Herätys: Netin kauppasivustoilla leviää uusi huijaus, muotiala odottaa vilkasta juhlakautta, Daniel Craig jättää jäähyväiset James Bondina

Massahuijauksen jäljet näyttävät johtavan Venäjälle

Netin vertaiskauppasivustoilla leviää uusi huijaus, joka pyrkii kalastelemaan käyttäjien luottokorttitietoja. Huijarit etsivät esimerkiksi tori.fi-sivuston ilmoituksista käyttäjien puhelinnumeroita. Käyttäjät saavat suomenkielisiä viestejä, joissa olevat linkit johtavat huijaussivustoille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan tiedossa on uhreja, jotka ovat menettäneet korttitietonsa huijauksissa.

Yhdysvalloissa ratkeaa, menevätkö Bidenin jättimäiset rakennussuunnitelmat läpi – Näin demokraattien välinen tappelu voi vielä kaataa koko paketin

Biden on luvannut Yhdysvaltain puolittavan päästönsä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsy vaatii tuntuvia sijoituksia puhtaan energian tuotantoon ja liikenteen sähköistämiseen. Kuva: Al Drago / EPA

Edustajainhuoneen on määrä äänestää torstaina lakipaketista, joka suuntaisi rahaa esimerkiksi teiden ja sähköverkkojen korjaamiseen. Läpimeno ei ole lainkaan varmaa, ja samalla presidentti Joe Bidenin tärkein tavoite on vaakalaudalla.

Daniel Craig jättää komeat jäähyväiset Bondina

Daniel Craig tervehti faneja 'No Time To Die' -elokuvan ensi-illassa 28. syyskuuta Lontoossa. Kuva: Neil Hall / EPA

Tänään ensi-iltansa Suomessa saava Bond-elokuva No Time to Die päättää Daniel Craigin uran James Bondina. Elokuvan roolitus on moninaisempi kuin aiemmin. Bond saa rinnalleen mustan naisen, joka on Britannian salaisen palvelun uusi agentti. Craigin seuraajasta ei ole tietoa.

Muotiala haluaa marketteihin siirtyneet asiakkaat takaisin juhlakauden alla

Mallinuket oli puettu juhlamekkoihin Kämp Gallerian ikkunassa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Suomessa valmistaudutaan poikkeuksellisen vilkkaaseen juhlakauteen. Viimeiset kokoontumisrajoitukset poistuvat sopivasti pikkujoulukauden alla. Esimerkiksi muotiliikkeet odottavat asiakasvirtojen kasvua.

Tiedossa pilvinen päivä

Tänään pilvisyys on runsasta. Sää on yleisesti poutainen. Heikot sadekuurot ovat mahdollisia maan keskiosassa ja Perämeren rannikolla.

