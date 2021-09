Analyysi: Sinua tulee ikävä, Daniel Craig

Kun Daniel Craig valittiin James Bondiksi yli 15 vuotta sitten, Britannian media pöyristyi. Craig tunnettiin vahvana sivuosien esittäjänä. Miten hän voisi ikimaailmassa kantaa James Bondin viittaa? Se on maailman tunnetuin miespäärooli. Sitä paitsi Bond on tumma ja charmikas, kun Craigista tuli mieleen Venäjän kylmäkiskoinen presidentti Vladimir Putin. Putin oli tuskin pahoillaan rinnastamisesta. Onhan hänkin ollut salaisen palvelun agentti. Ja Bond menestyy tunnetusti naismaailmassa.

Ian Fleming loi James Bondin fantasiaksi. Hän rakensi sellaisen miehen, jollainen hän itse olisi halunnut olla. Kyse on yli-ihmisestä, jota lähdemme katsomaan yhä uudelleen ja uudelleen elokuvateattereihin. Bond on Britannian elokuvateollisuuden kruununjalokivi, joka luotiin vastaiskuksi Hollywood-elokuville. Hahmoon liittyy niin paljon kansallisia intohimoja, että myös Englannin kuninkaalliset ovat aina ensi-illassa läsnä.

On vaikea ymmärtää, että kyseessä on kuvitteellinen hahmo.

Bond muistutti vuosikymmeniä rintakuvaa, mutta Craig teki siitä syvästi inhimillisen. Asia vain korostuu uudessa Bond-elokuvassa No Time to Die. Craigin näyttelemä Bond on menettänyt monta rakasta ihmistä, ja se näkyy hahmossa. Bondin on lähes mahdotonta luottaa kehenkään. Ja kyyneleet nousevat hahmolla herkästi pintaan. Tuntuu yhä vaikealta katsoa kohtausta, jossa Britannian salaisen palvelun johtaja M (Judi Dench) kuolee Skyfall-elokuvassa. Craig rakasti Denchin esittämää hahmoa. Tuska välittyy, koska Craig on taitava näyttelijä.

Vaikka Craigin valinta Bondiksi herätti ensi alkuun hämmennystä, ääni muuttui kellossa Casino Royale -elokuvan jälkeen. Suuri yleisö rakasti sittenkin slaavilaisen näköistä miestä. Craigin kaudella Bond on tuottanut tekijöilleen enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin. Craigin Bond ei ole tietenkään vain Craigin luomus. Se on fuusio siitä, mitä neljä eri ohjaajaa ovat halunneet nähdä hänessä. Jokainen Bond on aikansa tuote, ja myös ohjaajansa näköinen. Martin Campbell teki Craigista heti alkumetreillä seksisymbolin. Hän käytti vanhoja aseita. Elokuvassa Casino Royale Craig nousee merestä samaan tapaan kuin Ursula Andress yli 40 vuotta aiemmin. Voi vain kuvitella, miten moni mies on yrittänyt hankkia itselleen samanlaiset lihakset kuin Craigilla. Craig treenasi roolia varten olympiaurheilijan tavoin.

Bond herättää miehissä kateutta, ja se vain lisää hahmon kiinnostavuutta. Pelkät lihakset eivät tietenkään johda vielä mihinkään. Tarvitaan näyttelijäntaitoja, seksuaalista vetovoimaa ja karismaa. Silti ohjaajat haluavat korostaa Bondin atleettisuutta. Jäin oikein miettimään, mitä uuden Bondin ohjannut Cary Joji Fukunaga ajatteli elokuvan purjehduskohtauksessa. Siinä kamera nuolee Craigin treenattuja, lyhytlahkeisiin shortseihin ahdettuja reisilihaksia. Ja kyllä, ne ovat todella kauniit. Craig oli kuvausten aikaan viisikymppinen.

Daniel Craigia on pidetty kryptisenä haastateltavana. Hän ilmoitti edellisen Bondin, Spectren, jälkeen vetävänsä mieluummin ranteet auki kuin näyttelevänsä enää koskaan Bondia. Toisin kävi. Craigista on vaikea ottaa selvää, milloin hän pilailee. Olen itse haastatellut häntä kolme kertaa. Nyt kun Craigin viimeinen Bond-elokuva on ulkona, hän on kirjaimellisesti vapaa näyttelijä, mutta Bondin viittaa ei noin vain karisteta harteilta. Se on nimittäin polttomerkki, joka ei lähde pesemälläkään. Ja Craig tietysti tietää sen myös itse.

Kun miljoonat ihmiset ovat tottuneet näkemään Craigin Bondina, tilanne ei muutu, vaikka hän piiloutuisi jatkossa peruukin ja parran taakse. Suuren yleisön silmissä hän on loppuun asti James Bond. Ja Bond-näyttelijöiden jatkumoon hän jättää ison aukon.

Itse liikutuin kyyneliin, kun No Time to Die päättyi. On kauhean surullista, ettei Craig poistuu instituutiosta.

