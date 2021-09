Muovittomien kartonkikansien valmistus take away -kuppeihin alkaa Maskussa – Yrittäjä: "Menemme ekologisuudessa reunasta toiseen"

Yrityksen mukaan kyseessä on ainoa täysin muoviton kartonkikansi koko Euroopassa. Tavoitteena on vähentää muovijätettä. Kartonkikannen hiilijalanjälki on pienempi kuin muovisen.

Maskulainen startup-yritys The Paper Lid Company tuo markkinoille muovittoman ja täysin kierrätettävän kartonkikannen take away -juomamukeihin.

Yrityksen perustaja Matti Salonojan mukaan kyseessä on ainoa täysin muoviton kartonkikansi koko Euroopassa.

Kartonkikansia valmistetaan yhdessä Metsä Groupiin kuuluvan, Euroopan johtavan ensikuitukartonkien valmistaja Metsä Boardin kanssa.

Tällä hetkellä maskulaisessa yrityksessä on käytössä yksi kansia valmistava kone. Matti Salonojan mukaan niitä hankittaisiin mielellään myös lisää. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Salonoja kertoo, että kartonkikansien valmistuksella yritys pyrkii vähentämään muovijätettä.

– Korvaamme kertakäyttöistä muovia. Tähän mennessä kaikki Suomessa käytetyt kannet on tuotu tänne ulkomailta. Nyt saamme Suomeen omaa kansivalmistusta ja menemme ekologisuudesta ihan reunasta toiseen: epäekologisesta tuotteesta tehdään todella ekologinen, Salonoja sanoo.

Kartonkikannen hiilijalanjälki on Salonojan mukaan puolet pienempi kuin perinteisen muovista valmistetun juomamukin kannen.

Muovitonta kantta mietitty vuosia

Muovittomuus on kahvikuppibisneksessä iso juttu. Kotkalainen tehdas on jo pitkään kehittänyt täysin muovitonta take away -kuppia. Matti Salonoja kertoo, että muovitonta kantta oli mietitty jo vuosia.

– Jos on muoviton kartonkipikari, pitää siihen saada vastaavanlainen kansi, hän sanoo.

Kartonkikansia voidaan valmistaa 28 000 kappaletta tunnissa. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

EU:n muovikielto astui voimaan heinäkuussa. Kiellettyjä ovat nyt muun muassa muovipillit ja kertakäyttöiset muoviaterimet. Moni kuluttaja onkin jo ehtinyt törmätä esimerkiksi käytössä nopeasti pehmeneviin paperipilleihin.

Miten kestää täysin kartonkinen kahvikupin kansi?

– Siihen laitetaan paljon enemmän päällysteainetta kuin esimerkiksi moniin pilleihin. Se suojaa kuitua pehmenemiseltä, Matti Salonoja vastaa.

Maskulaisessa tehtaassa pystytään tuottamaan 28 000 kantta tunnissa. Se tarkoittaa vuositasolla todella suuria määriä. Yritys toivoo kuitenkin voivansa laajentaa tuotantoa entisestään.

– Jos tämä lähtee niin kuin on suunniteltu, hankimme koneita lisää, sanoo Salonoja.

Metsä Boardin pakkauspalvelujohtaja Ilkka Harju uskoo, että Suomessa tullaan näkemään lähivuosina uudenlaisia puukuitutuotteita. Esimerkiksi Äänekoskella testataan puupohjaisia tekstiilejä. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Metsä Boardin pakkauspalvelujohtaja Ilkka Harju hypistelee tyytyväisenä kartonkikansia. Vaikka tuote on näennäisesti yksinkertainen, on välimalleja tehty useita satoja ennen kuin on päästy lopulliseen tuotteeseen.

– Yksinkertaisenkin tuotteen matka saattaa kestää useamman vuoden, Harju sanoo.

