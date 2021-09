Japanin tuleva pääministeri on entinen ulkoministeri Hiroshimasta – Fumio Kishida aikoo elvyttää ja puuttua epätasa-arvoiseen tulonjakoon

Japanin hallitseva liberaalidemokraattinen puolue on valinnut Kishidan uudeksi puoluejohtajaksi. Hänet nimitettäneen lähipäivinä pääministeriksi epäsuositun Yoshida Sugan tilalle.

Japanin hallitseva liberaalidemokraattinen puolue on valinnut uudeksi puoluejohtajaksi entisen ulkoministerin Fumio Kishidan.

Tämä tarkoittaa sitä, että Kishidasta tullee myös Japanin seuraava pääministeri.

64-vuotias Kishida voitti vaalin toisella kierroksella rokotuksista vastaavan ministerin Taro Konon.

Kishida seuraa tehtävässä pääministeri Yoshihide Sugaa, joka jätti eronpyyntönsä oltuaan vain vuoden vallassa.

Kishida pyrki puoluejohtajaksi jo viime vuonna, mutta hävisi tuolloin vaalin Sugalle.

Elvytystä, oikeudentajua ja konservatismia

Kishida on luvannut runsaskätistä pandemiaelvytystä. Lisäksi hän sanoo pyrkivänsä puuttumaan tulonjaon epätasa-arvoisuuteen. Hän haluaa myös viedä Japania poispäin uusliberaalista talouspolitiikasta.

Kishida on kutsunut ydinaseista eroon pääsemistä (siirryt toiseen palveluun) "elämäntyökseen". Vuonna 2016 hän oli järjestämässä Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman vierailua Hiroshimaan, jonne Yhdysvallat pudotti atomipommin vuonna 1945.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema yhdysvaltalainen Aasian-tutkija Tobias Harris sanoo, että Kishida on aiemmin osoittautunut Konoa joustavammaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Moni asia kuitenkin viittaa siihen, että hänellä on konservatiivisempia kantoja kuin miltä on näyttänyt.

Kuumissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kuten samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisessa, hän on ollut varovaisempi. Kono on ilmoittanut tukevansa tasa-arvoista avioliittolakia. Kishida sen sijaan on anonut, ettei ole vielä päässyt siihen pisteeseen.

Kishida on hiroshimalaista poliitikkosukua, ja hän asui lapsena useita vuosia New Yorkissa. Hän on kertonut siellä kokemansa rasismin kasvattaneen hänelle vahvan oikeudentajun, Harris kertoo.

Kishida astui politiikkaan isänsä ja isoisänsä jalanjäljissä vuonna 1993. Hänellä on kolme lasta.