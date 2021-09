Laatikkopyörät ovat lapsiperheiden suosiossa – Ilari Nevantaus: "Omat ja naapureidenkin muksut kuljetetaan tällä"

TURKU Turkulainen Ilari Nevantaus kuljettaa kolme lastaan kouluun ja harrastuksiin laatikkopyörällä. Tänä syksynä on porukalla käyty myös Raisiossa ja Kaarinassa, ja Ahvenanmaan reissukin tehtiin laatikkopyörällä.

– Tämä on sähköavusteinen ja sähkö riittää noin 40 kilometrin verran, eli sillä pärjättiin Ahvenanmaalla. Omat ja naapureidenkin muksut kuljetetaan tällä yleensä.

Hän oli kertomansa mukaan Turun ensimmäisiä laatikkopyöräilijöitä kuusi vuotta sitten.

– Näin kuvan ja ajattelin, että tuollainen on pakko saada. Olen ajanut ajokortin, mutta en ole koskaan omistanut omaa autoa, kertoo Nevantaus.

Nevantauksen lapset ovat 7-, 9- ja 11–vuotiaita. Laatikkopyörän kyytiin voi ottaa sadan kilon verran kuormaa.

– Kaikki mahtuvat edelleen kyytiin. Tosin varhaisteini voi kohta ajatella, ettei lähde isän pyörän kyytiin. Ajaminen on helppoa, ei tässä tarvitse olla mikään muskelimies.

Tiukka kurvailu voi aiheuttaa kaatumisriskin

Tapaamme Ilari Nevantauksen ja kaksi hänen lapsistaan turkulaisen Raunistulan koulun läheisyydessä aamukahdeksalta. Kohta liikenteessä näkyy muitakin laatikkopyöräilijöitä.

Malleja on erilaisia. Ohi suhahtaa pitkänmallinen pyörä, jossa on telttamainen katos.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti on tutustunutlaatikkopyöriin ja ajanut niitä. Hän kannustaa harjoittelemaan varsinkin kääntymistä.

– Tavalliseen polkupyörään verrattuna laatikkopyörä on hieman kankeampi ohjattava. Jos yrittää kovassa vauhdissa tehdä tiukan käännöksen, pyörä kallistuu hyvin nopeasti ja kaatuu kokonaan. Täytyy olla todella tarkkana.

Sisällä laatikkopyörässä on turvavyöt lapsille ja lapset käyttävät kypäriä, joten turvallisuuteen on panostettu.

– Kaari on kuomua varten, eli en tiedä, miten se käyttäytyy mahdollisessa kaatumisessa, kertoo Ruutti.

Liikenneturvan Elias Ruutti kannustaa harjoittelemaan laatikkopyörällä ajamista. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Suosion taustalla monta tekijää

Laatikko- ja tavarapyöriä eri puolille Suomea myyvästä Tavarapyörä-asiantuntija -nimisestä yrityksestä kerrotaan, että suosio on selvässä kasvussa.

Tässä yrityksessä myynti on kasvanut jopa 40 prosenttia koronapandemian aikana. Syitä on monia.

– Uutiset ilmastonmuutoksesta ja käyttäjien tarve valita ekologinen vaihtoehto on yksi syy. Autojen romutuspalkkiot ja työsuhdepyörään liittyvä verohelpotus ovat myös taustalla. Perheillä saattaa olla myös rahaa säästössä koronan vuoksi, kertoo yrittäjä Mia Storm-Hendriks.

Storm-Hendriks arvioi, että laatikko- tai tavarapyöriä on Suomessa jo tuhansia, kohta jopa kymmeniä tuhansia. Varsinkin yliopistokaupungeissa ja hyvissä pyöräilykaupungeissa suosio on kova. Eniten pyöriä on pääkaupunkiseudulla, mutta myös Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa on paljon laatikkopyöriä.

Asiakkaat ovat yrittäjän mukaan valveutuneita. He tutkivat tarkkaan eri malleja.

– He haluavat tarkkaan tietää, millaisiin kulkuvälineisiin uskaltavat rakkaat lapsensa laittaa, kertoo Storm-Hendriks.

Katso tästä Ylen aamun juttu laatikkopyöristä

Poliisi muistuttaa lasten oikeasta kiinnityksestä

Liikennepoliisisektorin johtaja, ylikomisario Mika Peltola on huomannut laatikkopyörät liikenteessä.

Vakavilta onnettomuuksilta on vältytty, mutta etenkin lasten turvallisuus ja oikea kiinnitys tulee huomioida.

– Pyöräilijä työntää lapsensa ensimmäisenä esimerkiksi risteysalueelle, kun hän pysähtyy valoihin. Vauhdin pitää siksi olla kontrollissa.

Vanhempien tulee etsiä turvallinen reitti pyörälle, eli pyörätiellä pitää pystyä ajamaan. Liikenteen sekaan ei saa mennä, vaikka pyörätie tuntuisi kapealta laatikkopyörälle.

Sähköavusteinen pyörä saattaa myös lähteä helposti kovaan vauhtiin ja sitä voi olla vaikea ohjata.

– Pyörän kääntämistä ja kurvailua kannattaa käydä harjoittelemassa jossain harjoituskentällä ilman lapsia, jotta ajaminen liikenteessä on turvallista, neuvoo Mika Peltola

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 01.10. kello 23.

Lue lisää:

Miljoona laatikkopyörää ja nopeusrajoitukset moottoriteille – Saksan vihreät haluavat automaasta pyörämaan, ja kriitikot pilkkaavat Melukylä-utopiaa

Hyppää tulevaisuuden pyörän satulaan: Vuonna 2050 poljet sähköisellä työsuhdepyörällä ja valitset lähijunassa pyörävaunun