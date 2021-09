Menestyvä digiyritys ei liity perinteiseen sopimusmenettelyyn, vaan sorvaa itse työehtonsa: "Työntekijöillämme on varaa valita työnantajansa"

Teollisuusaloilla kytee riita syksyn työmarkkinakierroksen alla.

Osa työnantajista on jo liittynyt uuteen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn, jonka on määrä edustaa työnantajapuolta alkavalla tes-kierroksella. Järjestöön on kuitenkin liittynyt vasta noin neljännes alan yrityksistä, mikä on huolestuttanut työntekijäpuolen Teollisuusliittoa.

Digitalisaation asiantuntijayritys Gofore ei koe järjestäytymistä tarpeelliseksi. Yritys haluaa tehdä työehtosopimuksen, josta näkyy heidän oma ajattelutapansa.

– Yritys ja työntekijät tekevät yhdessä menestystä ja siitä myös nautitaan yhdessä. Olemme arvioineet sen tapahtuvan parhaiten Goforen omalla yrityskohtaisella tessillä, toimitusjohtaja Mikael Nylund kertoo.

Tästä on kyse Marraskuussa päättyy monen Teknologiateollisuuden yrityksen sopimuksia. Alan sopimusten piirissä on satojatuhansia palkansaajia.

Teollisuusalojen tes-neuvotteluihin osallistuu jatkossa vastaperustettu sisaryhdistys, Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Yleissitovan työehtosopimuksen syntyminen on vielä epävarmaa, koska suurin osa yrityksistä ei ole toistaiseksi liittynyt uuteen yritykseen.

Yleissitovuus tarkoittaa, että järjestäytyneiden eli työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien on noudatettava liittonsa yhdessä palkansaajapuolen kanssa neuvottelemia työehtosopimuksia.

Nylundin mukaan heillä on jo pitkä perinne paikallisesta sopimisesta. Tavoitteena on, että Goforen oma työehtosopimus on valmis tämän vuoden puolella ja se voitaisiin ottaa käyttöön.

– Tyhjästähän tässä ei lähdetä. Mukana ovat luottamushenkilöt ja prosessi on avoin. Sopimukseen liittyviä asioita käsitellään muun muassa työpajoissa työntekijöiden kanssa.

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund korostaa työntekijöiden hyvinvoinnin tärkeyttä ja työn joustavuutta. Muun muassa näitä teemoja työehtosopimukseen halutaan. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Teknologiateollisuuden uutta järjestelyä on kritisoitu halusta polkea työntekijöiden asemaa. Nylund ei näe tässä uhkaa.

– Goforessa toimimme todella kilpailluilla työmarkkinoilla. Meidän työntekijöillämme on varaa valita työnantajansa, siitä näkökulmasta väite ei tunnu ollenkaan relevantilta.

"Annamme neuvottelut asiantuntijoille"

Yksi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn liittyneistä yrityksistä on perinteistä metalliteollisuutta edustava Tampereen koneistus.

– Päätös liittyä järjestöön perustuu siihen, että yleinen sopimusjärjestelmä on toiminut mainiosti meidän kaltaisessa toiminnassa, toimitusjohtaja Timo Syväjärvi sanoo.

Syväjärven mukaan yrityksen sisällä keskusteltiin muun muassa siitä, olisiko heillä osaamista ja resursseja sopia asioista paikallisesti.

– Päädyimme siihen, että annamme neuvottelut alan asiantuntijoille. Olemme luottaivaisia sen suhteen, että sieltä löytyy kaikkia osapuolia tyydyttävä, paras ratkaisu.

Tampereen koneistuksen toimitusjohtaja Timo Syväjärven mukaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry luo mallin, mihin voi nojata. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

