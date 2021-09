Erikoisen katon saavaa kampusta alettiin rakentaa Kotkassa – rakentaja: "Vaatii meidän tiimiltä aika paljon, että homma hoituu"

Rakentaja kertoo, millainen projekti Xamkin uusi kampus on: "Vaatii meiltä paljon"

Rakentaja kertoo, millainen projekti Xamkin uusi kampus on: "Vaatii meiltä paljon"

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uuteen kampukseen tulee poikkeuksellinen katto. Rakentaja aikoo välttää vuoto-ongelmat, vaikka kyseessä on vaativa rakennuskohde.

Maanrakennustyöt uuden korkeakoulukampuksen alueella ovat alkaneet Kotkan keskustan tuntumassa.

Kaivinkone raapii tontilta ensin pintoja pois, jotta louhinnat voivat alkaa ensi viikolla. Kampuksen runko alkaa nousta Kantasatamaan arviolta ensi vuoden helmikuussa.

Kotkan Kantasatamaan rakennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus, joka korvaa nykyisen noin kuuden kilometrin päässä Metsolassa sijaitsevan kampuksen. Kun uusi kampus valmistuu parin vuoden päästä, se tuo keskustaan noin 2 700 opiskelijaa.

Uuteen korkeakoulukampukseen tulee pitkä viistokatto. Kampuksen viereen tulee Kotkan tapahtumakeskus. Havainnekuva. Kuva: Lujatalo

Uusi korkeakoulurakennus on muodoltaan erikoinen: siinä on poikkeuksellisen pitkä, yli 100-metrinen yhteen suuntaan kaatava vesikattolape. Talon huippu on 35 metrissä, josta katto laskee matalimmillaan 10 metrin korkeuteen.

Lue lisää: Hurjasti kallistuneen korkeakoulukampuksen rakentaminen alkaa Kotkassa – 40 miljoonan euron sopimus sisältää yli 100 metriä pitkän erikoisen katon

Pääurakoitsijan vastaava mestari myöntää, että kyseessä on vaativa projekti.

– Tämä on monimuotoinen ja iso rakennus. Vaativia rakenteita, erityisiä ratkaisuja. Vaatii meidän tiimiltä aika paljon, että homma hoituu, sanoo Lujatalo Kaakkois-Suomen vastaava mestari Timo Summanen.

Vellamosta opiksi

Uuden korkeakoulukampuksen naapurissa on aallonmuotoinen museorakennus Merikeskus Vellamo, joka on kärsinyt katto-ongelmista. Vellamon kävelyluiskana toimiva katto alkoi vuotaa pian rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Merikeskus Vellamon katto alkoi vuotaa pian valmistumisen jälkeen. Arkistokuva. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Vuosien ajan urakoitsija yritti korjata katon rakennetta siinä onnistumatta. Kotkan kaupunki on vaatinut rakennusyhtiö YIT:ltä yli neljän miljoonan euron korvauksia vesikattorakenteissa ilmenneiden vikojen vuoksi. Kiista on edelleen kesken.

Lue lisää: Ravintolaan ja museotiloihin on satanut sisään jo 10 vuotta – sovittelukaan ei tuonut ratkaisua palkitun Suomen merimuseon kattokiistaan

Seuraavaksi asia menee käräjille valmisteluistuntoon, joka järjestetään loppusyksyn aikana. Varsinainen pääkäsittely järjestetään myöhemmin.

– Koko ajan on mahdollisuus se, että tehdään sovinto, jos molemmilta löytyy sovinnonhalua, Kotkan kansliapäällikkö Marianna Ruonala sanoo.

Uuden kampuksen maanrakennustyöt alkoivat tällä viikolla Kotkan Kantasatamassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Kampustyömaan vastaava mestari Timo Summanen Lujatalosta sanoo, että korkeakoulurakennukseen tulee peltikatto toisin kuin Vellamossa.

– Vellamo on osin lasikattoa, joten se on varmaan herkkä vuotamaan ainakin näissä pohjoisen oloissa. Perinteinen peltikatto on hyvä ja toimii varmasti, Summanen sanoo.

Urakoitsijat pitivät keskiviikkona työmaakokouksen uuden korkeakoulukampuksen tontilla. Kuva: Antro Valo / Yle

Hän kuitenkin huomauttaa, että peltikatto vaatii paljon liikuntasaumoja, koska metalli laajenee lämmetessään ja kutistuu kylmetessään.

– Tuollaisessa katossa voi tulla aika herkästi vuotoja. Niitä on ikävä korjata sitten, Summanen sanoo.

"Parempi tehdä kerralla kunnolla"

Merikeskus Vellamoa koskevan kattokiistan aikana paljastui, että Vellamon vesikattorakenne oli toteutettu suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Tämä ilmeni Kotkan Julkisten kiinteistöjen pari vuotta sitten tilaamassa selvityksessä.

Lujatalo aikoo varmistaa, että kampuksen katto onnistuu, kun rakentaja pysyy suunnitelmissa ja tekee yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa. Valvoja seuraa töitä ja ohjaa tarvittaessa.

– Takuukorjaukset ovat tavattoman kalliita tehdä. Parempi tehdä kerralla kunnolla, vastaava mestari Timo Summanen sanoo.

Uuden kampuksen rakennustyöt kestävät noin kaksi vuotta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulun uuden kampuksen hintalappu nousi 18 miljoonaa euroa Kotkassa – kampusyhtiö pyytää lisärahoitusta

Valtava museorakennus joutui erikoiseen pattitilanteeseen – katto on vuotanut jo yli 10 vuotta, eikä mitään voida tehdä

Vettä valuu vasta reilun 10 vuoden ikäisen Suomen merimuseon katosta läpi – asiantuntijan mukaan paikkaaminen ei enää riitä, vaan koko vuotava osa pitää uusia

Suomen merimuseon katto on vuotanut vuosikausia – Kotka vaatii rakentajalta yli neljän miljoonan euron korvauksia