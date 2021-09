Pääministeri Sanna Marin uskoo Saksan jatkavan vahvasti vaalien jälkeenkin – EU:n puolustuskeskustelu ei vaikuta Suomen hävittäjäpäätökseen

EU-maiden johtajat kokoontuvat ensi viikolla Sloveniassa. Päämiesten kokouksessa keskustellaan EU:n ulkosuhteista ja esillä on myös Länsi-Balkanin tulevaisuus.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi, että hallituksen vaihdos Saksassa ei vaikuta EU:n toimintaan.

– En näkisi, että Saksan hallituksen vaihdoksella on juurikaan merkitystä tai vaikutusta EU:n toimintaan. Saksa on ollut aina rakentava toimija EU:ssa ja tulee varmasti tulevaisuudessakin olemaan. Se ei ole yksittäisistä henkilöistä kiinni, vaan Saksa on vahva EU-toimija.

– Suomella on ollut hyvä yhteistyö Saksan kanssa ja varmasti tulee olemaan hyvä yhteistyö vastedeskin. Saksa on monissa kysymyksissä meitä hyvin lähellä ja teemme vahvaa yhteistyötä EU:n sisällä, Marin toteaa.

Sosiaalidemokraattien Olaf Scholz voitti Saksan vaalit ja hän on vahva ehdokas seuraavaksi liittokansleriksi. Kuva: EPA

Pääministeri Marin toivoo Saksaan pikaista hallitusratkaisua.

– Saksan vaalit on nyt käyty ja näyttäisi siltä, että liittokansleriksi nousee sosiaalidemokraattien Olaf Scholz, mutta neuvottelut ovat vielä edessä.

– Me odotamme neuvottelujen etenemistä ja toivomme, että saamme mahdollisimman pikaisesti uuden liittokanslerin, jonka kanssa voimme jatkaa yhteistyötä. Yhteistyö Angela Merkelin kanssa on ollut erittäin rakentavaa ja hyvää ja hän on ollut erittäin arvostettu päämies myös EU-taholla, Marin kiittää.

Marin kommentoi Saksan vaalitulosta ja ajankohtaisia EU-asioita Ylelle eduskunnassa, oltuaan suuren valiokunnan ja ulkoasianvaliokunnan kuultavana.

Puolustuskyvyn vahvistaminen keskusteluun

Marin matkustaa ensi viikolla tapaamaan muita EU-maiden johtajia. Sloveniassa 5. lokakuuta järjestettävä EU-päämiesten kokous on epävirallinen. Keskustelussa on useita EU:n asemaa puolustuksessa ja ulkopolitiikassa liippaavia aiheita.

Marraskuussa on luvassa komission esitys "strategisesta kompassista" eli EU:n yhteisen puolustuskyvyn vahvistamisesta.

– Tämä on esitys, jota olemme odottaneet ja tuossa yhteydessä on mahdollista käydä laajempaa keskustelua esimerkiksi sellaisista kysymyksistä, kuten EU:n nopean toiminnan joukkojen kehittämisestä tai ylipäätänsä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisesta, Marin ennakoi.

Ranska on kipuillut kariutuneista sukellusvenekaupoistaan. Marinin mukaan tiistaina EU-johtajien tapaamisessa kuullaan Ranskan tuore arvio tapahtuneesta.

Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla on edessään presidentinvaalit huhtikuussa 2022. Ranska toimii ensi keväänä myös EU:n puheenjohtajamaana. Kuva: Michel Euler / EPA

Kiista sai alkunsa, kun Australia, Yhdysvallat ja Britannia julkistivat salassa neuvotellun Aukus-puolustusliittouman. Osana sitä Australia perui Ranskan kanssa sovitun sukellusvenekaupan ja ilmoitti rakentavansa Yhdysvaltojen avulla ydinsukellusveneitä.

Ranska ja Yhdysvallat sovittelivat riitaa viime viikolla. Yhteisen näkemyksen mukaan Ranskan konsultointi etukäteen sukellusvenekaupan muutoksesta olisi voinut estää diplomaattisen jupakan.

Marin: EU-yhteistyö ei vaikuta hävittäjähankintaan

Pääministeri Marinin mukaan EU:n kehittyvällä puolustusyhteistyöllä ei ole vaikutusta Suomen hävittäjähankintoihin. Kisassa on mukana myös ranskalainen hävittäjätarjokas.

– En näkisi, että tällä on kytköstä. Me tietenkin etenemme omassa prosessissamme suunnitelman mukaisesti. Valtioneuvoston on tämän vuoden aikana on tarkoitus tehdä päätös hävittäjähankinnasta, Marin korostaa.

Ranskassa on presidentinvaalit keväällä. Marinin mukaan Ranskan presidentinvaalit ja Saksassa mahdollisesti pitkittyvät hallitusneuvottelut eivät vaaranna EU:n toimintakykyä.

– Ranska on myös EU:n puheenjohtajamaa ensi keväänä. Siellä on varmasti paljon odotuksia isojen asioiden käsittelystä. Esimerkiksi puolustusyhteistyön kehittäminen on kysymys, joka nousee vahvasti Ranskan puheenjohtajakaudella esille, kuten monet muutkin aiheet. Kevät tulee olemaan varmasti mielenkiintoinen, Marin pohtii.

Bulgaria jarruttaa Länsi-Balkanin EU-tietä

Tiistaina epävirallisen päämieskokouksen asialistalla ovat EU:n kansainvälinen rooli erityisesti suhteessa Kiinaan, Afganistaniin ja Yhdysvaltoihin.

Valiokuntien jäsenet keskustelivat (siirryt toiseen palveluun) pääministerin kanssa muun muassa Kiinan ja Afganistanin ihmisoikeustilanteesta sekä hybridivaikuttamiseen varautumisesta Länsi-Balkanilla.

Eduskunnassa valiokuntien yhteiskokouksessa linjattiin, että EU:n on laajalla poliittisella ja taloudellisella yhteistyöllä pyrittävä estämään se, että Afganistanista muodostuisi hallitsemattoman muuttoliikkeen ja huumeiden lähde sekä terrorismin turvasatama.

EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokous on vuorossa EU-johtajien kokousta seuraavana päivänä, 6.lokakuuta.

Kaikilla Länsi-Balkanin mailla on tällä hetkellä näkymä EU-jäsenyyteen, mutta erityisesti Bulgaria on jarruttanut näiden maiden tietä Euroopan unioniin.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel valmistelee ensi viikon EU-kokouksia pienryhmissä.

– Odotukset kokouksesta ovat kohtuullisen realistiset tai matalalla. Tilanne on vaikea, mutta pidän erittäin tärkeänä, että asiasta päästään keskustelemaan ja luodaan näkymää siihen, että tämäkin prosessi voi edetä, Marin sanoi.

Pari viikkoa sitten Serbiassa vieraillut Saksan väistyvä liittokansleri Angela Merkel arvioi, että Länsi-Balkanin mailla on kuljettavanaan vielä pitkä matka ennen Euroopan unionin jäsenyyttä. Merkelin mukaan Saksan päämäärä on kuitenkin, että nämä maat lopulta pääsevät EU:hun.

Pääministeri Marin käy valmistavia keskusteluja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin koolle kutsumassa pienryhmässä, johon osallistuvat myös Kreikan ja Slovenian pääministerit, Itävallan liittokansleri ja Liettuan presidentti.

– On hyvä, että puheenjohtamaa Slovenia on mukana ryhmässä. Slovenia varmasti kertoo Länsi-Balkanin huippukokouksesta ja muistakin kokousjärjestelyistä, Marin sanoi.

Voit keskustella aiheesta 30.9. klo 23 asti

Lisää aiheesta:

Merkel: Länsi-Balkanin mailla on vielä pitkä matka EU-jäsenyyteen

Ranska ja USA saivat soviteltua kiistansa – Ranskan suurlähettiläs palaa Washingtoniin

Analyysi: Ranska raivostui, kun Yhdysvallat "torpedoi" sen sopimuksen Australian kanssa – Euroopan tylyllä sivuuttamisella voi olla isot seuraukset