Poliisilta on puuttunut 30 miljoonaa miltei joka vuosi – Sauli Niinistökin ihmetteli valtiovarainministerinä jo 1998, minne rahat valuvat

Ihmettely poliisin rahojen riittävyydestä käydään eduskunnassa liki joka syksy. Kysymys raikaa eduskunnan salissa lähes yhtä varmasti kuin räntäsade osuu Helsinkiin budjettipuheiden loppusuoralla joulukuussa.

Näin on ollut jo viime vuosituhannella ja näin vaikuttaa yhä olevan. Puuttuva summakin on usein se sama 30–40 miljoonaa – markkoja tai euroja, vuosituhannesta riippuen.

Esimerkiksi vuonna 1998 valtion kirstunvartija oli tuskastunut tuttuun aiheeseen. Valtionvarainministerinä oli tuolloin Sauli Niinistö (kok.). Taakse oli juuri jäänyt 1990-luvun alun lama.

Marraskuu 1998: Miten turvataan, ettei ihmisten usko asioiden hoitoon järky?

Käydäänpä eduskuntakeskustelu marraskuulta 1998 läpi puheenvuorojärjestyksessä.

Niinistön oman puolueen kansanedustaja Riitta Korhonen (kok.) viittasi huumeiden käytön lisääntymiseen ja kysyi poliisista eduskunnan kyselytunnilla:

– Mitä hallitus aikoo tehdä sen hyväksi, että sisäinen turvallisuutemme olisi vähintäänkin sillä tasolla, jolla se aikaisemmin on ollut, ja ihmisten usko asioitten hoitoon ei järkkyisi?

Sisäministeri: Jos rahoihin on mahdollista jollain tavalla vaikuttaa

Silloinen poliisista vastannut sisäministeri Jan-Erik Enestam (r.) vastasi:

– Tällä hetkellä poliisin voimavaroista keskustellaan. Budjetti on eduskunnassa käsittelyssä, ja jos siihen on mahdollista jollain tavalla vaikuttaa, niin ainakin minä otan mielelläni ehdotuksia vastaan.

Pöytäkirjasta on jälkikäteen vaikea tulkita tunnelmaa, sisälsikö Enestamin vastaus suoran kehotuksen eduskunnalle lisätä poliisin määrärahoja yli hallituksen esityksen vai oliko kommentti vain toteamus.

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö istuu ministeriaitiossa eduskunnan täysistunnossa joulukuussa 1998. Samana syksynä eduskunta kävi samankaltaista keskustelua poliisin rahoista kuin nyt. Kuva: Lehtikuva

Valtiovarainministeri: Selvitys, mihin poliisin rahat ovat valuneet

Valtiovarainministeri Sauli Niinistön kommentista eduskunnan kyselytunnilla voi arvailla, että sisäministerin sanat eivät ilmeisesti silloin ilahduttaneet.

– Vaalien läheisyys ei taida vaivata pelkästään kansanedustajia. Mitä tulee poliisien määrärahoihin, esityshän perustuu hallituksen yksimieliseen budjettiesitykseen eduskunnalle.

– Poliisien määrärahoissa on ollut sekavuutta. Ne tasokorotukset, joita minä olen tehnyt eräässä budjettiriihessä ja joita te olette tehneet täällä, eivät yksi toisensakaan jälkeen tehtyinä tunnu riittävän.

Piipahdetaan hetkeksi tähän päivään.

Viime viikolla valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) toivoi, että eduskunta vielä selvittäisi, minne poliisin rahat ovat menneet. Saarikko itse oli saanut selitykseksi poliisin kiinteistö- ja palkkakulut.

Ja sitten takaisin menneeseen.

Vuonna 1998 valtiovarainministeri Sauli Niinistö yritti selvittää poliisin rahojen käyttöä virkamiesten avulla.

– Sen vuoksi olen asettanut virkamiehet kerta kaikkiaan selvittämään kysymyksen siitä, mihin poliisin rahat ovat valuneet, Niinistö kertoi eduskunnalle.

Pöytäkirjan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Niinistöllä oli tuolloin toki myös ymmärrystä poliisia kohtaan.

– Minusta kannattaisi tässä kyllä rehellisesti myös nähdä se, että sisäisen turvallisuuden kannalta kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan siitä vääristyneestä asenteesta, jolla Suomesta on tehty epätasapainoinen maa, jossa kriminaalipolitiikka on Euroopan lievin ja poliisin toimivaltuudet Euroopan heikoimmat, Sauli Niinistö arvioi.

Mutta ei jupakka vielä tähän päättynyt.

Kokoomus 1998: lisää rahaa poliisille 20–30 miljoonaa markkaa

Viikko Sauli Niinistön sanojen jälkeen hallituspuolue kokoomuksen eduskuntaryhmä vaati poliisille lisää rahaa 20–30 miljoonaa markkaa. Kokoomus halusi aloittaa asiasta neuvottelut muiden hallitusryhmien kanssa.

Säästöjä valtion menoista voisi etsiä tinkimällä eduskunnan lisärakennushankkeen määrärahoista, raportoi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) jutussaan.

Valtiovarainministeri Niinistö: ei epäilystäkään poliisin määrärahatarpeesta

Saman jutun mukaan myös valtiovarainministeri Sauli Niinistölle oli kirkastunut poliisin rahantarve.

– "Se on nyt selvitetty", Niinistö sanoi eilen torstaina. Ministeri totesi, ettei hänellä "ole epäilystäkään poliisin määrärahatarpeesta", Helsingin Sanomat kirjoitti (siirryt toiseen palveluun).

Selvitetty oli, mutta keskustelu poliisin rahoista vielä jatkui.

Nimittäin eduskunta palasi poliisin rahoihin joulukuun alussa vuoden 1998 lisäbudjetin yhteydessä. Valtiovarainministeri Niinistö esitteli eduskunnalle poliisin paperia, miten määrärahat olivat kehittyneet. Arkistokuva tilanteesta on tämän jutun pääkuvana.

Sauli Niinistö muistutti tuolloin, että poliisin käyttämät määrärahat olivat kasvaneet lähivuosina noin seitsemän prosenttia joka vuosi. Niinistö myös arveli, että poliisin määrärahojen korotukset olivat enemmän kuin laman jälkeen moni muu hallinnonala oli saanut.

– Totta on, ettei seitsemän prosentin kasvu varmaan nyt ole niin valtavan suuri, mutta totta on myös se, että tuskin valtion käytetyistä rahoista löytyy kovinkaan monta sellaista pääluokkaa, joissa olisi kyetty yhtä paljon kasvattamaan menoja, samanaikaisesti kun budjettia kokonaisuutena on jouduttu jatkuvasti leikkaamaan, jotta korkomenoille jää tilaa, Niinistö valisti kansanedustajia (siirryt toiseen palveluun).

Ex-budjettipäällikkö: Poliisilta puuttui joka vuosi 35 miljoonaa markkaa

Valtiovarainministeriön entinen budjettipäällikkö Timo Viherkenttä muisteli eilen viestipalvelu Twitterissä, miten hänen budjettipäällikköaikanaan parikymmentä vuotta sitten poliisilta puuttui joka vuosi 35 miljoonaa markkaa.

– Valtiovarainministeri kysyi kerran ystävällisesti sisäministeriltä, oliko tälle tullut neuvotteluun vahingossa mukaan edellisvuotiset paperit, Viherkenttä muisteli.

Ylen tiedon mukaan kyseiset ministerit olivat juuri Sauli Niinistö ja Jan-Erik Enestam.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Palataan nykypäivään: Taas kerran hallitus turvaa poliisin lisärahat

Tänä vuonna niin valtiovarainministeri Annika Saarikko kuin pääministeri Sanna Marinkin (sd.) ovat luvanneet, että poliisi saa haluamansa rahat.

Pulma on, mistä rahat kaivetaan niin, ettei hallitus joudu rikkomaan valtion ensi vuoden budjetin menokehystä. Hallitus yrittää järjestää rahat joko lisätalousarviossa tai ensi vuoden budjettiehdotuksen täydennyksessä.

Pääministeri Sanna Marin (vas.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko lupasivat tiistaina eduskunnan budjettikeskustelussa, että poliisi saa tarvittavat lisärahat siihen, ettei poliisien määrä vähene. Kuva: Jani Saikko / Yle

Perinteisesti kansanedustajat lisäävät joulun alla hallituksen budjettiesitykseen menoja joitakin kymmeniä miljoonia euroja ennen budjetin hyväksymistä.

Viime vuonna tuo eduskunnan valtion menoihin lisäämä määrä oli 40 miljoonaa euroa. Näitä rahoja on annettu esimerkiksi teiden korjausvelan vähentämiseen tai kansalaisjärjestöjen toimintaan. Summa on muuten samaa suuruusluokkaa kuin poliisin kaipaamat rahat.

Näitä rahoja kutsutaan useilla nimillä. Yksi nimistä on "joululahjarahat".

Hallitus yrittää siis löytää poliisille uutta rahaa, mutta niin ettei lisärahoja tarvitsisi maksaa näistä joululahjarahoista.

Voit keskustella poliisin määrärahoista perjantaihin 1.10. 2021 kello 23 asti. Napauta keskustele-painiketta jutun jälkeen.

Katso lisää:

Poliiseja saatetaan yhä vähentää – rikosoikeuden professori ihmettelee luottamuspulaa poliisijohdon ja ministerien välillä

Pääministeri Marin puolusti budjettiesitystä tasapainoiseksi – Kokoomus uhkasi välikysymyksellä poliisien määrärahoista, hallitus turvaa rahoituksen lisäbudjetista

Poliisi elää jo nyt yli varojensa ja budjettiriihestä on tulossa lisää kylmää vettä niskaan – selvitimme, mihin poliisi määrärahat käyttää

Eduskunnan pöytäkirja, suullinen kyselytunti 19.11. 1998 (siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan pöytäkirja, hallituksen esitys vuoden 1998 toiseksi lisätalousarvioksi 2.12. 1998. (siirryt toiseen palveluun)