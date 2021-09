Yksi klikkaus maksoi sosiaalialan työntekijöille 4 800 euroa – tutkivat vieraan perheenäidin tietoja, kun tämä istui kampaajalla

Jokaisella on oikeus tietää omien sosiaali- ja terveystietojensa käsittelystä. Perheenäiti tilasi lokitiedot ja huomasi, että tietoja on tarkasteltu luvatta. Rikos on sosiaalialalla uuden tietosuojalain ennakkotapaus.

Jos terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä katsoo asiakkaan tietoja ilman selvää työn hoitamiseen liittyvää syytä, kyseessä voi olla tietosuojarikos. Kuvituskuva. Kuva: Yle / Eeva Kuivas