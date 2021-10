Eurooppa-kirje: Brexitillä valtaan ratsastanut brittihallituskin myöntää nyt, että EU-ero vaikeutti bensapulaa – Brexit-peltihevosesta loppui löpö

Terveisiä vuoden 2021 Britannian bensiinisodista!

Kirjoitan tätä kirjettä kahvilasta, jonka viereisen huoltoaseman jonossa on viime päivinä nähty tappeluita. Autojen tööttääminen on ollut jatkuva taustaääni silloin, kun bensaa on ollut tarjolla. Polttoaineen loppuessa bensa-asemien pihalla vallitsee outo hiljaisuus, kuten tälläkin hetkellä.

Haastattelemani nainen kyttäsi kulman takana tunteja säiliöauton saapumista päästäkseen tankille. Brittimediat ovat kertoneet bensakuljetuksia jäljittävistä (siirryt toiseen palveluun) autoilijoiden ryhmistä. Katso raporttimme lontoolaiselta huoltamolta.

Ajoittain kaksi kolmesta huoltoasemasta on myynyt ei-oota. Paniikkihamstraaminen on yksi tekijä, mutta ongelman alkusyy on säiliöautojen kuljettajapula. Sen taustalta löytyvät sekä koronavirus että brexit eli Britannian EU-ero.

Rekrytointipulmia on ympäri Eurooppaa koronapandemian vuoksi, mutta brexit pahentaa tilannetta Britanniassa. Arvioiden mukaan kenties 20 000 EU-kuskia (siirryt toiseen palveluun) on muuttanut Britanniasta takaisin kotimaihinsa pandemian ja EU-eron vuoksi.

Samalla brexitin jälkeen tiukennetut maahanmuuttosäännöt ovat tehneet uusien eurooppalaiskuljettajien rekrytoinnista lähes mahdotonta. Tämä ei helpota kuljettajavajetta, jonka arvellaan huitelevan sadan tuhannen tietämissä (siirryt toiseen palveluun).

Lontoolaisen huoltoaseman polttoaineet olivat torstaina loppu. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Britannian brexit-mielinen hallitus kieltäytyi pitkään myöntämästä asioiden yhteyttä.

Maassa koettiin lähes pohjoiskorealainen hetki, kun liikenneministeri Grant Shapps väitti brexitin itse asiassa helpottavan (siirryt toiseen palveluun) kuljettajapulan paikkaamista. Shapps perusteli, että EU-kuljettajien väheneminen on lisännyt paikkoja rahtikuskien testeihin, mikä nopeuttaa rekrytointia.

Kyseessä oli brexitiin sitoutuneelta hallitukselta aika epätoivoinen pitkä pallo, eikä se tuonut tulosta. EU-eron avulla valtaan ratsastaneen pääministeri Boris Johnsonin hallitus muistikin lopulta Britannian olevan moderni länsimainen demokratia, jossa ihan mikä tahansa selitys ei mene läpi – vaikka totuudenjälkeistä aikaa eletäänkin.

Tiistaina liikenneministeri Shapps myönsi (siirryt toiseen palveluun) Britannian EU-eron olevan osatekijä ongelmaan. “Ilman muuta”, Shapps kuvaili tässä vaiheessa.

Britannian hallitus on tarjonnut ammattikuljettajapulan lääkkeeksi väliaikaisia työlupia EU-kansalaisille. Luvassa on viitisentuhatta lupaa niin kuljetusalalle kuin ruoanjalostukseenkin, jotta täällä saataisiin jouluna lahjat lapsille ja kalkkunat pöytiin.

Määrä on vähäinen ja EU:ssakin on pulaa työntekijöistä. Parin kuukauden väliaikainen pesti ei välttämättä houkuttele Englannin kanaalin ylittämiseen.

Samalla suunnitelmat rahtikuskien työlupaprosessin nopeuttamisesta herättävät pelkoja turvallisuudesta. Armeijan kutsuminen hätiin nostaa huolia maan suistumisesta kehittyvän maailman kriisivaltioksi.

Pääministeri Johnson on vaikeuksien keskellä ihailtavan myönteinen. Hän kokee sen osaksi rooliaan, jotta tulevaisuudenusko tarttuisi myös kansaan. Kriitikot sanovat Johnsonin ajavan Britannian “hihittäen mereen”.

Ei kielteisyys autakaan, mutta myös suunnitelmallisuus voisi ajoittain olla poikaa. Olipa sitten kyse brexitistä tai ihan mistä tahansa.

Stay safe,

Pasi

PS. Syksy viilenee, ja asunnon lämmityskin voi pian olla ongelma. Kotitalouksien lämmitys hoidetaan pääasiassa kaasukäyttöisillä varaajilla. Maakaasun hinnat ovat nousseet pilviin Britanniassa. Tämän pulman syynä on brexitiä enemmän se, että maakaasua ei ole varastoitu pahan päivän varalle Britanniassa yhtä ahkerasti kuin muualla.

Mikä muu Euroopassa puhuttaa juuri nyt ja mitä kannattaa seurata? Lue alta, kollegani Anna Karismo kokosi tärkeimmät.

#SOME: Italia huolissaan Saksan poliittisesta tilanteesta – osat ovat vaihtuneet

Kuva: Instagram

Kuva ei taida selitystä kaivata. Italian pääministeri Mario Draghi on "Komission Pääosasto Meemi" eli ec_dg_meme -Instagram-parodiatilin mukaan huolissaan Saksan poliittisesta epävakaudesta vaalien jälkeen. Saksan poliittinen kenttä sirpaloitui vaaleissa, ja kahden ison puolueen valtakausi on ohi.

FAKTA: Eurostatin mukaan suomalaisilla on verenpaine koholla

Suomalaisella on keskivertoeurooppalaista useammin verenpainetta (siirryt toiseen palveluun). Kun muualla kohonnut verenpaine on hieman tavanomaisempaa naisilla kuin miehillä, Suomessa miehet kärsivät siitä useammin. Vain Kroatiassa ja Unkarissa miehillä esiintyy korkeaa verenpainetta Suomea enemmän. EU jakautuu korkean verenpaineen yleisyydessä selvästi itään ja länteen. Kohonnut verenpaine lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

POHDITTAVAA: Ovatko Saksa ja Ranska eri planeetoilta ja miten EU:n rahoitus kannattaisi hoitaa tulevaisuudessa?

Saksan vaalivoittajalla, demareiden Olaf Scholzilla, oli syytä hymyyn maanantaina, vaikka ero toiseksi tulleisiin kristillisdemokraatteihin olikin pieni. Toinen vaalivoittaja oli viheät. Kuva: Jörg Carstensen / EPA

Saksassa käydään hallitusneuvotteluja täydellä höyryllä ristiin rastiin viime sunnuntain vaalien jälkeen. Vihreät ja liberaalipuolue FPD käynnistivät pelin. Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousseen SPD:n kansleriehdokas Olaf Scholz aloittaa neuvottelut niiden kanssa lähipäivinä. Liberaalit haluavat tavata (siirryt toiseen palveluun) myös vaalit hävinneen kristillisdemokraattien CDU:n johtoa.

Seuraavaksi Euroopassa jännitetään Ranskan vaaleja (siirryt toiseen palveluun) ensi keväänä. Saksan ja Ranskan vaalikeskustelu on kuin eri planeetoilta, sanoi Ranskan eurooppaministeri Clément Beaune TV (siirryt toiseen palveluun)-haastattelussa (siirryt toiseen palveluun). "Se, kumpi näyttää jättäneen Maan, on Ranska", Beaune sanoi. Hän viittaa siihen, että Ranskassa yli 40 prosenttia kannattaa politiikan äärilaitoja, kun Saksassa äärioikeisto ja -vasemmisto saivat alle kuudesosan äänistä.

SAKSAN VAALIT AREENASSA:

Vaikket olisi seurannut Saksan vaaleja lainkaan, pääset mainiosti kärryille Yle Areenassa. Takaisin Pasilaan -ohjelmassa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen avaa oivallisesti vaalivoittajan, demarien Olaf Scholzin arvomaailmaa. Voit myös esimerkiksi katsella erikoislähetyksen vaaleista tai kuunnella Ulkopoliittisen instituution ohjelmajohtaja Juha Jokelan näkemyksiä vaalien eurooppalaisista vaikutuksista Brysselin koneessa.

RANSKAN JA KREIKAN PUOLUSTUS TIIVISTYY

Huomasitko, että Ranska ja Kreikka ilmoittivat keskiviikkona merkittävästä puolustusyhteistyöstä (siirryt toiseen palveluun)? Kreikka saa näin selkänojaa Turkki-kiistojensa hoitamiseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mielestä EU:n pitäisi lakata olemasta naiivi (siirryt toiseen palveluun) puolustuskysymyksissä.

EU JA USA ISTUIVAT KAUPPANEUVOTTELUPÖYTÄÄN – MUTTA UHKAAKO MAATALOUSSOTA?

Donald Trumpin presidenttikaudella EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden kehittäminen oli jäissä. Nyt osapuolet pyrkivät sujuvoittamaan sääntelyä yhteisessä kauppa- ja teknologianeuvostossa.

Neuvottelukumppanit kehuivat (siirryt toiseen palveluun) tunnelman olevan hyvän ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Samaan aikaan uhkaa "maataloussota" (siirryt toiseen palveluun), sillä Yhdysvallat ei halua antaa EU:lle mahdollisuutta määritellä kestävän maatalouden ehtoja.

MITEN EU:TA RAHOITETAAN TULEVAISUUDESSA?

Suomi on nettomaksaja eli se saa EU:lta vuosittain vähemmän tukia kuin se yhteiseen budjettiin maksaa. Siitä syystä meilläkin kannattaisi käydä huolellinen pohdinta siitä, mihin yhteistä kassaa tulevaisuudessa käytetään ja miten rahat sinne kerätään, lue täältä lisää.

YDINVOIMA VASTATUULESSA SAKSAN VAALIEN JÄLKEEN

EU ei laske ydinvoimaa kestäviin energiamuotoihin, ja se tietää vaikeuksia esimerkiksi Loviisan ydinvoimalan jatkolle. Jos ydinvoimaa vastustavat vihreät nousevat Saksan hallitukseen, vaikeudet voivat syventyä.

Rembrandtin Yövartio-teos on esillä Amsterdamin Rijksmuseumissa. Kuva: Robin Utrecht / EPA

KIINNOSTAAKO TAIDE? Kannattaa katsoa hieno hollantilaisdokumentti Rembrandtista Yle Areenasta. Elokuva vie katsojan Rembrandteja omistavien ihmisten komeisiin koteihin Euroopassa.

LÄHIPÄIVINÄ: Ursula von der Leyen tulee Suomeen, talousministerit puivat energian hintaa ja Länsi-Balkan saa miljardi-investointeja

Maanantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tulee muutaman tunnin mittaiselle vierailulle Helsinkiin. Hän on kiertänyt jäsenmaiden pääkaupunkeja sitä mukaa kuin komissio on näyttänyt vihreää valoa niiden elpymissuunnitelmille. Vierailua voi seurata kaikissa Yle Uutisten kanavissa.

Valtiovarainministerit kokoontuvat maanantaina (siirryt toiseen palveluun) ja tiistaina (siirryt toiseen palveluun). Talouden pelastuspakettien lisäksi energiahintojen kova nousu on heidän työpöydällään.

Keskiviikkona pidetään Sloveniassa tärkeä huippukokous (siirryt toiseen palveluun), kun EU-instituutioiden, jäsenmaiden ja Länsi-Balkanin kuuden maan (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Pohjois-Makedonian tasavalta ja Kosovo) johtajat tapaavat Brdo pri Kranjun linnassa. Siellä tehostetaan osapuolten välistä yhteistyötä: EU aikoo esimerkiksi tukea aluetta isolla 30 miljardin euron investointisuunnitelmalla (siirryt toiseen palveluun), josta suurin osa on yksityistä rahaa.

Huippukokouksen aattona tiistai-iltana valtioiden ja hallitusten johtajat kohtaavat epävirallisella työillallisella. Saksan väistyvä liittokansleri Angela Merkel osallistuu nyt viimeisiin EU-huipputapaamisiinsa.

