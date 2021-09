Pitkäaikaistyöttömiä on yhä enemmän, vaikka talous kasvaa – "Räjäyttäisin tätä nykysysteemiä", sanoo työvoimayksikön päällikkö

Yli 50 000 suomalaista on pudonnut vaikeasti työllistyvien joukkoon verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan.

– Kyllä minä vähän räjäyttäisin tätä nykysysteemiä, toteaa Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela. Hänen mielestään pitkäaikaistyöttömien ohjaaminen takaisin työelämään tapahtuu tällä hetkellä liian monimutkaisesti.

Haahtela kehittäisi erityisesti sitä, miten työikäinen työtön suomalainen voi kouluttautua ja kehittää taitojaan.

– Meillä pitäisi olla tosi yksinkertainen, selkeä elinikäisen oppimisen malli. Jos lähden kouluttamaan itseäni, oppimaan uutta, sen tulisi olla taloudellisesti kannattavaa, hän sanoo.

Suomessa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuodessa paljon, yli 40 prosenttia, ja vuoteen 2019 verrattuna luku on jo kaksinkertaistunut. Tämä tarkoittaa, että yli 50 000 suomalaista on pudonnut vaikeasti työllistyvien joukkoon verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan.

Pitkäaikaistyöttömyyden taustalta on tunnistettu monia tekijöitä. Muun muassa peruskoulun jälkeisen koulutuksen ja työhistorian puuttuminen sekä pitkät työttömyysjaksot ovat yhteydessä pitkäaikaistyöttömyyteen.

Haahtelan mukaan pitkäaikaistyöttömäksi luisumista voitaisiin estää puuttumalla kierteeseen varhain.

– Minun mielestäni heti siinä (työttömyyden) alussa pitäisi katsoa, onko se osaaminen sellaista, jota yritykset etsivät tulevaisuudessa.

