Poliisi pääsee viimein tänään Göteborgin räjähdyspaikalle, 140 huoneiston asukkaat viettivät yön evakossa

Göteborgissa poliisi pääsee viimein tänään keskiviikkona aloittamaan teknisen tutkinnan eilisen kerrostaloräjähdyksen tapahtumapaikalla, kertoo muun muassa Dagens Nyheter -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Ensimmäinen tehtävä on selvittää, missä päin taloa räjähdys täsmälleen sattui.

Poliisi aikoo myös kuulustella talon asukkaita. Expressen-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) talossa asui poliisi, joka on osallistunut jengirikollisuuden tutkintaan ja ollut todistajana oikeudenkäynneissä. Häntä on kuultu. Kyseinen poliisi hillitsee arveluja roolistaan maalitauluna, mutta pitää luonnollisena, että kollegat tutkivat tätäkin jälkeä.

Ennen kello viittä tiistaiaamuna sattunut räjähdys sytytti tulipaloja kolmeen rappukäytävään. 16 ihmistä vietiin sairaalaan, ja heistä neljä oli vakavasti loukkaantuneita.

Ihmiset piti evakuoida 140 asunnosta tulipalon ja sen levittämän sankan savun takia, eikä poliisi voinut aloittaa teknistä tutkintaa palojen riehuessa. Paloja sammutettiin pitkälle tiistaipäivään.

Aftonbladet-lehden haastattelema poliisi (siirryt toiseen palveluun) arvelee tuhojen laajuuden takia, että räjähde oli kellarissa.

Talosta evakuoidut ovat viettäneet yön hotellissa tai tuttavien luona. Kun taloon menon turvallisuus on varmistettu, he voivat päästä ainakin hakemaan tavaroita. Osassa asunnoista edessä on kuitenkin pitkä remontti ennen kuin asukkaat voivat palata.

Ruotsalaismedian mukaan vahingot talossa ovat aiemmin oletettua suuremmat. Halkeamia on sekä seinissä että katoissa.

Aiheesta aiemmin:

