Valkoihoinen Gabby Petito, 22, surmattiin ja se sai valtavan huomion – Yhdysvalloissa kysytään, miksi ei-valkoisten katoamiset sivuutetaan

LOS ANGELES Sosiaalinen media räjähti, kun suosittu bloggaaja Gabrielle Petito katosi elokuun lopussa.

Nuori, kaunis nainen oli kiertämässä Yhdysvaltojen kansallispuistoja matkailuautollaan kihlattunsa Brian Laundrien, 23, kanssa ja dokumentoi matkaansa ahkerasti muun muassa Youtubessa ja Instagramissa.

Gabby Petiton elämä näytti kuvissa ja videoissa täydelliseltä. Luonnossa viihtyneet rakastavaiset hymyilivät upeissa maisemissa.

Postaukset loppuivat elokuun 25. päivän jälkeen. Somekansa alkoi haravoida pariskunnan reittiä. Heidän autonsa löytyi kansallispuistosta Wyomingin osavaltiossa. Kahdeksan päivää katoamisen jälkeen Petito löydettiin surmattuna lähimaastosta.

Tapaus on ollut näkyvästi esillä uutisotsikoissa (siirryt toiseen palveluun), ja Yhdysvalloissa sitä on käsitelty somen lisäksi laajasti valtakunnallisissa televisio-ohjelmissa.

– Hän oli aina hyvällä tuulella, sai minut nauramaan ja huolehti muista, Petiton ystävä Rose Davis sanoi 48 Hours -ohjelmassa.

Gabby Petito julkaisi Instagram-tilillään kuvia kiertomatkastaan. Kuva: AOP / Gabby Petiton Instagram

Sosiaalisen ja muun median valtava kiinnostus bloggaajaa kohtaan voidaan selittää "kadonneen valkoisen naisen syndroomalla".

Sosiologien käyttämällä termillä viitataan kohtuuttomaan suureen mediahuomioon, jota nuorten, viehättävien valkoihoisten naisten ja tyttöjen katoamiset saavat verrattuna muiden ihmisryhmien katoamisiin.

Alkuperäiskansojen naisten katoamiset sivuutetaan

Jos kadonnut henkilö ei ole sosioekonomiselta taustaltaan vähintään keskiluokkainen ja ihonväriltään vaalea nainen, hänen omaan taustaansa saatetaan ajatella liittyvän jotain epäilyttävää.

Esimerkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten tai miesten katoamisia huomioidaan mediassa niukasti.

National Indigenous Women’s Resource -keskuksen (NIWR) mukaan alkuperäiskansoihin kuuluvia naisia ja tyttöjä tapetaan Yhdysvalloissa yli kuusi kertaa enemmän (siirryt toiseen palveluun)kuin valkoisia naisia.

Mediassa uhreista kirjoitetaan negatiivisemmin ja tapauksista julkaistaan vähemmän tietoa kuin valkoisten naisten katoamisista.

North Portin kaupungintalon ulkopuolelle on syntynyt Gabby Petiton muistopaikka, johon ohikulkijat ja naapurit tuovat kukkia. Kuva: AOP

NIWR-keskuksen raportin mukaan vain 18 prosenttia alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten surmista Wyomingin osavaltiossa huomioitiin mediassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Valkoisten naisten surmista 51 prosenttia ylitti uutiskynnyksen (siirryt toiseen palveluun).

Mediahuomion puuttuminen ja asenteellinen kirjoittaminen vähentävät yleisön sympatioita ja viranomaisten saamien vihjeiden määrää.

"Kadonneen valkoisen naisen syndroomaa" potevat median lisäksi myös viranomaiset.

He saattavat olla epäasiallisia kuulustellessaan alkuperäiskansaan kuuluvan uhrin omaisia ja voivat vihjata esimerkiksi (siirryt toiseen palveluun), että uhri tulee työttömyydestä kärsivästä avioeroperheestä, jossa käytetään huumeita.

Puolet (siirryt toiseen palveluun)vuosina 1999–2017 tehdyistä alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden murhista puuttuu liittovaltion poliisin FBI:n tiedostoista. FBI tutkii vakavia, osavaltion rajat ylittäviä rikoksia.

Kadonneiden mustien löytämiseksi ei tehdä tarpeeksi

Kadonneet mustat ja tummaihoiset ihmiset eivät myöskään saa yhtä paljon huomiota kuin kadonneet valkoiset.

Violence Policy -keskuksen tutkimuksen mukaan miehet tappoivat Yhdysvalloissa lähes kolme kertaa enemmän (siirryt toiseen palveluun) mustia naisia ja tyttöjä kuin valkoisia naisia vuonna 2018. Tapauksista suurin osa ei koskaan päädy uutisiin.

Kun mustien ja latinonaisten katoamisista raportoidaan, heistä kirjoitetaan tutkimusten mukaan väheksyvään ja syyllistävään sävyyn (siirryt toiseen palveluun).

Monet kadonneita tyttäriään tai poikiaan etsivät mustat vanhemmat, kuten uutiskanava CNN:n haastattelema David Robinson (siirryt toiseen palveluun), ovat sitä mieltä, että viranomaiset eivät käytä kadonneiden löytämiseksi tarpeeksi resursseja. Sen sijaan poliisi näyttäisi antavan tapausten vanheta. Kadonnut saatetaan myös luokitella kotoa karanneeksi.

FBI:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloissa noin kolmannes kateissa olevista vuonna 2020 oli mustia. Koko väestöstä mustia on 13 prosenttia.

"Tämä alue on varattu Gabby Petiton muistopaikaksi", lukee kyltissä North Portin kaupungissa Floridassa. Kuva: AOP

Katoamistapausten selvittelyyn uutta puhtia

Syyllinen naisten surmiin on 92 prosentissa tapauksista mies, jonka nainen on tuntenut. Usein surmaaja on naisen entinen tai nykyinen aviomies tai poikaystävä.

Surmatun bloggaajan Gabby Petiton tapauksessa poliisi etsii naisen kihlattua Brian Laundrieta.

Laundrie on etsintäkuulutettu toisen henkilön pankkikortin käyttämisestä luvatta.

– Instagram-unelma puhkesi ajoittain, sillä Brian on mustasukkainen ja osaa olla manipuloiva saadakseen, mitä haluaa, Petiton ystävä Rose Davis sanoi 48 Hours -ohjelmassa.

Gabby Petiton tapaus ja kadonneen valkoisen naisen syndrooman käsittely mediassa ovat tuoneet uutta huomiota ja kiireellisyyttä myös tuhansien muiden naisten katoamisten selvittämiseen.

Yhdysvaltain sisäministeri Deb Haaland on sanonut, että Petiton saaman mediahuomion pitäisi muistuttaa alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten katoamisista (siirryt toiseen palveluun) ja murhista. Haaland kuuluu äitinsä puolelta laguna pueblo -alkuperäiskansaan.

Sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin etenkin aasialaistaustaisen Lauren Chon, 30, katoaminen, josta uutisoitiin aluksi vain niukasti.

FBI on nyt aloittanut uudelleen Chon aktiivisen etsinnän. Cho katosi Kalifornian Joshua Tree -kansallispuistossa kolme kuukautta sitten.

Katoamisen yksityiskohdat ovat epäselviä, eivätkä tähänastiset tutkimukset ole tuottaneet tulosta. Nyt uusia erikoistutkijoita on liittynyt mukaan (siirryt toiseen palveluun) tapauksen selvittämiseen.

