Elokapinan toimintatavalle heristetään sormea sekä oppositiosta että hallituksesta – "Harmillisinta on, että tämä kääntyy heidän ajamaansa asiaa vastaan"

Elokapinan mielenosoittajat istuivat Mannerheimintiellä viime kesänä. Keskiviikkona alkavan mielenilmauksen Helsingin keskustan pääväylällä on tarkoitus jatkua 10 päivää. Kuva: Lehtikuva

Poliitikot korostavat, että mielenosoittajienkin on noudatettava poliisin ohjeita ja lakia. Sisäministeri Ohisalo lausuu näkemyksensä Elokapinan toiminnasta illan suussa.

Oppositiopuolueista ei löydy ymmärrystä ympäristöliike Elokapinan aikomukselle asettua mielenosoitukseen Mannerheimintielle kymmeneksi päiväksi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen toteaa, että mielen osoittaminen on kaikkien oikeus, mutta sitä ei voi tehdä missä tahansa.

– Muilla ihmisillä on oikeus elää normaalia elämään, mennä töihin, päiväkotiin ja harrastuksiin ja nauttia liikkumisen vapaudesta. Eli kenelläkään ei ole oikeutta kohtuuttomasti haitata myöskään muiden oikeuksia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, ettei Elokapinan toiminta ole kohtuullista kansalaisvaikuttamista.

– Mikäli suomalainen Elokapina oikeasti haluaisi vaikuttaa globaaliin ilmastoon ja globaaleihin päästöihin, eli tähän itse ongelmaan, niin se menisi varmasti katkomaan liikennettä johonkin muuhun maahan kuin siihen, jossa hallitus kuulemma tekee maailman kunnianhimoisimpia ilmastotoimia, Purra sanoo.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää Elokapinan toimintaa "ylimitoitettuna".

– Ei voi ajatella niin että Helsingin pääväylä suljetaan 10 päiväksi ja aiotaan myös yöpyä tuossa Mannerheimintiellä. Meillä on esimerkiksi hälytysajoneuvoja, joiden tarvitsee päästä nopeinta mahdollista reittiä perille.

Essayahin mukaan Elokapinan protesti voi kääntyä sen omaa tavoitetta vastaan.

– Kaikkein harmillisinta on se, että tämähän kääntyy itse asiaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan. Uskon, että on paljon ihmisiä, jotka ärsyyntyvät tästä.

SDP:n Lindtman ja Keskustan Pylväs paheksuvat

Hallituspuolueista demarit ja keskusta kommentoivat Elokapinan hanketta paheksuen, vaikka korostavat ilmaisunvapauden merkitystä.

– Suomessa on monia tapoja ilmaista se mielipiteensä muullakin tavalla kuin tukkimalla Mannerheimin tien liikenne useiksi päiviksi, jopa 10 päivän ajaksi, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Elokapina vaatii hallitusta julistamaan kansallisen ilmastohätätilan ja kiristämään päästövähennystavoitteita tuntuvasti.

Lindtman toteaa, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia uhkia ja hallitus tekee jo nyt mittavia toimia ongelman ratkaisemiseksi.

– Suomi on tässä nyt maailman kärjessä. Meillä on yksi maailman kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista ja juuri tehdyt tuoreet päätökset ja linjaukset siitä, miten se tavoite saavutetaan viimeistään vuonna 2035.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo, ettei hyväksy Elokapinan toimintatapaa ollenkaan.

– Mielenosoittaminen on ihan ok, kun noudatetaan poliisin ohjeita ja osoitetaan sitä mieltä siellä missä poliisi on ohjannut sitä osoitettavaksi. Nythän Elokapina ei toimi näin.

Li Anderssonilla kiireitä, Maria Ohisalo kommentoi myöhemmin

Yle on pyytänyt myös vihreää sisäministeriä Maria Ohisaloa kommentoimaan Elokapinan suunnitelmia. Ohisalo on viestittänyt Ylelle, että kommentoi asiaa illansuussa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kieltäytyi kiireisiinsä vedoten Ylen haastattelupyynnöstä.

