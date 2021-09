Kylpylä, hotelli, ravintolakatu ja vesielämyksiä: Katso havainnekuvista, miten kunnianhimoinen muutos Tampereen Särkänniemeä voi odottaa

Tamperelaishuvipuiston kunnianhimoisen suunnitelman toteutuminen vaatii rahoituskuvion onnistumista. Kaupungin on tarkoitus pääomittaa Särkänniemi Oy:tä jopa 30 miljoonalla eurolla ja lisäksi tarvitaan lainarahoitusta 100 miljoonaa euroa. Video: toimittaja Kirsi Matson-Mäkelä, kuvaaja Matias Väänänen / Yle

Tamperelaishuvipuiston kunnianhimoisen suunnitelman toteutuminen vaatii rahoituskuvion onnistumista. Kaupungin on tarkoitus pääomittaa Särkänniemi Oy:tä jopa 30 miljoonalla eurolla ja lisäksi tarvitaan lainarahoitusta 100 miljoonaa euroa. Video: toimittaja Kirsi Matson-Mäkelä, kuvaaja Matias Väänänen / Yle

Näsinneula on uljas näky kesät talvet Tampereella. Kesällä sen juurella on vilkasta, kun huvipuisto Särkänniemi on auki. Talvisin onkin sitten ollut hiljaista.

Tämä on riittänyt Tampereelle jo yli 50 vuoden ajan, mutta nyt tähän halutaan muutos.

Särkäniemen alueesta kaavaillaan ympärivuotista elämys- ja viihdekeskusta. Tähän ollaan valmiita panemaan kymmeniä miljoonia likoon.

Huvipuiston ympärille on tulossa hotelli, kylpylä, vesielämyksiä ja ravintolamaailma. Alueelle halutaan myös asuntoja.

Tampereen päättäjät antoivat nyt vihreää valoa kunnianhimoiselle suunnitelmalle. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on ottanut yksimielisesti myönteisen ennakkokannan jätti-investointiin. Kaupungin on tarkoitus pääomittaa kokonaan omistamaansa Särkänniemi Oy:tä jopa 30 miljoonalla eurolla. Lisäksi tarvitaan lainarahoitusta arviolta 100 miljoonaa euroa.

Asuinrakennusten hinnalla Särkänniemi saisi lisää rahoitusmahdollisuuksia kehittää aluetta. Kuva: Arkkitehdit MY Oy

Elämyksiä vuoden ympäri

Särkänniemen myynti- ja markkinointipäällikkö Heikki Ihanamäki sanoo, että kyseessä on vähintään yhtä kunnianhimoinen suunnitelma kuin Särkänniemen perustaminen oli 1960-luvulla.

Toteutuessaan Särkänniemen liikevaihto ainakin tuplautuisi Ihanamäen mukaan lähes 50 miljoonaan. Tärkeintä olisi saada toiminnasta ympärivuotista. Kävijöitä houkutellaan esimerkiksi kylpylällä ja ravintoloilla.

Vesistön läheisyyteen halutaan useita ravintoloita, joihin ihmiset voisivat tulla syömään myös talvisin. Kuva: Arkkitehdit MY Oy

Hankkeen toteutuminen vaatii rahoituskuvion onnistumista. Särkänniemi on Tampereen kaupungin täysin omistama yhtiö. Särkänniemi esittää, että kaupunki pääomittaa yhtiötä 25–30 miljoonalla eurolla sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP:n) ehdoin.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin oma yhtiö palauttaisi kaupungille tämän summan, kun alue tuottaisi lisää voittoa.

Lisäksi yhtiö esittää, että Tampereen kaupunki myy sille kaikki uuden asemakaavan mukaiset tontit markkinahinnalla. Nykyiselle Särkänniemen parkkipaikalle kaavaillaan asuntoja, joista olisi hieno järvinäköala.

Näsinneulan lisäksi alueelle halutaan talvella muitakin ravintoloita. Kuva: Arkkitehdit MY Oy

Järvinäköala kiinnostaa

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) uskoo, että asunnoista Näsijärvi-näkymällä olisi iso kysyntä.

– Kysyntää Tampereella on ja kyseinen paikka on sijainniltaan loistava.

Vastaavaa mallia käytettiin Tampereen uuden areenan rakentamisessa. Monitoimiareenan kylkeen on rakentunut tornitaloja. Näin saatiin rahoitettua sijoituskohteena haastava monitoimiareena.

Särkänniemi saisi tonttien avulla lainaa markkinoilta. Näin kaupungin erillistä takausta ei tarvita.

Lylyn mukaan rahoitusmalli takaa sen, ettei veronmaksajien rahaa tarvitsisi laittaa suoraan likoon. Tampereen kaupungin edellinen pormestari uskoo hankkeen menevän läpi kaupungin elimissä, koska konsernijaostossa on jo suurten puolueiden edustus. Kaupunginhallituksen ja valtuuston pitää vielä vahvistaa suunnitelmat.

Kaikkeen liiketoimintaan liittyy toki riskejä, mutta Lyly arvioi riskit tässä pieniksi.

– Jos mitään ei laiteta liikkeelle, mitään ei tapahdukaan.

Tähän parkkipaikalle tulisi asuntoja ja ravintoloita. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Särkänniemeen pääsee jatkossa ratikalla tai auton voi jättää läheiseen uuteen parkkihalliin Kunkun parkkiin, kun parkkipaikat alueella vähenevät. Kuva: Arkkitehdit MY Oy

Tampere odottaa lisää osinkoja ja rahoja takaisin

Myös Tampereen kaupungin omistajaohjausta johtava rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen luonnehtii kehityshanketta kunnianhimoiseksi.

– Särkänniemi tähtää tosissaan isoon loikkaan ja uudistumiseen, pelkästään liikevaihtotavoitekin on kolminkertainen nykyiseen.

Särkänniemi Oy:n omistus säilyy sataprosenttisesti Tampereelle kaupungilla eli lypsävää lehmää ei olla tappamassa. Alueen yksittäisen kohteen rahoituksessa voi olla Vuojolaisen mukaan muitakin sijoittajia ja kumppaneita.

Kunnianhimoisimman tavoitteen mukaan Särkänniemen alue on muuttunut jo vuonna 2025.

Vuojolainen uskoo, että investoinnit on tehty vuoteen 2028 mennessä. Sen jälkeen kaupunki odottaa saavansa enemmän osinkoa ja aikanaan parinkymmenen miljoonan euron sijoituksen takaisinmaksua.

– Tälle ei kuitenkaan lainkaan mukaan saa laittaa mitään takaisinmaksuohjelmaa, vaan palautusta voidaan suorittaa liiketoiminnan menestyessä ja voitonjakokelpoisten varojen puitteissa, Vuojolainen sanoo.

Kuulostavatko Särkänniemen suunnitelmat houkuttelevilta? Voit keskustella uutisesta 30.9. klo 23 asti.

