyse kumin hapettumisesta, joka sitten aiheuttaa kumin kovettumisen, kertoo Poikelispää.

Polkupyörässäkään kumit eivät kestä ikuisuuksia. Kuva: Marika Lytts-Råholm / Yle

Autonrenkaiden ikääntyminen koskettaa erityisesti talouksia, joissa ajoa on niukasti. Esimerkiksi ikäihmisillä autolla voi olla käyttöä hyvin vähän, jolloin renkaat eivät kulu, mutta renkailla ikää voi olla jopa kymmenen vuotta.

Oma lukunsa ovat peräkärryt. Myös niissä renkaat pitäisi vaihtaa samalla tavalla. Kovassa vauhdissa peräkärrystä puhkeava rengas voi pahimmillaan johtaa siihen, että kärry alkaa heittelehtiä.

Esimerkiksi Yle Lappeenrannan aamulähetykseen viestin lähettänyt henkilö kertoi peräkärrynsä renkaiden olleen vuodelta 1993. Ikää niillä on siis jo 28 vuotta.

Viestin lähettäneellä oli peräkärryssään vuosikymmeniä vanhat renkaat. Kuva: Yle

Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora kertoo, että suomalaisissa henkilöautoissa autonrenkaiden keski-ikä on noin kuusi vuotta laskettuna renkaan valmistushetkestä.

– Renkaat ovat käytössä yleensä viitisen vuotta. Siinä ollaan jo lähellä renkaiden käyttöiän päättymistä. Rengas kovettuu käytössä noin kuudessa vuodessa, kertoo Nuora.

Nuora kertoo, että autoilijan on mahdotonta esimerkiksi sormilla tunnustelemalla tuntea liian kovaksi muuttunut rengas. Pitää vain luottaa tutkimuksiin.

– Vanhoilla kesärenkailla kovettumisen huomaa syksyn kylmillä keleillä. Renkaan pintakumiseos on muuttunut kovaksi, ja kylmä ilma kovettaa sitä lisää. Kun asvaltti on märkä, rengas on todella liukas, kertoo Nuora.

Valvontaa ei ole

Poliisi ei tien päällä selvitä, minkä ikäisillä renkailla autoilijat ajavat. Ratsioissa keskitytään ennemmin lain vaatimiin kulutuspintoihin.

– Normaalivalvonnassa katsotaan renkaan kulutuspinta ja sen yleiskunto. Renkaiden ikää ei oikeastaan katsota. Tieliikennelaki kertoo vaadittavan kulutuspinnan, mutta renkaan iästä siellä ei kerrota, sanoo komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi tutki renkaiden kuntoa parisen viikkoa sitten Kouvolassa. Kuva: Kiira Ikävalko, Yle

Jos auto on osallisena vakavassa liikenneonnettomuudessa, renkaiden kunto selvitetään tarkasti.

– Osasyynä onnettomuuteen voi olla renkaiden tekninen ikä tai muuten huonot renkaat. Eihän 10-vuotiaalla renkaalla ole enää samanlaisia ajo-ominaisuuksia kuin uudella renkaalla, sanoo Tylli.

Lopullinen renkaiden kunnon valvonta jää autoilijalle itselleen.

Renkaan valmistusajankohdan näkee renkaassa olevasta DOT-numerosta.