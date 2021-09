Anu Sepponen valittiin reilu vuosi sitten kunnanjohtajaksi – ei ole vieläkään aloittanut työtä: "Naisen työsuhde-ehdot ovat täysin eri kuin miehen"

Anu Sepponen toivoo, että Ruokolahden valtuusto käsittelisi johtajasopimusta uudelleen. Kunnanhallituksen puheenjohtajan mukaan sopimuskeskustelua voidaan jatkaa, kun Sepponen on aloittanut työnsä.

Anu Sepponen valittiin runsas vuosi sitten Etelä-Karjalassa sijaitsevan Ruokolahden kunnanjohtajaksi, mutta ei ole vieläkään aloittanut työssään.

Syynä on se, ettei sopimuksen ehdoista ole päästy yhteisymmärrykseen.

Umpisolmuun haettiin ratkaisua viimeksi tällä viikolla, mutta kunnanhallitus päätti, ettei sopimusehtoja avata uudelleen.

Sepponen katsoo, että kiista hänen johtajasopimuksensa ehdoista on tasa-arvokysymys.

– On hämmästyttävää, että Ruokolahti haluaa edelleen jatkaa viestiä siitä, että heillä ei tarvitse kunnassa noudattaa yhdenvertaisuuslakia. Naisen työsuhde-ehdot ja palkka ovat täysin eri kuin miehen, Anu Sepponen sanoo.

Hän haluaa sopimukseensa samat ehdot kuin aiemmalla kunnanjohtajalla oli.

Anu Sepponen kommentoi tuntojaan kunnanhallituksen tiistaisen päätöksen jälkeen. Toimittajana Tanja Hannus.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Ei kyse tasa-arvosta

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen kiistää Sepposen kommentit siitä, että sopimus olisi tasa-arvoasia.

– Minun mielestäni tässä ei ole ollut missään vaiheessa kysymys tasa-arvosta. Meillä on väliaikainen kunnanjohtaja, joka tekee tismalleen samalla palkalla ja ehdoilla, mitä Anulle on tarjottu, hän sanoo.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Taina Paanasen mukaan on mahdollista, että valtuusto ottaa sopimusasian käsittelyyn: "Valtuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa, se on toki mahdollista." Arkistokuva. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Ruokolahden väliaikaisena kunnanjohtajana toimii syyskuun loppuun asti Matias Hildén.

Tämän jälkeen Anu Sepposen pitäisi viranhoitomääräyksen mukaan aloittaa työt, mutta aikataulu tulee Sepposen mukaan venymään.

Entä miten Ruokolahdella edetään nyt? Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paanasta haastattelee Tanja Hannus.

Kunnanjohtajasotkun vaiheita Anu Sepponen valittiin Ruokolahden kunnanjohtajaksi elokuussa 2020. Ennakkosuosina pidetty Kimmo Tiilikainen jäi äänestyksessä toiseksi yhden äänen erolla.

jäi äänestyksessä toiseksi yhden äänen erolla. Kunnanvaltuusto heikensi johtajasopimuksen ehtoja pian Sepposen valinnan jälkeen.

Palkkaa alennettiin, irtisanomisajan palkasta luovuttiin ja sopimukseen lisättiin kuuden kuukauden koeaika.

Ehdot ovat huonommat kuin edellisellä kunnanjohtajalla Tuomo Sallisella . Ne eivät sopineet Sepposelle.

. Ne eivät sopineet Sepposelle. Koska Sepponen ei ottanut tehtävää vastaan ennen määräaikaa, valtuusto totesi hänen valintansa rauenneen.

Sepponen valitti valtuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi Ruokolahden kunnanvaltuuston päätöksen valinnan raukeamisesta.

Kunnanjohtajalle ei olisi oikeuden mukaan myöskään saanut laittaa koeaikaa.

Palkan alennus ja irtisanomisajan palkasta luopuminen ovat oikeuden mukaan asioita, joista kunta saa päättää.

"Keskustelu voi jatkua, kun työt aloitetaan"

Anu Sepposen toiveena on edelleen se, että kunnanvaltuusto ottaa sopimusasian uudelleen käsittelyyn.

Kunnanvaltuustolla on mahdollisuus käsitellä asiaa, vaikka se kunnanhallituksessa torpattiinkin. Näin voidaan Ruokolahden kokoisessa valtuustossa tehdä, jos vähintään seitsemän valtuutettua vaatii asian uudelleenkäsittelyä.

– Kun maanantai-iltana neuvottelimme, tuli selkeästi viesti, että uudet päättäjät ovat halukkaita ratkaisemaan asian kunnan edun mukaisesti. Niin, että kuntalaisetkin voivat vihdoin huokaista helpotuksesta, saadaan asia pois päiväjärjestyksestä ja noudatetaan lakia. Siinä mielessä olen tosi toiveikas ja luotan, että valtuusto asian lopulta ratkaisee, Sepponen sanoo.

Taina Paanasen mukaan kunnanhallitus hylkäsi sopimusehtojen avaamisen, sillä kunnanvaltuusto on jo tehnyt sopimusasiassa päätöksen.

– Päätösten pysyvyys on se peruste. Anulle on tuotu esille, että tämä on palkka työsuhteen alkaessa ja keskustelu voi jatkua sen jälkeen, kun työt näillä ehdoilla aloitetaan 1. lokakuuta, Paananen sanoo.

Ei määräaikaa

Kuntalaissa ei ole säädetty määräaikaa johtajasopimuksen tekemiselle, eli neuvottelut voivat jatkua myös sen jälkeen, kun kunnanjohtaja on aloittanut.

– Johtajasopimus voidaan solmia joustavasti, vaikka kunnanjohtajan työ olisi jo alkanut. Toki olisi sekä kunnan että kunnanjohtajan edun mukaista, että johtajasopimus laadittaisiin mahdollisimman nopeasti, oikeustieteen professori Asko Uoti sanoi Ylen haastattelussa lokakuussa 2020.

Sepponen ei ole toistaiseksi irtisanoutunut nykyisestä Rautalammin kunnanjohtajan työstään.

Jos hän ei aloita Ruokolahdella ylihuomenna perjantaina, Ruokolahti aikoo järjestää johtotehtävät samoin kuin ne järjestettäisiin esimerkiksi kunnanjohtajan sairausloman aikana.

