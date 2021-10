Eduskunnan enemmistö haluaa, että huumeiden käytöstä rangaistaan jatkossakin: "Huumeita on nytkin hyvin helppoa saada"

Huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen on saanut arvovaltaista tukea terveysalan järjestöiltä ja asiantuntijoilta, joiden mukaan huumeiden ongelmakäyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin rangaistusten sijaan. Arkistokuva Riihimäen vankilasta.

Huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen on saanut arvovaltaista tukea terveysalan järjestöiltä ja asiantuntijoilta, joiden mukaan huumeiden ongelmakäyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin rangaistusten sijaan. Arkistokuva Riihimäen vankilasta. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Ylen kyselyssä suurin osa kansanedustajista on huolissaan siitä, miten rangaistavuuden poisto vaikuttaisi huumeiden käytön lisääntymiseen. Rangaistavuuden poistamista tukevien mukaan huumeongelmiin tulisi puuttua ennemmin tarjoamalla hoitoa.

Eduskunnan selkeä enemmistö haluaa, että huumeiden käytöstä rangaistaan jatkossakin.

Yle kysyi kansanedustajilta, pitäisikö huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua. Kyselyyn vastasi 138 edustajaa, joista 122 vastustaa ja 15 kannattaa ajatusta. Kyselyyn vastanneista kymmenen vihreiden ja viisi vasemmistoliiton kansanedustajaa tuki rangaistavuudesta luopumista eli dekriminalisointia.

Huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen on saanut arvovaltaista tukea terveysalan järjestöiltä ja asiantuntijoilta. Niiden mukaan huumeiden ongelmakäyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin rangaistusten sijaan.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ne, jotka haluavat pitää huumeiden käytön rangaistavana, ovat huolissaan esimerkiksi huumeiden käytön lisääntymisestä ja siitä, että lakimuutos olisi signaali huumemyönteisyydestä.

– Varsinkin osa huumeista on yksiselitteisesti vaarallisia käyttäjilleen, eikä yhteiskunnalla ole perusteluja antaa signaalia niiden hyväksyttävyydestä. Ymmärrän, että osa huumeiden käyttäjistä tai kokeilijoista haluaa ajaa huumepolitiikan lieventämistä ja heillä on kantaansa oikeus. Mutta myös enemmistöllä on oikeus esimerkiksi suojella lapsia huumeiden tarjoilulta, keskustan Matti Vanhanen kirjoittaa vastauksessaan.

Rangaistavuuden poiston pelätään madaltavan kynnystä huumeiden käytölle

Kansanedustajien vastauksissa vilahtelee huoli lasten ja nuorten huumeiden käytön lisääntymisestä. Myös kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi on huolissaan rangaistavuuden poistamisen vaikutuksista lapsiin:

– Huumeita on nytkin hyvin helppoa saada anonyymiverkon kautta. Huumausaineiden laittomuus on käytännössä ainoita kynnyksiä huumeiden käytölle ja kokeilulle. Miksi lapsille pitäisi tehdä huumeiden käyttö mahdollisimman helpoksi?

Perussuomalaisten ryhmässä on toiveita ennemminkin kiristää huumausainerikollisuuteen liittyviä rangaistuksia. Joukossa on myös yksi kansanedustaja, joka olisi valmis tekemään poikkeuksen kannabiksen kohdalla.

– Poikkeuksena voisin hyväksyä, ettei kannabiksen käytöstä rangaistaisi, vastaa perussuomalaisten Sheikki Laakso.

Näin kysely tehtiin Yle kysyi kansanedustajien mielipidettä verkkokyselynä 22.9.–29.9.2021.

Tarkalleen kysymys kuului näin: "Pitäisikö kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua?"

Kyselyyn vastasi 138 edustajaa 200 edustajasta.

Useat dekriminalisointia vastustavat kansanedustajat korostavat sitä, että rangaistavuudesta huolimatta myös päihdeongelmien hoitoon tulee kiinnittää huomiota.

– Päihdepolitiikkaa tulee arvioida kokonaisuutena, jossa painotetaan päihteiden käytön vähenemistä ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä. Rangaistukset ja niiden pelko eivät kuitenkaan saisi estää yhdenkään ihmisen hakeutumista palveluihin ja hoitoon, joita pitää olla nykyistä paremmin saatavilla, rangaistavuuden poistamista vastustava SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pohtii.

Tutki kansanedustajien mielipiteitä perusteluineen alla olevasta valikosta. Edustajat ovat aakkosjärjestyksessä. Voit valita edustajan pudotusvalikosta tai selata edustajia nuolipainikkeilla. Juttu jatkuu valikon jälkeen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Rangaistavuudesta luopumista kannattavien mielestä nykyinen päihdepolitiikka ei toimi

Ne vastaajista, jotka sallisivat käytön, perustelevat näkemystään viittaamalla terveysalan asiantuntijoiden kantoihin. Rangaistuksista luopumista kannattavat muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Maailman terveysjärjestö WHO.

Myös dekriminalisointia kannattavat kansanedustajat mainitsevat vastauksissaan huumeiden käytön aiheuttamien ongelmien lisääntymisen Suomessa. Johtopäätökset ovat kuitenkin päinvastaiset kuin dekriminalisointia vastustavilla. Heidän mielestään nykyiset ongelmat osoittavat, että Suomen päihdepolitiikka ei ole onnistunutta.

– Päihdepolitiikan lähtökohtana tulee olla haittojen vähentäminen ja ehkäisy. Käyttäjien rankaiseminen ei ole osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää huumeiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja, sanoo vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.

Vihreiden eduskuntaryhmässä ei ole jakamatonta tukea rangaistavuuden poistamiselle kaikkien huumeiden osalta. Kolme vihreiden kansanedustajaa vastustaa rangaistavuuden poistamista.

– Kannatan kannabiksen käyttörangaistuksen poistamista, mutta muiden huumeiden kohdalla en rangaistavuudesta luopuisi, vastaa vihreiden Mirka Soinikoski.

Ne, jotka sallisivat käytön, kantavat huolta rikosmerkintöjen seuraamuksista huumeiden käyttäjille. Vasemmistoliiton tuore kansanedustaja Suldaan Said Ahmed puuttuisi käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon toimilla.

– Käyttörikosmerkintä voi kohtuuttomasti hankaloittaa nuoren mahdollisuuksia opiskeluun tai työhön. Huumeiden käyttö voi aiheuttaa monenlaista haittaa, mutta haittoihin päästään puuttumaan tehokkaammin, kun rikolliseksi leimautuminen ei estä avun hakemista, Said Ahmed arvioi.

Voit tutustua puoluekohtaiseen vastausjakaumaan tästä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Keskustelu suomalaisesta päihdepolitiikasta virisi syyskuussa, kun vihreät otti puoluekokouksessaan ensimmäisenä eduskuntapuolueena myönteisen kannan kannabiksen laillistamiseen.

Vaatimus laillistamisesta menee pelkkää rangaistavuudesta luopumista askeleen pidemmälle. Laillistaminen tarkoittaisi muihin päihteisiin verrattavan sääntelyn luomista ja esimerkiksi kannabiksen myynnin verotusta.

Lisäksi keskustelua aiheesta on käyty kannabiksen rangaistavuuden poistamista vaativan kansalaisaloitteen edettyä eduskuntaan. Aloite on tällä hetkellä eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä.

Aloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, joka poistaisi rankaisemisen kannabiksen henkilökohtaisesta käytöstä ja sitä varten tapahtuvasta kannabiksen kasvattamisesta sekä omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta.

Haluatko tietää, mitä kansanedustajasi on saanut aikaan? Tilaa Ylen Seuraa kansanedustajaasi -uutiskirje täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Lisää aiheesta:

Vähenisivätkö kannabiksen haitat, ja vapautuisiko poliisin resursseja? Näin asiantuntijat vastaavat kahdeksaan väitteeseen laillistamisen hyödyistä

Tiede sanoo, että huumeiden käyttäjiä ei ole järkeä rangaista – miksi poliitikot eivät kuuntele? Tutkija: "Pelataan enemmän tunteella kuin järjellä"

Vihreät ajaa ensimmäisenä eduskuntapuolueena kannabiksen laillistamista – tutkimusprofessori: "Suomen väestö ei ole siihen vielä valmis"