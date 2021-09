Kaakkois-Suomen suurin kaupunki vaihtuu, jos väestöennuste toteutuu – Kouvolan väkiluku vähenee tuhansilla

Tuoreen väestöennusteen mukaan Kymenlaakson asukasluku pienenee vuoteen 2040 mennessä lähes 25 000 asukkaalla. Määrällisesti eniten laskua on odotettavissa Kouvolassa. Kysyimme kaupunkilaisten ajatuksia asiasta.

Kymenlaakso on yksi niistä alueista, joiden väkiluku hupenee tulevien vuosien aikana.

Tilastokeskuksen tänään julkaiseman väestöennusteen mukaan Kymenlaakson asukasmäärä laskee nykyisestä 160 000 asukkaasta 136 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä.

Kouvolan asukasluvun ennakoidaan pienenevän lähes 13 000:lla. Jos Tilastokeskuksen ennuste toteutuu, Kouvolassa on vuonna 2040 jäljellä alle 68 000 asukasta. Nykyisin Kouvolassa on yli 80 000 asukasta, ja se on Kaakkois-Suomen suurin kaupunki.

Jos väestöennusteet pitävät paikkansa, Kaakkois-Suomen suurimman kaupungin mantteli siirtyisi tulevaisuudessa Kouvolalta Lappeenrannalle. Siellä väkimäärän ennakoidaan pienenevän vain muutamalla prosentilla vuoteen 2040 mennessä.

Lapsiperheen suosikki

Lahden seudulta Kouvolaan miehen työn perässä muuttanut Tanja Pulkka muistaa, että kolmen vuoden takainen päätös muuttaa Kouvolaan aiheutti ystäväpiirissä aluksi kummastusta.

– Tästä on vähän sellainen Kouvostoliitto–Neuvostoliitto-fiilis, mutta nyt kun olen täällä asunut, olen tykännyt ihan tosi paljon, Valkealassa asuva Tanja Pulkka sanoo.

Tanja Pulkka kehuu lasten harrastusmahdollisuuksia ja kouluja Kouvolassa. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Alakouluikäisten lasten äiti kehuu vuolaasti erityisesti lasten harrastusmahdollisuuksia ja kouluja Kouvolassa. Myös ihmisten käyttäytyminen saa kiitosta.

– Kouvolalaiset ovat hämäläisiin verrattuna paljon välittömämpiä, iloisempia. Olen saanut sosiaalista verkostoakin tässä parin vuoden aikana. Loistava paikka, Tanja Pulkka toteaa.

Niklas Purtilo on asunut Kouvolassa vasta muutaman kuukauden. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Niklas Purtilo muutti Lappeenrannasta Kouvolaan vasta kolme kuukautta sitten työn perässä.

– Ensivaikutelma oli positiivisempi kuin mitä oli ennakkoajatukset. Ei se niin hirveä ollut, mutta enemmän viihdyin edellisellä kotipaikkakunnalla Lappeenrannassa.

Syyksi hän kertoo sen, että Lappeenranta oli tiiviimpi ja tutumpi.

– Sieltä löytyy kaikkea kulttuuria, ravintolaa ja muuta tällaista, mihin en ole vielä Kouvolassa perehtynyt niinkään, että tietäisi, mistä löytää mitäkin, Niklas Purtilo sanoo.

Paula Rantasalo on asunut Kouvolassa yli 20 vuotta. Hän arvostaa lyhyttä matkaa pääkaupunkiseudulle ja hyviä kulkuyhteyksiä. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Kaupunki puuttuu muuttotappioon

Kouvolan kaupunki aikoo puuttua siihen, että väestön väheneminen taittuisi. Yksi tavoite on saada paikkakunnalle lisää työpaikkoja, jotta ihmiset muuttaisivat Kouvolaan töiden perässä.

Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva näkee, että etätyön mahdollisuudet ja nopeat liikenneyhteydet ovat keinoja saada lisää asukkaita. Tämän takia kaupunki haluaa myös nykyistä nopeamman ratayhteyden pääkaupunkiseudulle.

– Itärata tuo meidät huomattavasti lähemmäksi pääkaupunkiseutua. Jos kaikki menee suunnitelmien ja aikataulujen mukaan, niin vuoteen 2040 mennessä rata on jo varmaan toteutunut.

Kouvola haluaa houkutella nuoria tarjoamalla heille lisää korkeakoulu- ja yliopistotason opiskelumahdollisuuksia. Ensi syksynä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT aloittaa Kouvolassa kansainvälisen tuotantotalouden diplomi-insinöörin maisteriohjelman.

– Tämä on avaus yliopiston lähiopetukseen Kouvolassa. Luonnollisesti keskustelemme LUTin kanssa lähiopetuskokonaisuuden vahvistamisesta tulevaisuudessa, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

