Potilasvahingon syynä yhä useammin hoidon viivästyminen – Potilasturvallisuuslääkäri: ”Terveydenhuolto tappaa ja vahingoittaa ihmisiä turhaan”

Potilasvakuutuskeskuksen selvitystyö paljasti, että diagnoosin ja hoidon viivästyminen on yhä useamman potilasvahingon takana. Monet tapauksista liittyvät päivystyspoliklinikoihin.

Suomessa tehdään vuosittain noin 9 000 potilasvahinkoilmoitusta. Ratkaistuista ilmoituksista noin joka neljäs johtaa potilaalle maksettavaan korvaukseen.

Valtaosa korvatuista vahingoista on niin sanottuja hoitovahinkoja, eli aiheutunut vahinko olisi pitänyt voida välttää, jos olisi toimittu toisella tavalla.

Potilasvakuutuskeskus on käynyt käsityönä läpi vanhoja aineistoja, jolloin tilastoista on paljastunut yllättävä tieto: jopa joka neljäs korvattava potilasvahinko johtuu joko viivästyneestä diagnoosista tai hoidon viivästymisestä – tai molemmista.

"Viiveestä johtuvat vahingot pitäisi pystyä välttämään"

Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling on löydöstä huolestunut.

– Tällaiset viiveet ovat potilasvahinkoja, jotka pitäisi pystyä välttämään.

Potilasvakuutuskeskuksen mukaan tilanne on viime vuosina pahentunut. Vuosina 2007–2008 viivästynyt diagnoosi tai hoito oli syynä yhteensä 938 korvattuun vahinkoon. Vuosina 2017–2018 tästä syystä korvattujen vahinkojen määrä oli noussut jo 1 140:een.

Potilasturvallisuuslääkäri Maiju Wellingin mielestä terveydenhoidossa voisi ottaa turvallisuuden osalta oppia ilmailualalta. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Yleisimmin korvattu murtumia

Lukumääräisesti suurimmat viivästysten vuoksi korvatut vahingot ovat viime vuosina olleet sormien murtumia, välilevytyriä ja sydäninfarkteja.

Wellingin mukaan suuri osa tapauksista on liittynyt päivystykseen. Tyypillisiä tapauksia ovat tällöin olleet murtumien sekä lihas- ja jännevaivojen diagnoosiviiveet.

– Meillä on monesti uran alkuvaiheessa olevia terveydenhuollon ammattilaisia työskentelemässä päivystyspisteissä ja työtä tehdään sellaisina vuorokaudenaikoina, jolloin ei aina ole riittävää senioritukea ympärillä, Welling selittää.

Koulutus, koulutus, koulutus

KYSin Rankakeskuksen selkäkirurgin Jarkko Halmeen mielestä viivästysten syynä eivät ole suinkaan lääkäreiden kiireet vaan tietämättömyys.

– Kyse on ehkä koulutuksen puutteesta ja kyvyttömyydestä tunnistaa potilaan oireita, joiden takana voi olla vakaviakin syitä.

Halmeen mukaan lääkärillä pitää olla jo alusta lähtien halu oppia uutta. Lääkärin on toisin sanoen jatkuvasti hakeuduttava koulutustilaisuuksiin, mihin myös työnantajan pitäisi häntä kannustaa.

– Jos hän ei itse halua, niin häntä pitää vähän tyrkyttää sinne, Halme virnistää.

Selkäkirurgi Jarkko Halmeen mielestä potilasvahinkojen syynä voi usein olla lääkärin tietämättömyys. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Turvallisuus keskiöön myös terveydenhoidossa

Potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling näkee asiassa myös yleisemmän ongelman. Hänen mielestään turvallisuus ei ole terveydenhoidossa mikään prioriteetti, toisin kuin vaikkapa ilmailualalla.

– Ilmailussa turvallisuus on kaiken toiminnan keskiössä, ja koko toimintakulttuuri on rakentunut sille. Terveydenhuollossa potilasturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin on alettu tietoisesti panostaa vasta viime vuosikymmeninä.

Arviot Suomen potilasturvallisuuden tasosta perustuvat suurelta osin kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan yksi potilas kymmenestä kokee hoitovirheen, yksi sadasta vakavan hoitovirheen, ja yksi potilas tuhannesta kuolee hoitovirheen seurauksena.

THL on aiemmin arvioinut, että Suomessa kuolee hoitovirheiden vuoksi vuosittain 700–1 700 ihmistä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Hoitovirheisiin kuolee vuosittain jopa yli tuhat ihmistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on aiemmin arvioinut, että Suomessa kuolee hoitovirheisiin 700–1 700 henkilöä vuodessa. Wellingin mukaan määrä ei tämänhetkisen tutkimuksen mukaan olisi ihan näin suuri.

– Terveydenhuolto tappaa ja vahingoittaa ihmisiä turhaan. Ei tarkoituksellisesti, mutta meillä ei ole vielä riittävää ymmärrystä, tahtotilaa ja kunnianhimoa siihen, että terveydenhuollosta tehtäisiin niin turvallinen kuin mahdollista, Welling sanoo.

Hänen mielestään jokaisesta terveydenhuollon ammattilaisesta pitäisikin tehdä turvallisuuden ammattilainen.

– Siihen on vielä matkaa, hän toteaa.

