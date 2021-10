Suunnitteletko matkaa ulkomaille? Varmista hyvissä ajoin, miten saat lapsellesi koronarokotustodistuksen

Matkaa suunnitellessa kannattaa varmistaa, miten perheenjäsenten koronarokotukset, sairastettu koronatauti tai koronatestitulokset saadaan osoitettua kunkin maan vaatimusten mukaan.

Aikuiset pystyvät käyttämään matkustaessaan Omakannasta (siirryt toiseen palveluun) löytyvää sähköistä EU:n koronatodistusta näyttämällä sitä kännykkänsä näytöltä. Oman koronatodistuksen pystyy myös tulostamaan Omakannasta.

Jos ei pääse verkkopalveluun, rokotustodistuksen voi pyytää kotipaikkakunnan terveydenhuollosta tulosteena.

Rokotuspaikalta annettu paperi koronarokotteen saamisesta ei ole rajanylitykseen riittävä asiakirja, sillä siihen on merkitty vain käsin rokotuksen tiedot eikä siinä ole edes henkilötietoja.

Lapsen koronarokotustodistusta on pyydettävä paperisena

Vain osa huoltajista saa näkyviin lapsen koronatodistuksen sähköisessä muodossa ja pääsee tulostamaan sen Omakannasta.

Osasyynä tähän on, että koronarokotteen Suomessa saaneet ovat yli 12-vuotiaita. Kanta-palveluissa noudatetaan kuitenkin edelleen ikärajaa, jonka mukaan 10-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten kaikki terveystiedot eivät automaattisesti näy huoltajille.

– Useimmissa tilanteissa paras vaihtoehto on pyytää lapsen koronarokotustodistusta tulosteena. Joissain kunnissa on annettu sähköpostiosoite, jonka kautta voi olla yhteydessä, sanoo Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kelalta.

Käytännöissä on eroja kunnittain. Tietoa oman alueen ohjeista löytyy kuntien tai sairaanhoitopiirien ylläpitämiltä verkkosivuilta. Esimerkiksi Helsingin kaupungin verkkosivuilla neuvotaan (siirryt toiseen palveluun), että todistuksen voi tulostaa rokotuspisteellä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia vastaan.

Sen sijaan Kuopiossa ohjeistus on, että yhteyttä otetaan oman asuinalueen terveyskeskustiimiin soittamalla. Pohjois-Karjalassa Siun sote taas neuvoo pyytämään todistuksen pyyntölomakkeen kautta tai soittamalla (siirryt toiseen palveluun).

Jos oman paikkakunnan terveydenhuollossa ei pystytä tulostusta hoitamaan, Holmroos vinkkaa pyytämään sitä naapuripaikkakunnalta.

Mikäli lapsella tai nuorella on jo käytössään pankkitunnukset tai mobiilivarmenne, hän voi käyttää Omakantaa itsekin (siirryt toiseen palveluun).

Tietosuojan vuoksi koronarokotustodistusta ei myöskään voida lähettää vanhemman sähköpostiin.

Osa huoltajista saa todistuksen esiin Omakannasta

Osa vanhemmista kuitenkin näkee Omakannasta jo myös yli 10-vuotiaiden huollettaviensa tietoja kuten tiedon koronarokotuksesta.

Tämä johtuu siitä, että eri terveydenhuollon yksiköt ovat ottaneet eri tahdissa käyttöön mahdollisuuden kirjata näkyviin niitä terveystietoja, joiden jakamisesta huoltajille lapsen katsotaan olevan valmis päättämään.

Lähtökohtaisesti Suomessa on paljon esimerkiksi erovanhempia, jotka eivät näe mitään lapsensa tietoja Omakannasta. Jos lapsen tietoihin on merkitty, että hänestä on tehty huollonjakosopimus tai -määräys, Kanta-palvelut ei pysty automaattisesti varmentamaan, kenellä on oikeus asioida lapsen puolesta (siirryt toiseen palveluun).

Tietoa eri maiden rokotussuosituksista tai -vaatimuksista löytyy esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) tai Euroopan Unionin ylläpitämiltä sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

EU:n koronarokotustodistuksessa (siirryt toiseen palveluun) näkyvät henkilötiedot ja viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä. Jos on saanut kaksi rokotusta, vain jälkimmäisen rokoteannoksen valmistenimi näkyy todistuksessa. Lisäksi todistuksessa on QR-koodi, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan varmistaa.

EU:n koronatodistus muodostuu kolmesta eri todistuksesta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista.

