Joissakin yrityksissä on yritetty udella työntekijöiden rokotetietoja – PAM: Osa työnantajista jakaa propagandaa rokotteita vastaan

Palvelualojen ammattiliitto kertoo, että osa työnantajista on palkinnut koronarokotteen ottavia työntekijöitään. Pieni osa on yrittänyt puolestaan saada työntekijät olemaan ottamatta rokotetta. Vielä tyypillisempää on onkia tietoa, vaikka rokotetietoa ei saisi kysyä.

Sairaanhoitaja pisti koronarokotteen potilaalle Helsingin Messukeskuksessa syyskuussa. Kuvituskuva. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle