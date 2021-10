Euroopan ja Yhdysvaltojen välisten lentojen kysyntä räjähti – lukemattomat pandemian erottamat perheet tapaavat vihdoin jouluna

Yhdysvallat sallii rokotettujen EU-kansalaisten maahantulon marraskuusta alkaen. Päätös on kolminkertaistanut lentoyhtiöiden saamat varaukset monilla USA:n ja Euroopan välisillä reiteillä.

Tiukat matkustusrajoitukset ovat käytännössä estäneet matkailun, eri mantereilla asuvien tuttujen ja sukulaisten tapaamisen, jopa työvoiman liikkumisen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä.

Rajoitusten purkaminen on lisännyt lentoyhtiöiden saamien varausten määrää kymmenillä prosenteilla, ja yhtiöt ovat saaneet muutamassa viikossa enemmän matkavarauksia, kuin pandemian aikana kuukausiin.

– Helsingistä Frankfurtin kautta Yhdysvaltoihin tehtyjen lentovarausten määrä on lisääntynyt peräti tuhannella prosentilla ilmoituksen jälkeen, hämmästelee Lufthansan viestintäpäällikkö Neda Jaafari Ylen haastattelussa.

Luku kuulostaa suurelta, mutta on muistettava, että kahden vuoden aikana Yhdysvaltoihin ovat voineet matkustaa amerikkalaisten lisäksi vain maassa pysyvästi oleskeluluvalla asuvat sekä erityisviisumeilla tulevat. Matkustajia on ollut vähän.

British Airwaysilla ja sen omistavalla IAG-konsernilla on eniten suoria Pohjois-Atlantin ylittäviä lentoja. Yhtiö lisää tuhansia paikkoja New Yorkin, Chicagon ja Los Angelesin reiteille. Kuva: British Airways

Ensimmäisenä näyttävät lähtevän liikkeelle eri mantereilla toisistaan erossa asuvat perheenjäsenet, joista osa ei ole nähnyt pariin vuoteen.

– Varauksia on erityisen paljon joulun molemmin puolin, sanoo Jaafari.

USA:n avautuminen matkailulle näyttää olevan käännekohta alan toipumiselle pandemiasta.

– Toivomme, että Yhdysvaltojen päätös vauhdittaisi myös monessa Aasian maassa matkustusrajoitusten purkamista.

Pian Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen myös Australia ilmoitti avaavansa marraskuussa rajojaan matkailulle, ja maan kansallinen lentoyhtiö Qantas kertoi aloittansa uudelleen lennot Sydneystä Lontooseen ja Los Angelesiin (siirryt toiseen palveluun).

Qantas-yhtiön tunnetuin reitti on Sydneyn ja Lontoon välinen lento, jossa yhdensuuntainen matka kestää yli 22 tuntia. Lennot alkavat uudelleen marraskuussa, kun Australia poistaa matkustusrajoituksia. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Satoja uusia lentoja Pohjois-Atlantin ylittäville reiteille

Eurooppalaisten lentoyhtiöiden suurin mannertenvälinen paikkatarjonta oli ennen pandemiaa transatlanttisilla reiteillä. Vielä vuonna 2019 Pohjois-Atlantin yli lensi yli 30 eurooppalaista yhtiötä, mutta pandemia on harventanut yhtiöiden lukumäärää. Esimerkiksi Norwegian on lopettanut kokonaan kaukolennot.

Eurooppalaisista yhtiöistä eniten vuoroja ja siten myös paikkoja on British Airwaysilla ja Lufthansalla, joka yksistään lentää jo 200 edestakaista lentoa viikossa 17 kohteeseen eri puolilla Yhdysvaltoja. Pelkästään New Yorkiin yhtiöllä on joulukuussa seitsemän edestakaista lentoa päivässä.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA arvioi, että Euroopan ja Pohjois-Amerikan välinen matkustus elpyy nopeammin, kuin esimerkiksi matkustus Aasiaan ja Lähi-Itään. Samalla yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden arvioidaan tekevän ensi vuonna jo voitollisia tuloksia, ja Euroopassakin lentoyhtöiden tappioiden alenevan tämän vuoden noin 21 miljardista dollarista yhdeksään miljardiin.

Finnair tavoittelee halpalentoyhtiö Norwegianilta vapautuneita kaukoreittejä ja matkustajia aloittamalla syksyllä ensimmäistä kertaa suorat kaukolennot Tukholmasta Yhdysvaltojen Miamiin, Los Angelesiin ja New Yorkiin. Se lentää samoihin kohteisiin myös Helsinki-Vantaalta. Yhtiö saa kilpailijakseen Skandinavian lentoyhtiön SAS:n, joka lisää loppuvuodesta Pohjoismaista suoria lentoja Yhdysvaltoihin.

Maailman onnellisin maa odottaa amerikkalaisturisteja

Yksi matkailulta käytännössä suljetuista maista on edelleen Kiina, josta ei vielä ensi talvena odoteta turisteja Suomeen. Sen sijaan Suomeen on tulossa runsaasti turisteja Keski-Euroopasta, ja suuria odotuksia on myös amerikkalaisturistien tulosta. Matkailua vauhdittaa suorien lentovuorojen lisääntyminen Helsinki-Vantaan ja Yhdysvaltojen välillä.

Yhdysvalloissa tehtävässä matkailumarkkinoinnissa korostetaan, että YK on valinnut Suomen useita kertoja maailman onnellisimmaksi maaksi. Samalla kerrotaan suomalaisesta luonnosta, väljyydestä, elämyksistä ja slow-down-kulttuurista.

– Suomea myydään terveysturvallisena maana, ja terveysturvallisuus tulee aika pitkään näkymään matkailun markkinoinnissa, sanoo Suomen Matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli-Mäki Fränti.

Kiina rajoittaa edelleen kansainvälistä matkailua, eikä Suomeen odoteta lähikuukausina kiinalaisturisteja. Kuva: Silja Viitala / Yle

Liian nopea lentojen palauttaminen suuri riski

Lentoyhtiöissä lasketaan nyt, kuinka paljon ja kuinka nopeasti lentoja kannattaa lisätä.

Tulojen kannalta tärkeintä olisi saada koneisiin korkeampaa keskihintaa maksavat liikematkustajat, mutta lentoyhtiöt eivät vielä pysty arvioimaan, kuinka paljon työmatkoja lopulta tehdään loppuvuoden aikana.

Suuri arviotus on myös, kuinka paljon matkustajat käyttävät pandemian takia peruutetuista lennoista hyvityksenä saatuja vouchereita, jolloin todellinen kassavirta voi jäädä pieneksi.

Liian nopeasti palautetut reittilennot voivat johtaa paikkojen ylitarjontaan, jota vastaan lentoyhtiöillä on vain yksi keino – erittäin halvat lentoliput, joilla ei välttämättä kateta edes lennon tuotantokustannuksia.

