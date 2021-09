Suomi pääsee ensimmäisenä Euroopa Unionissa rokottamaan turkiseläimiä – minkkien rokotukset alkavat jo lähiviikkoina

Rokotehankkeen tavoitteena on estää viruksen leviämien turkistarhoilla.

Ruokavirasto antoi Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitolle ehdollisen käyttöluvan. Testitulosten mukaan rokotevaste on ollut hyvä.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR on saanut minkkirokotteelle ehdollisen käyttöluvan Ruokavirastolta. Rokotteen on kehittänyt Helsingin yliopiston tutkijaryhmä.

Suomessa kehitettävää koronarokotetta testattiin kannuslaisella turkistilalla Keski-Pohjanmaalla ja Helsingin Yliopiston turvalaboratoriossa. Testitulosten mukaan eläinten rokotevaste oli hyvä.

Toistaiseksi FurcoVac on viranomaisvaatimukset täyttävä, reseptilääkkeenkaltainen kokeellinen rokotevalmiste, jolla ei ole myyntilupaa.

FIFUR valmistelee nyt suojarokotuksia minkkitarhoille koronavirusta vastaan. Toistaiseksi rokotteen käyttöä seurataan tarkasti.

Rokotteen kehittäminen alkoi loppusyksyllä 2020, kertoo FIFURissa koronavarautumista ja rokotehanketta vetävä tutkimusjohtaja Jussi Peura.

– Tässä on ollut aika työntäyteiset 12 kuukautta.

Peuran mukaan prosessi on ollut haastava, eikä tiukka aikataulu helpottanut asiaa. Lisäksi samoja rokotteiden raaka-aineita on tarvittu ihmisten koronarokotteen tekemiseen.

– Valmistusprosessissa ja raaka-aineiden saatavuudessa oli haasteita, kun samaan aikaan tehdään ihmisten rokotteita, jotka käyttävät pitkälti samoja raaka-aineita kuin me käytämme.

Myös käyttölupaprosessi on ollut raskas. Peura kehuu kuitenkin yhteistyötä muun muassa viranomaisten kanssa.

Turkiseläimillä on oma rokoteohjelmansa ja koronavirusrokote voidaan tulevaisuudessa liittää osaksi sitä.

Lähiviikkoina rokottamaan

Peuran mukaan turkistilolla odotetaan nahkonnan alkavan lähiviikkoina. Paras rokottamisaika olisi sen jälkeen, kun tiloilla ovat jäljellä vain siitoseläimet ja työvoimaakin vapautuu nahkonnasta.

Minkit rokotetaan kahdella annoksella.

– Meillä on rokoteannoksia kaikkien Suomen siitosminkkien rokottamiseen kahdesti. Myös tehosterokote tarvitaan, Peura sanoo.

Varastoissa on noin puoli miljoonaa rokoteannosta.

Ei tartuntoja

Suomen minkkitarhoilta ei ole löytynyt koronavirusta.

Esimerkiksi Tanskassa ja Hollannissa miljoonia minkkejä on jouduttu lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ihmisiin.

Tarhaeläimistä minkki on erityisen herkkä virustartunnalle. Euroopan komission päättämät testaukset minkki- ja suomensupitiloilla jatkuvat maaliskuulle 2022.

– Jatkamme koronan torjuntaa ja tautisuojausta yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja nyt käyttöluvan saanut kokeellinen minkkien koronarokote on luonteva osa näitä suojatoimia. Tuottajille aika on ollut vaativaa, kun on pitänyt eristää itseään ja huolehtia työntekijöiden tautisuojauksesta, Peura sanoo.

Yhdysvalloissa minkkejä on päästy jo rokottamaan kokeellisella rokotteella. Peuran mukaan Venäjälläkin on rokote olemassa, mutta hän ei osaa sanoa, joko se on otettu käyttöön turkistiloilla.

