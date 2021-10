Skeittaava koira Rambo esiintyy ehkä viimeistä kertaa yleisölle – näin sen temput sujuvat koronatauon jälkeen

Yhdeksän vuotta täyttäneellä Rambolla alkaa eläkeikä lähestyä. Takana on kymmeniä esiintymisiä televisiota myöten. Tampereen lemmikkimessuilla on kenties niistä viimeinen.

Tamperelainen skeittaava julkkiskoira Rambo nousee keikkalavalle viikonloppuna ehkä viimeistä kertaa. Korona ja tapahtumien peruuntuminen toi Rambolle pitkän esiintymistauon. Sen aikana ikää ehti kertyä ja eläke alkaa kutsua.

Kuuden vuoden urallaan staffordshirenbullterrieri Rambo on esiintynyt lehtien kansissa ja erilaisissa tapahtumissa omistajansa Minna Talvitien kanssa. Tutuksi ovat tulleet myös Tampereen skeittipuistot, joissa koira kerää katseita.

– Monesti skeittarit tulevat meidän kanssa juttusille. On huomattu, että Rambokin on ihmeissään, kun on muita skeittareita, Talvitie kertoo.

Talvitien mukaan Rambo vaikuttaa siltä, että skeittaaminen on vain hänen juttunsa.

– Jos jollain toisella on lauta, menee Rambo nopeasti testaamaan miltä kaverin lauta tuntuu.

Lemmikki Tampere -messut Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa on tällä hetkellä viimeinen tapahtuma Rambon keikkakalenterissa. Talvitien mukaan on tärkeää mennä eläimen ehdoilla ja siksi skeittaamistakin on harkittava.

Staffordshirenbullterrierit eli staffit ovat luonteeltaan ystävällisiä ja energisiä. Talvitie aloitti erilaisten temppujen opettamisen Rambolle jo varhain. Ensi vain palkittiin skeittilaudan katsomisesta.

Vanhakin oppii uutta

Ajatus skeittaamisesta tuli rapakon takaa, sillä Talvitie huomasi skeittaavan englanninbulldoggin amerikkalaisesta ohjelmasta. Rambo oli tuolloin kolmevuotias.

– Kolmen viikon jälkeen mentiin jo asvaltille ja Rambo potki vähän vauhtia jaloilla, Talvitie sanoo.

Lopputuloksena on harrastuksen kasvaminen tapahtumaesiintymisten lisäksi omaksi verkkokauppaksi ja tv-julkisuudeksi tänä vuonna Talent Suomi -ohjelman kautta.

Koronatauonkin aikana harjoiteltiin, vaikkei niin paljoa.

– Kyllä vanhakin koira oppii uusia temppuja.

