Yllätyskäänne ravintolarajoituksissa, neuvotteluiden jälkeen leviämiämisvaiheen laulu- ja tanssikielto poistuvat, tunti lisää aukioloon

Ravintolarajoituksiin tehtiin aivan viime hetkellä suuria muutoksia.

Yle kertoi aiemmin, että ravintolarajoituksista neuvotellaan hallituspuolueiden kesken vielä ennen valtioneuvoston istuntoa.

Puolueiden välissä neuvotteluissa päätettiin, että leviämisvaiheen ravintoloiden aukioloaikoja pidennetään tunnilla ja voimassa ollut tanssi- ja karaokekielto poistuvat kokonaan. Myös istumapaikkavaatimus ulkotiloissa eli terasseilla päätettiin lopettaa.

Kiihtymisvaiheen maakunnista poistetaan kaikki ravintolarajoitukset hygieniamääräyksiä lukuunottamatta.

Ylelle kerrottiin aiemmin, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on pitänyt kiinni kannasta, että valtakunnallisia rajoituksia purettaisiin vasta sitten, kun hybridistrategiassa linjattu 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu. Tämän on arvioitu tapahtuvan lokakuun puolivälissä. Täyden rokotesarjan on saanut nyt yli 70 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista.

Lopulta STM lievensi kantaansa ja rajoituksiin tehtiin merkittäviä muutoksia.

Ravintolarajoitusten kevennyksiä on odotettu varsinkin nyt, koska viimeiset kokoontumisrajoitukset poistuvat huomenna Uudellamaalla.

Ravintola-alan etujärjestö Mara (siirryt toiseen palveluun) ja työntekijöitä edustava Palvelualan ammattiliitto PAM (siirryt toiseen palveluun) ovat arvostelleet rajoitusten jatkamista ja katsoneet, ettei niille ole enää lain mukaisia perusteita.

Hallitus päättää ravintolarajoituksista, kunnat ja aluehallintovirastot taas kokoontumisrajoituksista.

Täyden "vapauden päivä" ei vielä käsillä

Ylen tietojen mukaan ainakin Etelä-Pohjanmaa siirtyisi kiihtysmisvaiheesta perustasolle ja Uusimaa pääkaupunkiseutua (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lukuun ottamatta leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Muuten maakuntien jaotteluun ei tehty muutoksia.

Yle on saanut käsiinsä lausunnon, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut ravintola-asetusta varten.

THL pitäisi koko Uudenmaan vielä tiukempien leviämisvaiheen rajoitusten piirissä, vaikka osa Uudenmaan kunnista on palannut kiihtymisvaiheeseen. 70 prosenttia uusimaalaisista asuu pääkaupunkiseudulla, joka on yhä leviämisvaiheessa.

THL ei lausunnossaan puolla vielä ravintoloiden täyttä vapauttamista rajoituksista. Terveysviranomainen katsoo, että erityisesti alkoholia myyviin ravintoloihin liittyy merkittävä tartuntariski.

THL:n mukaan keski-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla on yhä liian matala rokotussuoja. Rajoitusten purkaminen voi olla perusteltua sitten, kun näiden väestöryhmien rokotuskattavuus on noussut tarpeeksi korkeaksi.

THL:n mukaan korona leviää tällä hetkellä erityisesti 20–49-vuotiaiden, rokottamattomien ihmisten keskuudessa.

