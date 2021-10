"Halusin, että Karkkilassa on talvella muutakin kuin punttisali ja kirjasto", sanoo elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki – tältä näyttää Kino Laikassa

Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen ja kirjailija Mika Lätin haave on nyt toteutunut.

Elokuvateatteri Kino Laikan ylpeät omistajat viettävät tänään keskiviikkona teatterinsa avajaisia Karkkilassa. Se on rakennettu vuosikymmeniä tyhjillään uinuneen Högforsin ruukin tiloihin.

– Aki soitti huhtikuun alussa Portugalista ja totesi, että olet ilmeisesti jutellut ruukkikiinteistön omistajan kanssa, että täällä olisi hieno paikka elokuvateatterille, Lätti kertoo.

Kaurismäki pakkasi Portugalin kodissaan koirat autonsa kyytiin ja ajoi läpi koronan autioittaman Euroopan toiseen kotiinsa Karkkilaan.

– Tulin Suomeen ja ajoin satamasta suoraa päätä tuohon pihaan ja katsoin, että tila on tarpeeksi korkea, leveä ja pitkä, jotta siihen saa 110 istumapaikkaa. Jos se olisi ollut metrin matalampi, niin ei olisi onnistunut, Kaurismäki muistelee.

Pikkukaupungin ensimmäinen elokuvateatteri

Elokuvateatterin puuhamiehet ja omistajat Kaurismäki ja Lätti eivät kumpikaan ole alkuperäisiä karkkilalaisia. Kaurismäki on kuitenkin viihtynyt kaupungissa pian jo 36 vuotta.

– Halusin, että Karkkilassa on talvella muutakin kuin punttisali ja kirjasto, Kaurismäki sanoo.

Nyt avattava teatteri on ruukin kiinteistössä vuokralaisena.

– Kiitos vuokraisännän, olemme sen verran kohtuullisella vuokralla, että on mahdollista saada tämä pyörimään omillansa. Tai kannattamaan edes jonkun pennin, kunhan remontti on joskus maksettu, Kaurismäki toteaa.

Pikkukaupungin ensimmäistä elokuvateatteria on rakennettu ruukin tiloihin kevään ja kesän aikana.

Salin tekniikka on täysin digitaalista, mutta elokuvia on mahdollisuus näyttää myös 35-milliseltä filmiltä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ohjaaja on keväästä asti ahertanut itsekin paikan päällä. 14-vuotiaana rakennuksilla työt aloittanut Kaurismäki kertoo olevansa hyvä apumies, vaikkei olekaan ammattilainen missään. Osaavansa vähän kaikkea, muttei mitään kunnolla.

– Olen ollut kuin vastaava mestari. Samaa komentelua ohjaajan hommakin on. Sanoa, että tee noin, kato mun sormea, lausu repliikki, seuraava kohtaus ja niin poispäin. Mutta jonkun sekin on tehtävä, hän hymähtää.

Suomen Elokuvasäätiö on tukenut elokuvateatteritoimintaa tänä vuonna runsaasti eri puolilla maata. Myös Kino Laika sai säätiöltä 110 000 euron laitehankinta- ja kunnostustuen.

– Elokuvasäätiön tuki oli elinehto. Täysin ratkaiseva. Loput olen lainannut itse yhtiöllemme, Kaurismäki kertoo.

Aki Kaurismäki kertoo tunnelmistaan avajaisten kynnyksellä. Toimittaja Suvi Vesalainen haastattelee.

Elokuvateatterista löytyy myös baari. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Jos aivan uutta niin myös jotain vanhaa

Kaurismäelle elokuvateatteri ei ole ensimmäinen. Hän pyöritti elokuvamies Peter von Baghin ja ohjaajaveljensä Mika Kaurismäen kanssa Andorra-elokuvateatteria ja kahta baaria Helsingissä vuosikymmeniä – kunnes koko kiinteistö meni remonttiin.

Karkkilan Kino Laikan pinnat ovat uudet, mutta Kaurismäki on tuonut sinne myös muistumia menneestä.

– Meillä on Andorran vanhat verhot, äänikalusto, penkit ja valkokangas. Ne olivat sattumalta varastoitu sadan metrin päähän tästä, että rahtikin kävi hyvin lyhyeksi.

Kirjailija Mika Lätti pyöritti aiemmin Kaurismäen kanssa Kino Iglu -elokuvakerhoa Karkkilassa. Nyt Lätistä tulee Kino Laikan toimitusjohtaja. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Kaikki on valmista avajaisia varten.

– Uskallan sanoa, että se on aika tyylikäs sali. Ja baari myös, Kaurismäki toteaa.

Myös Kaurismäen yhtiökumppani Mika Lätti hehkuttaa lopputulosta.

–Akin silmä ja hyvä maku on valinnut sinne värit. Siellä on rauhallinen ja tyylikäs tunnelma. Högforsin ruukkimiljöön tiiliseinien keskellä on myös baari. Se on kuin suoraan Akin elokuvista, Lätti maalaa.

Ala-Emalin korkeaan teollisuustilaan rakennettiin moderni elokuvateatteri nousevine katsomoineen ja kiinteine penkkeineen. Saliin mahtuu yli sata katsojaa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Hytti nro 6, Bondia ja Ryhmä Hauta

Elokuvateatterin avajaisia vietetään tänään keskiviikkona. Avajaisjuhlallisuuksien jälkeen teatteri aukeaa yleisölle, ja elokuvia voidaan alkaa heti esittää täysille katsomoille.

– Aloitamme tyylikkäästi Juho Kuosmasen Hytti nro 6:lla. Meillä on siihen ensinäyttöoikeus. Sitten on Bondia ja Ryhmä Hauta, koska onhan Kino Laika Suomen koiraystävällisin elokuvateatteri, Lätti naurahtaa.

Elokuvateatteria on rakennettu ruukin tiloihin kevään ja kesän aikana. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Elokuvatoiveita kuultiin kesän aikana myös karkkilalaisilta ja lähipaikkakuntien asukkailta. Muuten ohjelmisto syntyy miesten yhteistyönä. Työnjako on muutenkin selvä.

– Toisesta tuli yrityksen toimitusjohtaja ja toisesta hallituksen puheenjohtaja. Odotan innolla baarin ja elokuvan pyörittämistä, toimitusjohtaja Lätti sanoo.

Toinen jää ja toinen lähtee, taas.

– Katselen toimintaa kymmenen päivää. Sitten pakkaan koirat autoon ja ajan laivaan. Käytännön pyörittämisen hoitavat Mika ja muut. Tähän joutuu heittämään sen urheilijakliseen, että olo on väsynyt ja ehkä myöhemmin onnellinen, ohjaajamestari kuittaa.

